На Gamescom 2020 рассказали больше об игре по мотивам Шерлока Холмса — Sherlock Holmes Chapter One
Украинская студия Frogwares анонсировала игру Sherlock Holmes Chapter One ещё весной, новая часть серии детектива по мотивам "Шерлока Холмса". В ходе Gamescom 2020, разработчики показали новый ролик, где показали новую информацию по игре.
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События игры будут разворачиваться на берегах Средиземного моря, а играть мы будем за молодого Шерлока.
Также в игре обещают открытый мир, что для данного жанра редкость.
К слову, в игре нужно будет выбирать решение осторожно, чтобы не навредить местным жителям.
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Также хочу напомнить, у Frogwares за плечами есть ещё одна игра по мотивам Холмса, а именно "Sherlock Holmes: The Devil's Daughter". К слову игра стоит 1700 рублей на PC, так что новая серия игры будет стоить примерно столько же.
Новая игра скорее всего будет похожа на прошлую, также открытый мир, также головоломки и расследования, а также важность принять правильно решение.
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Также всем кто ждет данную игру, и по каким либо обстоятельствам не играл или же не смотрел прошлую игру, советую посмотреть, так вы можете понять, интересна ли будет вам новая часть игры.
Минимальные системные требования:
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В Steam разработчики официально показали только одно, а именно нужно иметь 64-bit систему и процессор.
Sherlock Holmes Chapter One выходит в 2021 году на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.
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