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GrozaX
Поляки заблокировали движение грузовым автомобилям на границе с Украиной
Масштабный протест связан с решением ЕС продлить на год разрешение Украине продавать свою сельскохозяйственную продукцию.

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Поляки начали масштабный протест на границе с Украиной. Они заблокировали движение грузовым автомобилям и пропускают по 1-2 грузовика в час. На некоторых пропускных пунктах такие же правила касаются и легковых автомобилей, и автобусов. На некоторых пунктах легковые автомобили проезжают без проблем.

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Масштабный протест затронул уже несколько пропускных пунктов, сотни протестующих пригнали свои автомобили и сельскохозяйственную технику на границу. Пограничная служба Украины отмечает, что водителям автобусов и легковых автомобилей предлагают на свое усмотрение и риск объехать протест по другой дороге.

На данный момент заблокировано около трех пропускных пунктов. На протест вышли как поляки, так и венгры. Все они требуют прекратить поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в страны Восточной Европы, поскольку европейский продукт становится неконкурентоспособным из-за высокой цены.

Масштабный протест связан с решением ЕС продлить на год разрешение Украине продавать свою сельскохозяйственную продукцию в странах Европы, несмотря на то, что фермеры и даже власти стран Восточной Европы просили ЕС отказаться продлевать разрешение.

#украина #польша #граница
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