Место, где его проведут — неизвестно, но может быть в Швейцарии.

Зеленский предложил этой осенью провести некий "Глобальный саммит мира" и обсудить множество вопросов где-нибудь в европейской стране. Хоть осень уже совсем скоро, но времени на подготовку саммита еще достаточно, если начать организацию сегодня, отметил Зеленский.

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Он призвал Запад организовать саммит и пригласить туда как можно больше стран. Зеленский попросил Запад показать свою активность и заинтересованность в этом деле.

Так, Украина желает собрать на саммите некое "мировое большинство" и обсудить важные вопросы. Он пригласил поучаствовать в этом саммите всех, кто только пожелает — Север и Юг, Восток и Запад. Зеленский призвал страны объединиться и обсудить на саммите вопросы о мирном урегулировании конфликта. Пока что Зеленский не знает, где можно провести этот саммит, однако склоняется к варианту со Швейцарией, как красивой и нейтральной европейской страной.

Один из вопросов, который хочет обсудить Зеленский на этом саммите с "большинством стран" - некая "формула мира" от ноября 2022 года. Она предполагает выполнение 10 требований для мирного урегулирования конфликта Украины с Россией, чтобы потом провести нормальные мирные переговоры и достичь окончательного мира.

Среди этих требований — вывод российских войск с территории Украины (1991 года) и освобождение пленных.

Вместе с этим заявлением Зеленский отметил, что всё больше стран готовы дать Украине некие "Гарантии безопасности". Так, "Гарантии безопасности" готовы дать еще 12 стран, если не считать участников G7 - Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Киев уже начал работу над этим вопросом и первыми дадут "Гарантии" Соединенные Штаты. Документ обещают подписать уже на следующей неделе.

Эти "Гарантии безопасности" предполагают, что Украина будет получать вооружение до окончания конфликта. Однако в этих "Гарантиях" ничего не сказано про участие иностранных войск в конфликте прямо на линии боевого соприкосновения. Если это так, то в большинстве своем ситуация на линии боевого соприкосновения не поменяется, а президент Зеленский просто получит гарантию того, что сможет получать оружие и финансовую помощь просто попросив Запад, пока не закончит конфликт.