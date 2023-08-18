Сами поставки ожидаются в следующем году.

МИД Нидерландов сегодня официально заявил, что страна получила одобрение от властей Соединенных Штатов на поставку истребителей F-16 в Украину. Теперь страна собирается продолжить разговор о поставке авиации с Европейским Союзом, чтобы принять окончательное решение, сообщил Вопке Хустру.

реклама

В заявлении МИД сказал, что благодарен Штатам за разрешение поставить истребители F-16 в Украину. Он отметил работу Блинкена и поблагодарил его за хорошее и быстрое сотрудничество в этом вопросе. Теперь Европа может самостоятельно определить, когда эти истребители попадут в Украину, но ожидается, что этот процесс займет достаточно длительное время из-за больших сроков обучения пилотов ВСУ управлению западными истребителями.

Плюс ко всему западные издания сообщают, что Штаты одобрили поставку истребителей F-16 Украине от Дании. Власти Дании на данный момент эту информацию не комментировали, как и украинские власти, которые, вероятно, должны быть рады тому, что Штаты постепенно выполняют главное желание, из-за которого по мнению властей Украины провалилось наступление.

Поставки могут начаться только тогда, когда украинские пилоты полностью пройдут обучение в Европе. Западная пресса пишет, что этот процесс замедлился, поскольку Европа отправила пилотов ВСУ и других солдат, которые попали на обучение, обучаться английскому языку. Аргументируется это решение тем, что ВСУ должны изучить редкую терминологию для эффективного обучения в Европе.

Украинские власти заявляют, что это "искусственное задерживание" обучения, а также то, что украинские военные хорошо знают английский язык и могли бы проходить обучение без каких-либо проблем с нынешним уровнем знаний. Однако, похоже, что Европа стоит на своем и истребители не попадут в Украину до следующего года. Считается, что первые пилоты будут готовы управлять F-16 только летом 2024 года.

Министр обороны Украины Резников также считает, что поставки истребителей не начнутся раньше 2024 года. Хотя, Белый Дом предполагал, что поставки могут начаться уже в текущем году при должных усилиях власти.