Игра, которую создает один человек — Manor Lords переносится на неопределенный срок
Разработчик под именем Slavic Magic сообщил о переносе игры с осени 2020 года на неопределенный срок, скорее всего он не успел доделать игру в сроки и решил перенести, а одному делать игру довольно сложно.
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Разработчик также показал новый геймплейный ролик, видимо чтобы игроки не скучали, в нем можно увидеть некоторые функции в игре, например строительство или взаимодействие с различными типами войск, управлением города и так далее.
На данный момент игра в раннем доступе.
В раннем доступе игры, уже есть дипломатия, есть одна карта, но она довольно большая, уже готово строительство зданий.
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В игре, как говорит разработчик, будет хорошо проработан реализм, а действия игры будут в Европе XI-XV века, здания также будут соответствовать данному промежутку времени, также разработчик обещает динамическую погоду и различные болезни которые будут разрушать целые города, также болезни смогут привести вас к поражению в игре, и ещё разработчик решил вести голод в игру, ведь игрокам надо усложнить игру.
Минимальные системные требования для игры на PC:
- Операционная система: Windows 10
- Видеокарта: NVIDIA GeForce 670 GTX или AMD Radeon R9 285
- Процессор: Intel Core i5-3470 или AMD FX 6350
- Оперативная память: 8GB
- Места на диске: 30GB
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