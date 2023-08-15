Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Цукерберг снова отказался от боя с Илоном Маском в своем доме по причине "несерьезности" соперника
Как теперь Илон протестирует автопилот Tesla?

реклама

Марк Цукерберг снова отказался провести бой с миллиардером Илоном Маском. Он обвинил Илона в "несерьезности" и уехал с предполагаемого места легендарной битвы миллиардеров.

реклама

Так, Илон Маск желал провести бой в доме Цукерберга в Пало-Альто. Об этом он публично сообщил вчера в посте в Twitter (X). Он хотел все-таки наконец провести тренировочный бой. Плюс ко всему Илон хотел протестировать автопилот на Tesla, а также показать дорогу и сам бой с помощью функции прямого эфира X. Как теперь бизнесмен Илон будет тестировать автопилот Tesla?

Маск заявил, что все люди смогут зайти на стрим и посмотреть за боем в режиме реального времени благодаря X, только Цукерберг должен был открыть дверь. Но, он отказался от весьма хорошего предложения провести бой прямиком в своем доме.

Илон Маск опубликовал и следующий пост, где заявил, что Цукерберг скажет, что согласен биться в любое время и в любом месте, но... И тут тысяча различных причин. От личных до официальных, связанных с UFC.

Как и ожидал Илон, Марк отказался от предложения. Представитель Meta объяснил причину отказа: Цукерберг по словам представителя путешествует, находится не в Пало-Алто. Кроме того у Марка серьезное отношение к боям, поэтому он не хочет сражаться с тем, кто приходит в любое время на порог чужого дома.

Если перефразировать, то Марк хочет биться на официальном ринге, а не дома или на каком-нибудь уличном полигоне. Ну, и сейчас времени у него на это нет (или он просто не хочет).

По итогу бой между миллиардерами может вовсе не состояться, поскольку то Илон отказывается от боя по причине плохого здоровья, то Марк по причине "несерьезности" соперника. Сейчас Цукерберг предложил Илону выбрать "нормальное" место для боя и пригласить его туда, а в ином случае "пришло время двигаться дальше".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #марк цукерберг
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск и Марк Цукерберг могут вместо боя провести публичные дебаты
Tesla выпустила картонный кошачий домик в стиле электромобиля Cybertruck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
18
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
20
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
20
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
5
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
6
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
2
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
4
MSI выпустила GeForce RTX 4060 Ventus 2X White в белом цвете
4
Китайские аналитики объясняют, почему Россия избегала мгновенной контратаки
2
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
5
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
16
Диетолог раccказал о влиянии кваса на набор веса
+
Строительство ГЭС в Нигере остановлено из-за санкций, люди недовольны и просят отменить ограничения
1
В Китае поступает в продажу Xiaomi Smart Band 8 Pro с отслеживанием 150 видов активности
1

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
44
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
6
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
6
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
29
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
22
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
+
Разрушение плотины Три ущелья в Китае может быть ответом на вторжение на Тайвань
11

Сейчас обсуждают

Вит Вит
11:36
А кто проигрывает? Война то вна территории Украины. Отжали Крым, Донбасс, Луганск, части Запорожской и Херсонской областей. Кловну немного осталось, либо сдохнет либо суд.
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
Вячеслав Ермолаев
11:30
Налицо обесценивание звание Героя России.
Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
Всеволод Папшев
11:30
У меня была. Кажется 3гб было
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
nonses84
11:27
Проц, говно, а так не плохо. Какие игры на целероне?
С 15 августа портативный ПК GEEKOM MiniAir 11 на Celeron N5095 доступен по сниженной цене
Truth Seeker
11:20
Так название "Россия" тогда тоже нигде не упоминалась
Вперед в Купянск - передовые отряды 138 МБР уже в 6 км от города
Truth Seeker
11:12
Слабо желает, раз не хочет менять гейропу на россию
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
Денис Тихонов
11:07
Топор,пила лопата,это путь к победе 💯 смешно
На форуме «Армия-2023» показали суперзащищённый бронеавтомобиль «Тигр-М»
Владимир Никифоров
11:05
Он желает погибнуть за правое дело, во благо России, на пользу добра!
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
kemiisto
11:05
Я, конечно, по понятным причинам старт SQL не застал, но что-то сомневаюсь, что он позиционировался как язык для новичков.
Вышел полноценный релиз языка программирования Nim 2.0, который легко освоить даже новичкам
Truth Seeker
11:04
Как то обидно проигрывать клоуну
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем