Более 1000 "вагнеровцев" будут находиться в лагере.

В сети появилась информация, что "вагнеровцы" строят новый палаточный лагерь на аэродроме "Зябровка" в Беларуси, он рассчитан приблизительно на тысячу военнослужащих "Вагнера" и находится близко к украинской границе.

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Важно отметить, что данную информацию передал и американский канал CNN, который обычно старается проверять информацию. Тем не менее подтвердить эти данные из независимых источников пока не удалось. Первая информация о строительстве лагеря появилась в сети пару дней назад. Внешне по информации CNN он напоминает обычный палаточный лагерь, какой был возведен в селе Цель месяц назад в ходе переброски "вагнеровцев" на территорию Беларуси.

Так, в украинских СМИ считают, что "вагнеровцы" будут вести подрывную деятельность на границе с Черниговской областью, чтобы попробовать сорвать военные поставки с Европы. Пишут, что это может испугать Европу и она решит остановить вооруженную помощь Зеленскому. А вся эта операция якобы входит в некую "информационную кампанию" по запугиванию европейцев.