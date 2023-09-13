Информацию получило издание CNN.

Американское авторитетное издание CNN ссылаясь на высокопоставленных чиновников сообщает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в скором времени планирует принять положительное решение о поставке дальнобойных ракет ATACMS в Украину.

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Чиновники не сказали, когда решение будет принято. Ко всему прочему обсуждение еще не завершено и окончательного решения нет. Но чиновники считают, что вероятность положительного решения значительно выше, чем раньше. Чиновник сказал, что сейчас просто трудно дать ответ на вопрос "когда именно это произойдет", но это точно произойдет.

Издание CNN пишет, что принять решение передать Киеву дальнобойные ракеты порекомендовал Байдену Госдеп и МО США после многочисленных постоянных запросов со стороны Украины.

На данный момент неизвестно, какое количество готово передать правительство Штатов Украине. Чиновники из Госдепа и Пентагона говорят, что положительное решение сможет помочь украинской армии достичь успехов в ходе контрнаступления в текущем году, поэтому ракеты необходимо предоставить как можно быстрее и в максимально возможном количестве.

А я в свою очередь хочу напомнить, что украинские власти давным-давно начали просить у Штатов дальнобойные ракеты ATACMS. Приблизительно на протяжении года украинские власти пытались добиться одобрения со стороны Штатов, но удалось лишь получить ракеты подобные ATACMS от Британии и Франции (SCALP-EG и Storm Shadow). Соединенные Штаты от поставок вечно отказывались, но Украина не отступала от своего желания получить оружие.

Теперь, похоже, Джо Байден готов принять решение. По крайней мере такая информация поступила и от издания Financial Times. Оно пишет, что Байден близок к решению о поставках ракет и объявит передачу в течении следующих недель.

Отмечу и заявление президента Украины Зеленского, который считает, что ATACMS попадут в Украину в ближайшее время, через несколько недель. Он говорит, что попытается убедить Джо Байдена передать ракеты, чтобы ВСУ получили их уже осенью.

При этом Госдеп США 11 сентября заявил, что позиция Штатов в вопросе дальнобойных ракет не поменялась. На данный момент правительство ведет переговоры с Украиной, дабы разобраться в вопросе, говорит Миллер.