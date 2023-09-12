Сфера образований точно попала под удар.

Сообщается, что платформа Google Ads начала блокировать компании из России, которые пытаются рекламировать свои товары и услуги на территории других стран. Тем самым они по мнению Google нарушают введенные Западом на Россию санкции, а потому обязаны быть заблокированы. Первые блокировки уже начались. Под удар попала и сфера образования. Об этом сообщают представители одной из компаний, которая попала под блокировку. Она работает в сфере онлайн-образования. В начале учебного года аккаунт был заблокирован без предупреждения за рекламу услуг жителям Казахстана и Узбекистана.

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Важно напомнить, что компания Google еще в прошлом году в соответствии с введенными Западом санкциями запретила компаниям из России запускать рекламу для пользователей из других стран. Теперь если пользователи попытаются запустить такую рекламу, аккаунт банально заблокируют без предупреждений.

Сообщается, что компания, попавшая под блокировку, использовала услуги click.ru.

Маркетологи попытались решить проблему пообщавшись со службой поддержки сервиса. Как стало известно, под блокировку попали многие компании из России, которые рекламировали услуги вне РФ. Google начала массовую блокировку в соответствии с правилами рекламы. И, заблокированные аккаунты невозможно будет восстановить, поскольку правила сервиса это запрещают.

В целом, необходимо быть готовым, что в случае нарушения введенных правил, аккаунт могут заблокировать. Поскольку санкции Запада продолжают действовать, а Google их выполняет, действия были ожидаемыми. Однако теперь ясно, что обойти ограничения будет труднее, а Google начала пристальнее следить за рекламодателями из России.

К тому же Google начала волну блокировок сервисов Google Workspace для российских компаний, которые попали в санкционный список на Западе.