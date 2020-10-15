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Недавно игре Call Of Duty: Mobile исполнилось 1 год, дня 2-3 назад вышло обновление для игры, а сегодня начался юбилейный сезон 11, и рейтинговый сезон 7.

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В новом рейтинговом сезоне под номером 7, будут доступны такие награды как:

Коллекция камуфляжей: Флэш-рояль

Амулет "Седьмая серия"

Рамка "Стальная обшивка"

Аватар "Куда сер?"

Персонаж МРС в униформе "Куда Сэр?"

Визитка 7 сезона

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Это все награды за рейтинг в 7 сезоне, он продлится до декабря месяца, возможно новый сезон будет доступен 15 декабря.

Также в игру ввели 11 сезон боевого пропуска, как всегда, будет доступно две линии, бесплатная и платная.

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Некоторые награды 11 сезона:

Новые персонажи в стиле Cyberpunk: Зеро, Сцилла, Спектр и Рипер.

Новые неоновые скины на оружие, также в стиле Cyberpunk: АК-117 "Неоновый лотос", винтовка DL Q33 "Неоновый взрыв", дробовик KRM-262 "Указал и щелкнул" и пистолет-пулемет QQ9 "Неоновый хлам"

Новый пистолет-пулемет Фенек, будет доступен на 21 уровне боевого пропуска всем желающим, а также будет Фенек в скине "Незрелый" на 50 уровне платного боевого пропуска