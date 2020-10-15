Новое обновление и новый сезон в Call Of Duty: Mobile уже в игре
Недавно игре Call Of Duty: Mobile исполнилось 1 год, дня 2-3 назад вышло обновление для игры, а сегодня начался юбилейный сезон 11, и рейтинговый сезон 7.
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В новом рейтинговом сезоне под номером 7, будут доступны такие награды как:
- Коллекция камуфляжей: Флэш-рояль
- Амулет "Седьмая серия"
- Рамка "Стальная обшивка"
- Аватар "Куда сер?"
- Персонаж МРС в униформе "Куда Сэр?"
- Визитка 7 сезона
Это все награды за рейтинг в 7 сезоне, он продлится до декабря месяца, возможно новый сезон будет доступен 15 декабря.
Также в игру ввели 11 сезон боевого пропуска, как всегда, будет доступно две линии, бесплатная и платная.
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Некоторые награды 11 сезона:
- Новые персонажи в стиле Cyberpunk: Зеро, Сцилла, Спектр и Рипер.
- Новые неоновые скины на оружие, также в стиле Cyberpunk: АК-117 "Неоновый лотос", винтовка DL Q33 "Неоновый взрыв", дробовик KRM-262 "Указал и щелкнул" и пистолет-пулемет QQ9 "Неоновый хлам"
- Новый пистолет-пулемет Фенек, будет доступен на 21 уровне боевого пропуска всем желающим, а также будет Фенек в скине "Незрелый" на 50 уровне платного боевого пропуска
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А теперь к изменениям в обновлении:
Из FHJ-18 теперь можно стрелять не только по транспорту, но и по людям, стенами и т.д.
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Добавлена новая карта в королевскую битву, а именно "Алькатрас", эта карта была в Black Ops 4.
Также в игру ввели новую снайперскую винтовку NA-45 из Advanced Warfare.
Добавили новый перк "Тактик", с помощью него можно сменить комплект не умирая.
Добавили новую карту "King" для режимов 2x2 и 1x1.
Переделали карту Standoff под Хеллоуин.
Добавили новые модули для кастомизации оружия.
В королевскую битву добавили огнемет "очиститель", а также новые патроны для особого оружия, теперь в королевской битве нужно находить патроны "Эксперт баллистики" для стрельбы из: Очистителя, Машины войны, Бури и Аннигилятора.
После обновления, игроки могут поставить легендарные, эпические и мифические скины в королевской битве.
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