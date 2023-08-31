Неужели производители научились защищать складное устройство от повреждений должным образом?

Компания OnePlus (BBK), считайте, сделала маленькую революцию в сфере складных устройств, поскольку инженерам, похоже, удалось значительно повысить защиту устройства от повреждений. Так, согласно информации от инсайдера Max Jambor, новый складной смартфон компании сумел пережить жесткий стресс-тест на заводе.

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Так, устройство открывали и закрывали 400 тысяч раз. Это в два раза больше, нежели у популярного конкурента от корейской компании Samsung Galaxy Z Fold 5 (ну этот конкурент, конечно, обладает очень посредственным качеством за свою цену).

В первую очередь OnePlus смогли доказать, что складные устройства действительно могут быть надёжными и служить долгое время. Так же, как и обычные устройства. Это дает надежду на то, что в будущем такого рода устройства можно будет дополнительно защитить от падений и даже воды.

А во-вторых, таким образом инженеры поставили под сомнение качество устройств от известной Samsung. Видимо, Z Fold не такие надежные и долговечные, как казалось ранее и можно сделать лучше, если захотеть.

Так, обычный пользователь быстрее заменит смартфон из-за старости начинки или батареи, нежели дойдет до максимального количества складываний нового OnePlus. Считается, что если открывать смартфон сотню раз на день, то вы сможете пользоваться устройством без проблем в течение 10 лет и ему ничего не будет. Как правило, это количество еще больше, нежели указано официалами.

К тому же OnePlus официально поддерживает новое устройство на протяжении четырех лет, что делает покупку нового устройства более чем целесообразной. Думаю, с ценой китайская компания тоже не подкачает и покажет устройство, которое могут позволить себе многие. Ибо Samsung пытается выделяться среди остальных типа "революцией", продавая это за огромные деньги и с посредственным качеством.