Бренд пытается вернуть доверие покупателей?

Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал все характеристики будущего смартфона OnePlus Ace 2 Pro, премьера которого состоится уже сегодня в Китае. Хотя, частично характеристики уже подтвердили официально благодаря тизерам компании. И, похоже бренд возвращает доверие после провального "флагмана" OnePlus 11.

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Так, устройство получит большой качественный экран с разрешением 1240 x 2772 пикселей и OLED матрицей. Как и младшая версия его размер 6.74 дюйма, частота - 120Гц с пиковой яркостью в 1600 кд/кв.м и дисплеем BOE Q9+. К сведению, младшая версия, не Pro, обладает таким же экраном.

За производительность будет отвечать процессор от Qualcomm - Snapdragon 8Gen2 с разгоном. Обещают неплохое охлаждение благодаря испарительной камере размером 9140 мм2. Лучшая версия смартфона предполагает 24ГБ оперативной и 1ТБ постоянной памяти на стандарте UFS 4.0, а вот за оперативу отвечает Hynix. Самая базовая версия предполагает не худший объем памяти — от 256ГБ постоянной и от 12ГБ оперативной памяти, чего вполне достаточно для 2023 года. Все же смартфоны за последний год сделали большой прогресс в плане объема ОЗУ, именно Android. Скоро флагманы догонят стандарт ПК - 32ГБ ОЗУ.

Что касаемо отличий от базовой версии Ace 2 - то, там был установлен Snapdragon 8Gen1 и 512ГБ постоянной с 16ГБ оперативной памяти. Базовая версия почти не отличается в плане памяти от Ace 2 Pro, однако по процессору новинка значительно обходит старую версию.

И в плане аккумулятора бренд не оставил фанатов разочарованными, поскольку OnePlus предлагает в этой новинке батарею на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 150Вт (приблизительно 20 минут на зарядку).

Смартфон оснащен хорошей камерой на 50Мп с сенсором IMX890. Это устройство также поддерживает все новинки типа NFC, Wi-Fi 7 и наверняка унаследует отличный вибромоторчик, который OnePlus научился делать на высоком уровне в отличие от остальных флагманов. Бренд обещает обновлять Android на устройстве четыре года. Так, начнет он свой путь с Android 13, а закончит на Android 16. Не исключено, что разработчики предложат фанатам и обновление до 17 версии ОС.

Судя по всему в Китае разгорелась новая борьба между брендами за ультра дешевый сегмент флагманов. Ведь, недавно Redmi представила ультра дешевый флагман K60 Ultra за 36 тысяч рублей с отличной начинкой и нормальной камерой. Презентация покажет, куда движется OnePlus.