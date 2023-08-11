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В Украине из-за коррупционного скандала уволены все руководители военкоматов
Зеленский решил уволить всех сразу, чтобы не разбираться с каждым по отдельности.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить всех руководителей региональных военкоматов из-за высокой коррупции, поскольку на проверку каждого уходит много времени, а статистика неутешительная. Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны и принял соответствующее решение.

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Зеленский отметил неутешительную статистику в результате проверок военкоматов. Всего было возбуждено 112 уголовных дел в отношении руководителей военкоматов по всей Украине. Зеленский заявил, что решено было уволить всех руководителей, поскольку систему нужно кардинально менять, а управлять военкоматами должны люди, которые понимают, что во время военного положения цинизм и взяточничество — это государственная измена. Видимо, когда в стране нет военного положения, то взятки это норма. А вот когда есть, то воровать знаете ли, нельзя.

Президент Украины отметил, что кто-то брал наличными, кто-то криптовалютой — но, все брали. Такое происходило во всех областях.

Цинизм всюду одинаков. - Зеленский.

Он заявил, что доверить систему "комплектования" можно тем, кто побывал на линии боевого соприкосновения и не будут совершать тех же ошибок прошлых руководителей. Зеленский отметил, что лучше нанять на работу тех, кто пострадал на линии соприкосновения. Например, стал инвалидом, но хочет продолжать работу во благо государства.

Зеленский отметил, что каждый военком, против которого возбудили уголовное дело будет привлечен к ответственности и понесет полное наказание за совершенное преступление.

"Чиновники, перепутавшие погоны с прибылью, обязательно будут привлечены к ответственности". - Зеленский.

Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно.

Представитель президента Вениславский отметил, что увольнение военкомов пройдет быстро и гладко, поскольку все списки на замену коррупционеров уже составлены. По словам чиновников, они уже смогли найти всех военнослужащих, которые смогут работать честно. Они будут наняты на работу так же быстро, как и те, кто будут уволены в ходе этого процесса.

Зеленский отметил, что если военкомы хотят доказать свое "достоинство" - то, они могут отправиться на линию боевого соприкосновения добровольцами. Но, даже в таком случае в отношении тех, против кого возбудили уголовное дело будут отправлены в тюрьму. Армия не сможет освободить коррупционеров от ответственности.

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#украина #зеленский #коррупция #военкоматы
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