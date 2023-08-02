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Новый этап контрнаступления ВСУ не принес результатов за неделю
А я напоминаю, что этот этап наступления рассчитан на несколько недель.

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Что ж. На прошлой неделе западные издания ссылаясь на анонимных украинских и американских чиновников заявили, что начался новый "грандиозный" этап украинского контрнаступления, который должен принести успехи спустя несколько недель. В плане было написано, что украинские бойцы должны за несколько недель преодолеть линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении, обойти минные поля и пройти к Токмаку, Мелитополю и Крыму. Все это необходимо сделать за две-три недели, а как максимум за неделю. По всей видимости, максимум выполнить уже не получится, поскольку неделя прошла, а видимых результатов нет, отмечает издание Politico.

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Если сторонники Украины надеялись на прорыв после того, как на прошлой неделе киевские силы предприняли новый удар на юго-востоке страны, то они сильно разочаровались. - Politicio.

Этот "Второй этап" не смог принести значимых результатов за неделю, а переброшенные обученные и полностью снаряженные Западом украинские бойцы не смогли обеспечить ВСУ прорыв на линии боевого соприкосновения. Переброска существенного количества военных на направление Орехова не дало результатов. Успехи данного наступления измеряются в метрах, а не километрах, отметило МО США.

Издание располагает информацией, что Украина перекинула приблизительно 150 тысяч военных, которые сейчас активно ведут бои на Запорожском направлении. Всего есть три направления "второго этапа" наступления. На них ведут бои и несколько бригад, которые были специально обучены и снаряжены на Западе под "Главный удар".

При этом Украина все еще держит ряд сил в резерве, пока остальные бойцы ВСУ пытаются найти слабое место в линии обороны РФ и попробовать протиснуться через маленькую щель в ней. Как и говорили остальные аналитики, Украина планирует сначала найти слабое место в обороне используя часть сил (150 тысяч военных), включая обученных солдат Западом, а только потом нанесет "Главный удар" используя все доступные силы на направлении, чтобы пробить оборону и совершить рывок, оставив российских солдат паниковать из-за прорыва.

Хотя, западные издания считают, что даже такой исход событий не принесет значимых результатов Украине, поскольку у России достаточно резервов, чтобы защитить одно пробитое направление, даже если туда кинут всех бойцов ВСУ. Аналитики считают, что Украине нужно пробиться как минимум на двух направлениях, и только тогда получится достичь реальных успехов с существенным продвижением вглубь российской обороны.

Так, американские чиновники отметили, что украинские военные смогли добиться лишь незначительных постепенных успехов по всем трем направлениям. При этом Россия все еще "жестко" сопротивляется атакам. Вторая и третья линия обороны увеличивает потери и риски ВСУ.

Представитель Пентагона отметил, что контрнаступление было и будет для украинских военных тяжелым боем, который будет продолжаться долгое время. Операция будет сложной в моральном и физическом плане для всех военных, поскольку на кону стоит решение конфликта для украинских властей. При провале наступления им придется идти на мирные переговоры, от которых они отказываются.

Когда украинские военные проходят самый сложный рубеж обороны — минное поле, то бойцов встречают российские военные используя вертолеты и артиллерию. Поскольку у России преимущество в воздухе, то вертолеты безнаказанно могут наносить удары по украинским отрядам, которые пробрались через минное поле.

Вертолеты сбрасывают новые мины и улетают, а украинские военные оказываются в ловушке. Им необходимо разминировать одну из сторон, но по ним бьет артиллерия, а укрытий нет. Очень сложная ситуация, которая в большинстве своем окончится плачевно для солдат.

Украинские военные сейчас с нетерпением ждут поставку основного боевого танка M1 Abrams армии США, который должен приехать в Украину примерно в начале сентября и поможет прорвать линию обороны РФ. Как именно он это сделает - неизвестно, но аналитики, военные и чиновники из США в этом уверенны. Видимо, там защита от мин предусмотрена.

Чиновники из США также перенесли сроки окончания наступления до осени/зимы. Как и предполагалось, две-три недели это просто выдумка, которая не имеет ничего общего с реальностью. На самом деле наступление будет идти столько, сколько смогут его вести украинские военные. Прекратить наступление может только два фактора: у Украины кончились силы для наступления и плохая осеняя/зимняя погода, которая существенно замедляет и увеличивает и без того немаленькие потери.

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#россия #украина #всу #контрнаступление
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