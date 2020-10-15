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Новое обновление и новый сезон в Call Of Duty: Mobile уже в игре

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Недавно игре Call Of Duty: Mobile исполнилось 1 год, дня 2-3 назад вышло обновление для игры, а сегодня начался юбилейный сезон 11, и рейтинговый сезон 7.

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В новом рейтинговом сезоне под номером 7, будут доступны такие награды как:

  • Коллекция камуфляжей: Флэш-рояль
  • Амулет "Седьмая серия"
  • Рамка "Стальная обшивка"
  • Аватар "Куда сер?"
  • Персонаж МРС в униформе "Куда Сэр?"
  • Визитка 7 сезона
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Это все награды за рейтинг в 7 сезоне, он продлится до декабря месяца, возможно новый сезон будет доступен 15 декабря.

Также в игру ввели 11 сезон боевого пропуска, как всегда, будет доступно две линии, бесплатная и платная.

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Некоторые награды 11 сезона:

  • Новые персонажи в стиле Cyberpunk: Зеро, Сцилла, Спектр и Рипер.
  • Новые неоновые скины на оружие, также в стиле Cyberpunk: АК-117 "Неоновый лотос", винтовка DL Q33 "Неоновый взрыв", дробовик KRM-262 "Указал и щелкнул" и пистолет-пулемет QQ9 "Неоновый хлам"
  • Новый пистолет-пулемет Фенек, будет доступен на 21 уровне боевого пропуска всем желающим, а также будет Фенек в скине "Незрелый" на 50 уровне платного боевого пропуска

Новые персонажи из боевого пропуска

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 А теперь к изменениям в обновлении:

Из FHJ-18 теперь можно стрелять не только по транспорту, но и по людям, стенами и т.д.

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Добавлена новая карта в королевскую битву, а именно "Алькатрас", эта карта была в Black Ops 4.

Также в игру ввели новую снайперскую винтовку NA-45 из Advanced Warfare.

Добавили новый перк "Тактик", с помощью него можно сменить комплект не умирая.

Добавили новую карту "King" для режимов 2x2 и 1x1.

Переделали карту Standoff под Хеллоуин.

Добавили новые модули для кастомизации оружия.

В королевскую битву добавили огнемет "очиститель", а также новые патроны для особого оружия, теперь в королевской битве нужно находить патроны "Эксперт баллистики" для стрельбы из: Очистителя, Машины войны, Бури и Аннигилятора.

После обновления, игроки могут поставить легендарные, эпические и мифические скины в королевской битве.

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