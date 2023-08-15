Только украинские власти будут решать, вести ли переговоры с Россией, отметил Данилов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал интервью итальянкой газете la Repubblica и заявил, что на Украину не давит Запад с требованием провести мирные переговоры с Россией.

реклама Сообщения о давлении со стороны Запада ничем не подтверждены, они существуют только в интернете. Партнеры никогда не ставили нам условия по поводу мирных переговоров, поскольку только украинские власти будут решать, вести ли переговоры с Россией. - Данилов.

Данилов заявил, что Зеленский сам будет принимать решение о переговорах с РФ. Однако на данный момент он точно знает, что никаких переговоров с Россией быть не может. Вероятность есть только того, что переговоры пройдут с западными посредниками и по условиям Украины, отметил Данилов.

Тем временем западная пресса придерживается иного мнения. Недавно в материале NYT писалось, что Запад может увеличить давление на Украину с требованием начать мирные переговоры с Россией. Сообщается, что Штаты желают мирных переговоров, однако только украинским властям принимать решение о переговорах. Как того они захотят, так и будет, считают в Соединенных Штатах.

Поэтому на данный момент мирные переговоры невозможны. Пока что Зеленский предлагает свою "формулу мира". Она была представлена на саммите в Саудовской Аравии, где присутствовало порядка 40 стран, включая Китай. Россию не пригласили, хотя Запад был не против.