Одна из целей проходит через Старомайорское.

Журналисты NYT заметили "первые успехи" украинского контрнаступления, а именно бои за Старомайорское, ведь путь к одной из целей контрнаступления идет через этот маленький населенный пункт. Получается, что это вполне себе стратегическая точка для ВСУ и ВС РФ, за которую действительно нужно держаться.

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Журналисты пишут, что на сегодня Украина сосредоточена на двух основных целях — город Бердянск, куда нужно направляться через село Старомайорское, а также Мелитополь к которому ВСУ хотят идти прямо через минные поля и оборону ВС РФ, забрав еще и АЭС в Энергодаре под свой контроль.

Оба пути к городам — стратегические транзитные пути для российских войск, пишет NYT.

Журналисты западного издания признали, что российская армия поменяла тактику и начала активно использовать беспилотники и мины с дистанционным подрывом, которые существенно мешают украинским войскам наступать и делают невозможным "рывок".

Автор материала на NYT отметил, что российские войска используют различные ловушки. Так, в Старомайорском российские солдаты вырыли бункеры под деревенскими домами. Там было несколько входов и выходов. Ну и дистанционная мина. Когда такой бункер штурмует противник, то он может быть подорван.

Издание пообщалось с украинскими солдатами и те сказали, что российская оборона остается мощной и это грозное препятствие контрнаступлению. Местами продвигаться просто невозможно из-за многоуровневой обороны: мины, артиллерия, солдаты, техника и многое другое.

Один из раненых солдат рассказал, что даже бригады обученные Западом попадают в неприятные ситуации. Так, 23-я бригада попала под артиллерийский обстрел российских войск и серьезно пострадала, многие погибли. Вина за смерти лежит на командовании, отметил солдат, поскольку их не обеспечили артиллерийской поддержкой и кинули в бой без подкрепления. У них не получилось защитить себя от огня сверху.

Солдат отметил, что западная бронетехника — хороша, но не может противостоять артиллерии. Так, в одной из атак участвовало 10 бронемашин MaxxPro американского производства, но вернулась только одна. Солдат рассказывал эту историю анонимно, поскольку боится последствий за откровенность.

Боец отметил, что российские войска могут застать врасплох колонну бронемашин и уничтожить их противотанковым огнем. Выжившие, которые сумели найти укрытие были атакованы минометным огнем и артиллерией, что разрушает любое укрытие.

В общем и целом украинские войска страдают от артиллерии, авиации и минометов, а также ловушек российских войск. Солдаты ВСУ винят в этом командование, которое не может обеспечить атакующих поддержкой сзади, которая могла бы своевременно помочь и избежать потерь наступающих.