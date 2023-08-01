Соединенные Штаты проигрывают Китаю и России.

Западное издание Bloomberg написало, что Соединенные Штаты проигрывают России по количеству тактического ядерного вооружения в соотношении 10 к 1, а если говорить про прямого конкурента США на сегодня — Китай, то он стремительно наращивает свою мощь и вскоре догонит Запад. На этом фоне журналист из издания задумался, а правильно ли действуют США в нынешнее время и не пора ли менять свою стратегию развития.

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Журналист признал, что Америке необходимо стремительно меняться и в срочном порядке развивать военную сферу, поскольку в некоторых моментах Штаты значительно проигрывают своим конкурентам. Это знаете ли, мешает доминировать над миром и ставить свои условия.

Так, у России насчитывается более 1900 единиц тактического ядерного оружия, что в 10 раз превосходит доступное количество Штатов. Журналист считает, что сейчас американское правительство движется в неправильном направлении тратя на ядерное вооружение приблизительно 6 миллиардов долларов, тогда как общий военный бюджет составляет 756 миллиардов. Таким образом Соединенные Штаты планируют за десять лет потратить на модернизацию тактического ядерного оружия не более 3 миллиардов долларов. Правительство при этом продолжает отменять различные программы связанные с разработкой ЯО. Так, Байден отменил программу создания тактического ядерного оружия, запускаемого с кораблей с помощью крылатых ракет. Это сохраняет бюджет для других целей, но журналист считает, что на фоне мировой обстановки это неверное решение и может принести проблемы в будущем. А если страна хочет контролировать политику в мире и держать большинство стран "на крючке" - то, тут каждому понятно, что без угроз это маловероятно.

При этом автор отметил, что разрабатывать большое количество ЯО не имеет смысла, поскольку, армия, скорее всего, просто не успеет потратить все боеголовки до того, как сама погибнет от взаимного обстрела ЯО. Логика "гарантированного взаимного уничтожения" времен холодной войны по-прежнему актуальна подытожил автор и отметил, что главный конкурент США — Китай, стремительно наращивает огневую мощь создавая, в том числе боеголовки с ЯО. Китай планирует достичь паритета с США и Россией в этом плане и создаст 1000 единиц ЯО за десятилетие.