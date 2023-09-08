И в этом точно нет вины Nvidia!

В продажу в магазинах наконец-то поступила видеокарта от "красных" Radeon RX 7800XT, которая призвана заменить собой RTX 4070... Что и начало происходить. Как только 7800XT появилась в магазинах, цены на 4070 начали постепенно проседать. И 4070 не спасает поддержка трассировки лучей и ее "магическая" DLSS3 с генерацией кадров, которая позволяет играть во все новинки с хорошим FPS. В общем, 7800XT является лучшим выбором, поскольку производительность выше, а ценник ниже или аналогичен 4070.

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Так, до выхода 7800XT карта RTX 4070 стоила на 100-500 долларов дороже, нежели 7800XT. А теперь в некоторых западных магазинах ценник стал более адекватным. Так, новозеландский магазин PB Tech на некоторые модели 4070 понизил цену и предлагает видеокарту за 1000 новозеландских долларов (551 евро). Ценник 7800XT на релизе начинается с такой же суммы. До выхода 7800XT та же модель 4070 стоила около 1200 NZD.

Еще лучше ситуация обстоит с видеокартой 4060 Ti на 16ГБ. Она является конкурентом 7700XT. Хотя, как конкурентом, она отстает на 16% в производительности и стоит на 50 долларов выше... После выхода 7700XT магазины внезапно понизили ценник до уровня карты от AMD. Это примерно 450 долларов за карту. Самая дешевая модель в продаже стоит 430 долларов.

Остается только поблагодарить AMD за то, что показала "зеленым" какие цены необходимо ставить. Хотя, учитывая лучшую производительность, за ту же сумму эти карты станут более популярными на рынке. Nvidia не спасет ни генерация кадров, ни DLSS3.5, ни трассировка лучей, которую банально не потянет 4060 Ti.





Отмечу, что в том же Starfield на 7800XT наблюдается 63FPS при 2К разрешении и ультра настройках, когда 4070 дает вам около 43 FPS. Другая новинка Baldur`s Gate 3 на 7800XT выдает около 138 FPS, когда 4070 125 FPS при 2К ультра настройках. Похожая картина наблюдается и в остальных новинках. Так что подумать о покупке 4070 за цену 7800XT необходимо дважды.

В новости указаны новозеландские доллары. 1 NZD - 0,59 долларов США;