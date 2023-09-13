Как минимум результаты от компании говорят именно об этом.

Вчера компания Apple провела презентацию, которую ждали миллионы людей, поскольку наконец-то показали "прорывное" устройство Iphone 15. Как и всегда компания подытожила, чем устройство отличается от старого, какие фишки появились у 15 версии и почему нужно взять новую модель. В плюсы записали и аккумулятор, который якобы может держать заряд целый день при активной работе.

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Важно отметить, что Apple решила скрыть характеристики батареи iPhone 15 Pro Max и других моделей устройства. Компания всегда говорит лишь приблизительное время работы, которое удалось получить в определенном сценарии использования смартфона. Создатели показывают приблизительное время работы в трех категориях: воспроизведение видео, воспроизведение видео при потоковой передаче и воспроизведение звука (ну да, ведь использование браузера, мессенджеры и игры потребляют существенно меньше видео и музыки).

К большому сожалению время работы не поменялось по сравнению с iPhone 14 Pro Max. И не спасает даже новый процессор Apple A17 Bionic на новом техпроцессе, который должен был стать самым энергоэффективным на рынке.

Так, новый процессор обеспечил создателям 29 часов активного воспроизведения видео, как и Iphone 14 Pro Max.

Напомню, что аккумулятор в iPhone 14 Pro Max может похвастаться объемом в 4323 мАч. А вот по двум разным слухам, в Iphone 15 Pro Max могут использовать батарею на 4422 мАч и на 4852 мАч. В обоих случаях емкость аккумулятора больше предшественника, но учитывая время работы, которое обещают создатели, аккумулятор здесь именно на 4422 мАч или даже меньше.

Время работы по всем трем категориям не изменилось. Как и 14 Pro Max, устройство 15 Pro Max может работать 25 часов при воспроизведении видео при потоковой передаче и 95 часов при прослушивании музыки.

Так, издание wccftech предполагает, что компания Apple может использовать аккумулятор меньшего размера из-за нехватки места. А учитывая новый процессор на 3-нм техпроцессе, это позволило сохранить прошлые результаты автономной работы. В другом случае такой же аккумулятор означал бы более долгую работу.

Вторая теория от издания гласит, что результаты тестирования от компании нереалистичны (к слову так делают многие компании). На самом деле автономная работа будет несколько иной и ее мы уже сможем увидеть тогда, когда устройство поступит в продажу. Предварительные заказы откроют в пятницу.