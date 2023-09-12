Украина переходит на массовое производство собственных дронов.

Западное издание Reuters сообщает, что украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов. К тому же опыт в производстве в будущем поможет в создании новых грузовых самолетов. Компания в будущем желает улучшить свои самолеты на основе полученного опыта в работе на армию.

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Напомню, что компания "Антонов" полностью принадлежит государству, то есть украинским властям.

Сейчас, по словам Reuters, компания начинает расширять производство собственных беспилотников, уменьшая деятельность в сфере своего основного направления производства грузовых самолетов. Западное издание ссылается на презентацию "Укроборонпрома" высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне в июне текущего года.

Так, сообщается, что компания открыла новый центр с целью расширения возможностей производства беспилотных систем. Говорится и о какой-то поддержке частных производителей, которые занимаются беспилотниками.

Отмечу, что компания продолжит заниматься производством грузовых самолетов, но темпы работы замедлятся. Вместе с тем все силы направят на работу с беспилотными системами. Новый центр поможет удовлетворить военные нужды Украины и предоставит больше работы инженерам компании.

Отмечу, что планы компании на данный момент являются скрытыми от общественности. Компания не комментировала материал Reuters и слова человека, знакомого с ситуацией.

Издание отмечает, что опыт компании в создании грузовых самолетов поможет в производстве беспилотников дальнего действия. Источник сообщил изданию, что таким образом украинские силы получат дроны, которые смогут атаковать вглубь российской территории.

Представитель "Укроборонпрома" также отказался комментировать происходящее из соображений безопасности.

Отмечу, что компания "Антонов" уже занимается созданием беспилотников. Инженеры компании создали так называемый дрон "Горлица". Однако основное внимание уделялось самолетам.

Украинский чиновник отметил, что в будущем "оборонный сектор будет номер один в Украине", а дроны станут неотъемлемой его частью и инвестицией в аэрокосмическую отрасль.