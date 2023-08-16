Похоже, что переданные весной танки "Челленджер" появятся на линии боевого соприкосновения.

Британский аналитик Майкл Кларк дал интервью каналу Sky News и заявил, что в ближайшие дни ВСУ ждет большое испытание, которое определит дальнейший ход контрнаступления на Запорожском направлении. Эксперт заявил, что украинские силы двигаются в сторону реки Мокрые Ялы в районе Старомлыновки, где им предстоит бороться с самой крупной российской линией обороны.

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Эксперт заявил, что украинское контрнаступление приносит какие-либо успехи, поскольку командование платит большую цену за это: приходится кидать в бой элитные подразделения, лучшую западную технику и резервы. По словам эксперта, сейчас украинские силы сфокусировались на атаках в районе Работино и Великой Новоселке.

Он считает, что украинские силы кинули в бой элитную бригаду под номером 82, куда включили и модернизированные танки Challenger-2 британского производства. Они стояли в неизвестном месте порядка четырех месяцев, а теперь выезжают на линию боевого соприкосновения с целью пробить оборону российских военных. Один из таких танков уже увидели на линии боевого соприкосновения, фотография была опубликована в сети. На нем сверху стоит большая решетка, чтобы защититься от ударов беспилотниками, заявил Майкл.

Майкл отметил, что это портит внешний вид британского танка, но добавляет защиту экипажу. При атаке сверху у военных будет больше шансов выжить, да и сам танк, вероятно, останется на ходу. ВСУ сейчас используют лучшие бригады для ведения боев в районе Работино, чтобы добиться успехов в ходе контрнаступления, заявил Майкл.

Майкл считает, что в скором времени ВСУ придется столкнуться с большим испытанием — главной российской обороной в районе Старомлыновки. Это будет решать исход всего наступления. Такой себе большой тест для военных.

Издание Forbes также отметило, что Украина кинула в бой самую лучшую и мощную бригаду. Это может принести заметные результаты за короткий промежуток времени. Однако в долгосрочной перспективе это может негативно отразиться на украинском наступлении. Бригаде в конце концов потребуется замена, а заменить эту мощную бригаду бригадой того же уровня не выйдет. Это может привести к приостановке наступления, считает издание Forbes, поэтому элитной бригаде предстоит добиться видимых результатов за несколько месяцев, используя танки "Челленджер".