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В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
Так, теперь Запад еще и вторжением угрожает, только открыто за "оскорбление" чиновницы.

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В столице Нигера Ниамее имеются проблемы с электроэнергией и продуктами из-за санкций, введенных ECOWAS и Западом после военного переворота и свержения прозападного политика Базума с поста лидера. В столице страны серьезные перебои с электричеством и люди очень рады, когда энергия появляется хотя бы на пару часов спустя день без электроэнергии. Но, всё это прямые последствия военного переворота 26 июля, ведь западные страны, от которых зависит энергосистема Нигера, не собираются признавать новую власть. По крайней мере сейчас даже Штаты против путчистов и готовят вторжение в соседних странах Ливии и Нигерии.

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Из-за отключения электроэнергии страдают все жители, включая детей. Журналист издания Africanews походил по Ниамее и увидел, как люди страдают из-за введенных санкций. Некоторые банально не могут следить за собой и сходить к парикмахеру. Что удивительно, так это то, что некоторые люди остаются счастливыми даже в такой нестабильной ситуации и пытаются успокоить остальных, говоря "потерпеть немного".

Напомню, что после военного переворота Нигерия почти сразу прекратила подачу электроэнергии своему соседу в соответствии с санкциями, введенными организацией ECOWAS (Глава — Нигерия). Санкции как бы работают и энергии действительно не хватает, путчисты не могут изменить положение дел, если не пойдут на уступки Запада и не вернут власть Базуму.

Напомню, что тогда участники ECOWAS поставили ультиматум путчистам до 6 августа (никаких серьезных последствий пока не последовало), а также приостановили все финансовые операции с услугами, включая продажу энергии. На сегодняшний день Штаты и другие западные страны прекратили финансово помогать Нигеру.

Так, Нигер и так подвергался отключением электроэнергии до военного переворота. Это было связано с перебоями в энергосистеме самой Нигерии. А Нигер закупает около 70% электроэнергии через Нигерию, согласно статистике за 2022 год.

Теперь компания Nigelec пытается дать местным жителям хотя бы часть электроэнергии полагаясь исключительно на свое скудное местное производство. Его не хватает даже на столицу, а если говорить про остальные регионы — то, там беда. Людям приходится делиться энергией, если они ее получают.

Один из жителей отметил, что на данный момент энергию отключают на четыре — пять часов. Но, состояние энергосистемы страны плачевное и в любой момент может случиться поломка, которая увеличит интервал отключений энергии вплоть до нескольких дней. Это реальная проблема, которая сейчас беспокоит людей в Нигере.

Из-за этого бизнес в Нигере заметно ухудшился. Люди стали покупать меньше товаров. А вот еду — наоборот, выкупают как можно скорее опасаясь скорого военного вторжения от Запада. Впрочем, это стандартная ситуация, когда страна находится в критической ситуации. Паника говорит людям о том, что в будущем настанут тяжелые времена и достать еду будет тяжело, вот они и идут закупаться всем, что осталось в продаже в плане еды и других жизненноважных ресурсов. Товары и услуги в такой ситуации людям не очень то и нужны.

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#сша #нигер
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