Это происходит из-за дефицита военных и боеприпасов.

Американское издание WP пообщалось с украинскими военными и опубликовало материал с неутешительными для ВСУ прогнозами. Так, в этом материале журналисты отмечают, что изменений в позитивную сторону на линии боевого соприкосновения ждать не стоит, а войскам, вероятно, придется отступать и отдавать большую часть территории.

реклама

К такому развитию событий привело несколько факторов, например дефицит кадров. Командиры отмечают, что у них не хватает военных даже для обороны. Так, в подразделении из 200 человек находится около 40.

Один из командиров: "Государство не смогло объяснить людям, что им следует идти в армию. Те, кто знал, что им пора идти, уже все кончились"

Командир подчеркнул, что это может завершиться глобальным провалом и большим количеством смертей. Для того чтобы избежать критической ситуации, Украине придется придумать, что сделать с мобилизацией и желанием людей идти в армию. Так же командир отмечает, что стране придется придумать, как поднять моральный дух воинам, которые долго находятся на линии боевого соприкосновения, поскольку он стремительно падает, люди болеют.

Второй фактор, который серьезно влияет на эффективность обороны - вооружение и боеприпасы. И, командиры подчеркивают, что в армии серьезный дефицит боеприпасов. Командир подразделения, переброшенного на юг Украины отметил, что им выдали 10 боеприпасов для двух гаубиц.