Они летят далеко и используют все современные ракеты.

Западное издание The Telegraph пишет, что Украине нужны не сами F-16, а то, что эти истребители могут использовать — то есть различные ракеты, включая дальнобойные. На Западе считают, что эта авиация сыграет ключевую роль в конфликте, поскольку F-16 совместим с большим количеством самых разных ракет и бомб, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине для контрнаступления. Это и те самые дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG. The Telegraph считает, что остальные виды ракет могут быть предоставлены Зеленскому после того, как первый истребитель попадет в Украину, а пилоты закончат обучение в Европе. Это произойдет к концу текущего года, считает журналист.

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F-16 быстрый и манёвренный и имеет хороший набор электроники. Однако по характеристикам ему не уступают и самолеты советского образца, типа МиГ, которые уже имеет Украина. Дело тут только в том, что советские самолеты не могут использовать большинство ракет западного производства. Их необходимо адаптировать, что занимает время, требует деньги и понижает общую эффективность ВВС.

Так, издание привело пример некоторых важных для Украины ракет. Это в первую очередь планирующие бомбы Joint Direct Attack Munition. ВСУ смогут наносить удары и быстро улетать из зоны поражения, даже если цель находится далеко. Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты позволяют наносить удары по различным системам РЭБ. Противокорабельные ракеты Harpoon уже используются Украиной, но довольно редко, поскольку ВСУ не обладают необходимой техникой для их использования.

Туда входит еще много различных ракет, включая JASSM. Ракета, которая может поразить цель за сотню километров. Но, ее уникальность в том, что она "невидимка". Такие ракеты используются Польшей уже давно.

Издание считает, что одна эскадрилья F-16 существенно изменит баланс сил в конфликте и позволит ВСУ достичь успехов в ходе контрнаступления на Запорожском направлении, поскольку украинские силы смогут наносить удары по любой инфраструктуре в Крыму, что является целью всего наступления. F-16 может выпускать ракеты из безопасной для себя зоны и достанет до Крымского моста.

Тогда как авиация советского образца обязана вылетать из безопасной зоны и рискует напороться на систему ПВО.