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Девятый сезон в PUBG на PC уже стартовал
На консолях он будет немного позже.

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И вот сегодня стартовал новый девятый сезон в PUBG, и разработчики решили показать ролик который посвящен нововведениям 9 сезона, на консолях 9 сезон выйдет немного позже — 29 октября, но сейчас игроки могут протестировать новый сезон на тестовых серверах.

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Главное нововведение 9 сезона, это новая динамическая карта Paramo, и это первая динамическая карта в истории игры, эта карта находиться в горах Южной Америки и имеет действующий вулкан который может извергаться, ещё на карте есть лава, она заменяет реки с водой, как было на прошлых картах в игре, и самое интересное, это возможность забраться на вершину вулкана и посмотреть на красоту включив ультра графику.

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Paramo это карта 3х3, на ней будут сражаться всего 64 человека, вместо классических 100, но как обещают разработчики, на карте не будет ботов, и хотелось бы в это верить.

Напомню, на карте не будет обычного транспорта, только мотоциклы, и их будет не много.

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С новым сезоном появился и набор экстренной помощи, с помощью него можно поднять раненого товарища всего за одну секунду.

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В новом сезоне появился и новый билет выжившего, а название ему дали — "Высокогорье".

Новый билет выжившего будет доступен всего 2 месяца, но и задания в нем стали легче, и для получения всех наград которые есть в билете, необходимо достигнуть всего 50 уровня билета, новый билет можно приобрести за 990 G-coin или 9.99$ через кошелек Steam, а в подарок за покупку нового билета, вы получите 60 G-coin бесплатно и сможете их потратить на что угодно.

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В новом билете, после выполнения миссии, вам автоматически начисляется опыт, больше не нужно бегать по меню и смотреть за какую миссию, ты забыл собрать опыт.

Также после выполнения миссии, теперь будет выскакивать анимированное изображение с текстом "Миссия Завершена".

В игре появятся новые наборы которые можно приобрести:

  • Набор с тематикой бейсбола, будет включать в себя 16 различных предметов и будет доступен в игре уже сегодня.
  • Предметы в стиле "Собачки": в наборе будет 7 предметов из сета, и 21 индивидуальных предметов, набор станет доступен 4 ноября.
  • Набор «Thomas» — 1 комплект, 3 отдельных предмета, и он доступен уже сейчас.

Также в игре была обновлена система повторов, теперь все старые повторы не доступны, увы.

С обновлением разработчики также увеличили производительность игры, с помощью предзагрузки анимации персонажа, из-за этого первая загрузка игры станет более долгой, но сами битвы станут грузиться быстрее.

В игру также ввели страничку новостей, в ней вы сможете найти всю информацию об обновлениях, акциях и расписании техобслуживания игры, новая страничка заменяет сменяющиеся баннеры в левом верхнем углу в лобби.

Разработчики добавили статус игрока в матче, теперь можно понять, вышел ли ваш напарник или нет, хотя такая система давно используется в том же PUBG Mobile.

Также изменили изображение карты Каракин в разделе "Журнал матча"



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