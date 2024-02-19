Из-за нехватки живой силы и боеприпасов Украине пришлось отступить из Авдеевки.

Из-за нехватки живой силы и боеприпасов Украине пришлось принять решение об отступлении из укрепленных районов Авдеевки, вывод войск из района начался несколько дней назад по приказу нового главкома ВСУ Сырского. На этом фоне российские военные начали активнее штурмовать украинские позиции, сообщают западные СМИ.

реклама

Так, издание New York Times сообщает, что российские военные начали атаку на пяти направлениях: Авдеевском, Марьинском, Роботинском, Кременском и Бахмутском. Издание утверждает, что в районе Купянска находится около 110 тысяч российских военных, а в районе Мариуполя - около 40 тысяч. Издание отмечает, что Россия собирается получать контроль над территориями, которые Украина взяла в ходе двух контрнаступлений 2022 и 2023 года.

Kyiv Post ссылаясь на украинских военных отмечает, что российские военные так же активно штурмуют район Авдеевки. После начала вывода ВСУ оттуда, ВС РФ начали штурм западнее Авдеевки на село Ласточкино.