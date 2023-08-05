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Спустя неделю "второй этап" контрнаступления ВСУ завершился и начался "главный удар" на Работино
Быстро как-то этапы завершаться стали.

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Что-что, а того, что "вторая фаза" контрнаступления закончится в обещанные сроки Западом верилось с трудом... А оно завершилось так, как и обещали... Ведь, начался "третий этап" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении с целью пробить линию обороны на трех стратегически важных направлениях: Орехов, Старомайорское и Работино. У меня уже есть предположения, почему так произошло.

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Начнем с того, что украинская армия решила поменять тактику НАТО на свою собственную в ходе наступления. Это объясняется тем, что НАТОвская тактика не принесла успехов в ходе "второй фазы" наступления и аналитики не видят успехов при таком движении далее, а поэтому командование приняло решение действовать самостоятельно, а не слушать советы Запада. Это раздражает НАТОвских инструкторов, но Украина действует так, как считает нужным.

Далее, мы знаем, что "вторая фаза" началась с давления на Работино и Старомайорское. В украинских СМИ сказали, что ВСУ удалось закрепиться в Старомайорском, а в российских — что ВС РФ удалось отбить позиции. После этого ВСУ ничего не говорили про населенный пункт, а переключились на другие направления, где нет существенных успехов. Что в направлении Орехова, что в направлении Работино атаки не приносят значительных результатов. И теперь армия Украины решила бросить стратегический резерв, осуществив долгожданный "главный удар" на Работино с целью пробиться через ненавистную оборону и мины.

Так, издание WP пишет, что Украина бросила в бой обученных на Западе военных ВСУ в район Работино и это "главный удар", поскольку Запад говорил  о том, что "главный удар" этот тот, который принесет успехи и будет осуществляться стратегическими резервами. Ну вот, резервы уже пошли в бой... А значит, и "главный удар" начался.

Киев начал вводить в действие обученные и оснащенные Западом войска. Пока что прорыва нет, но его обещают. Главная оборонительная линия России — фаланга траншей, растяжек, противопехотных и противотанковых мин по-прежнему впереди ВСУ и им придется пробиваться через всё это борясь с российской артиллерией и авиацией, которая на сегодня является главным препятствием ВСУ, отмечает боец Украины.

Украинские войска решили поменять тактику. Если ранее они пытались пробиться через минное поле кидая в бой по ночам лишь маленькие отряды с пехотой без поддержки танков, то сейчас в бой пошел 10-й корпус, где куча танков и другой западной бронетехники. Видимо, Украина не боится минного поля и пойдет напролом, ибо ждать более нельзя. До похолодания осталось немного. Осень близко. У Украины времени приблизительно до октября, ибо тогда наступление будет еще тяжелее, чем летом. А учитывая успехи летом, то осенью это будет совсем бессмысленной затеей.

Украинский военный отметил, что у ВСУ получается медленно продвигаться вперед выполняя монотонную работу по разминированию мин. Работино — стратегическая точка для украинских военных, поскольку считается, что она разблокирует путь к главной линии обороны России, пробив которую, у ВСУ получится дойти до Азовского моря. Пробив эту точку, можно будет дойти до Токмака и Мелитополя.

Решение направить в бой значительное количество резервов представляет собой последнюю импровизацию командования ВСУ за два месяца наступления. Украинское командование буквально надеется на последний этап наступления перед похолоданием, бросая туда всё, что только можно и есть в наличии. Вероятно, кассетные боеприпасы и ракеты дальнего действия будут использоваться на этом направлении чаще, чем раньше.

Украина планировала бросить стратегический резерв в бой начав "главный удар" позже, когда войска других корпусов смогут ослабить оборону, но решила броситься в главную атаку раньше. Возможно, это эффект неожиданности. Сейчас начались самые важные недели украинского контрнаступления, которые определят дальнейший ход событий в конфликте.

На данный момент неизвестно, есть ли шансы у украинских военных пробиться, ибо аналитики не располагают информацией о том, достаточно ли урона нанесли ВСУ по ВС РФ в районе Работино, чтобы попытаться достичь успеха.

Издание WP пишет, что вместе с наступлением на Работино Украина активизировалась в районе Бахмута, пытаясь вернуть контроль и над этим населенным пунктом. Тем временем российские войска активизировали свои атаки в направлении Купянска. Туда брошено достаточное количество сил, российские военные собирали технику для этого наступления. Украина может направить туда подкрепление, чтобы удержать позицию и ослабить наступление в районе Работино, но Киев отказывается комментировать этот момент.

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#россия #украина #всу #контрнаступление
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