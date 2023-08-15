Вчера говорилось обратное, но украинские власти приняли окончательное решение.

Украинские власти наконец разобрались с вопросом об Олимпиаде 2024 года, которая пройдет во Франции. Так, Украина не будет участвовать в соревнованиях, если МОК туда допустит спортсменов из России или Беларуси. Об этом решении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что уже собрал некую "коалицию" из 35 стран, которые выступают против участия сборных России и Беларуси на Олимпиаде-2024. При этом Шмыгаль отметил, что Украина в этом вопросе настроена решительно, и в случае, если не удастся убедить МОК стать на ее сторону, то украинские спортсмены не поедут на соревнования.

Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. - Шмыгаль.

Таким образом Шмыгаль утверждает, что более 35 стран готовы бойкотировать соревнования в Париже, если сборные России или Беларуси попадут на них. Шмыгаль ожидает окончательного ответа от МОК.

При этом ранее утверждалось, что украинским спортсменам разрешили соперничать с "нейтральными" российскими и белорусскими спортсменами. Но, Шмыгаль готов разрешить такое соревнование в том случае, если не будет флага РФ и Беларуси.

С июля 2023 года в Украине приняли закон, который запрещает спортсменам соревноваться с участниками из РФ и Беларуси, которые выступают под флагом своей страны. Плюс ко всему украинским спортсменам запретили соревноваться с теми, кто выражает свою принадлежность к РФ или Беларуси. Ранее, до этого закона, существовал тотальный запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях с РФ, даже если этот спортсмен находился под нейтральным флагом.