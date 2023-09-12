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NBA 2K24 стала второй худшей игрой в Steam после Overwatch 2 менее чем за неделю после релиза
Ну так-то "Зал позора" тоже своеобразное достижение.

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Издатели игр делятся на два типа: первый, который пытается достичь самых лучших оценок от игроков и получить звание GOTY. И второй, который выпускает одну и ту же игру каждый год, добавляя туда несколько незначительных функций и дополняя все это техническими ошибками и новыми внутриигровыми покупками.

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Так вот, Take-Two и баскетбольный симулятор NBA 2K24 относятся ко второму типу. Игра получилась очень плохой и игроки буквально "закопали" игру в негативных оценках в Steam. Дошло до того, что игра тоже получила своеобразное достижение попав в "Зал позора" Steam на второе место. Хуже этой игры есть только детище Blizzard - Overwatch 2.

В целом, спортивные симуляторы часто критикуют за то, что в них мало что изменяется, а ценник стоит как за полноценную новую ААА-игру. В этом есть доля правды. Хотя, купив ту же Fifa 18 и Fifa 23 изменений достаточно много. Геймплей чувствуется иначе. Однако покупая каждый год новую версию действительно тяжело заметить различия и это скорее, стоит порядка 30-40 долларов.

Но, с NBA все хуже, нежели с FIFA. Негативные отзывы в Steam привели игру к тому, что она менее чем за неделю попала в рейтинг самых худших игр. Ее общая оценка - 1 из 10. У Overwatch 2 - 0,99 из 10. Знаете, NBA 2K24 недалеко от очередного достижения, осталось еще несколько сотен недовольных покупателей и игра официально станет самой худшей в Steam.

На данный момент проект критикуют за несколько распространенных проблем на ПК:

  • Сюжетная часть из режима MyCareer была банально вырезана;
  • Для игроков на ПК присутствуют ограничения кроссплея (а большинство напомню, играет в спортивные симуляторы на консоли и геймпаде, тем самым поиск онлайн матча на ПК затягивается);
  • Это буквально та же самая игра, что и в прошлом году, но с новыми багами, пишут игроки;
  • К слову версия для ПК отличается от консольной в худшую сторону, как было и с прошлой частью (в плане графики игра уж точно хуже);
  • Читеров на ПК — очень много, что является типичной проблемой для Take-Two;
  • Графика осталась такой же неудовлетворительной;
  • Разработчики всеми силами пытаются "вытянуть" из игрока деньги;

Напомню, что игра стоит целых 60 долларов, если не считать различные внутриигровые покупки, которые якобы необязательны для игры, но рекомендованы для того, чтобы можно было составить конкуренцию остальным в онлайне. Поменяет ли издатель что-то? Вряд-ли, ибо продажи у игры удовлетворительные. Отзывы же не влияют на заработок, верно?

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#overwatch 2 #overwatch 2 crossplay #nba 2k24
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