Как теперь Илон протестирует автопилот Tesla?

Марк Цукерберг снова отказался провести бой с миллиардером Илоном Маском. Он обвинил Илона в "несерьезности" и уехал с предполагаемого места легендарной битвы миллиардеров.

реклама

Так, Илон Маск желал провести бой в доме Цукерберга в Пало-Альто. Об этом он публично сообщил вчера в посте в Twitter (X). Он хотел все-таки наконец провести тренировочный бой. Плюс ко всему Илон хотел протестировать автопилот на Tesla, а также показать дорогу и сам бой с помощью функции прямого эфира X. Как теперь бизнесмен Илон будет тестировать автопилот Tesla?

Маск заявил, что все люди смогут зайти на стрим и посмотреть за боем в режиме реального времени благодаря X, только Цукерберг должен был открыть дверь. Но, он отказался от весьма хорошего предложения провести бой прямиком в своем доме.

Илон Маск опубликовал и следующий пост, где заявил, что Цукерберг скажет, что согласен биться в любое время и в любом месте, но... И тут тысяча различных причин. От личных до официальных, связанных с UFC.

Как и ожидал Илон, Марк отказался от предложения. Представитель Meta объяснил причину отказа: Цукерберг по словам представителя путешествует, находится не в Пало-Алто. Кроме того у Марка серьезное отношение к боям, поэтому он не хочет сражаться с тем, кто приходит в любое время на порог чужого дома.

Если перефразировать, то Марк хочет биться на официальном ринге, а не дома или на каком-нибудь уличном полигоне. Ну, и сейчас времени у него на это нет (или он просто не хочет).

По итогу бой между миллиардерами может вовсе не состояться, поскольку то Илон отказывается от боя по причине плохого здоровья, то Марк по причине "несерьезности" соперника. Сейчас Цукерберг предложил Илону выбрать "нормальное" место для боя и пригласить его туда, а в ином случае "пришло время двигаться дальше".