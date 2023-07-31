Песков отметил, что успехов у ВСУ нет.

Несколько дней назад на Западе объявили о начале "второй фазы" контрнаступления пообещав успехи в короткие сроки. Спустя несколько дней Песков подвел итоги нового этапа наступления и отметил, что у украинских солдат нет успехов, кроме того они находятся в тяжелом положении, а всё наступление пошло не по тому плану, который подготовила Украина.

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Песков заявил, что контрнаступление получилось не таким, как оно задумывалось изначально украинским командованием. Он считает, что украинская армия нецелесообразно использует переданное Западом вооружение и говорит о слабой эффективности такого типа оружия. Песков считает, что этот факт вызывает множество вопросов у Запада, но тот пока что решает ждать и раздумывает над дальнейшими действиями. В конце концов Песков отметил, что украинские власти находятся в тяжелом положении.

Напомню, что украинское контрнаступление началось в начале прошлого месяца. На Западе хотели увидеть, как украинская армия проводит "рывок" в сторону Азовского моря и Крыма, но на данный момент не пробита даже линия обороны на Запорожском направлении, а продвижению сильно мешают минные поля. На этом фоне Запад объявил "второй этап" контрнаступления и пообещал, что Украина достигнет успехов в кратчайшие сроки, поскольку в ходе этого этапа наступления будет совершен некий "главный удар" по слабому месту в обороне ВС РФ всеми доступными подразделениями. Считается, что украинское руководство перекидывает все доступные резервы на одно направление, чтобы давить на оборону и искать слабое место. Вместе с тем другие командующие ВСУ говорят, что до видимых результатов необходимо немного подождать, а также то, что этот процесс не так быстр, как кажется.

Украинские власти говорят, что наступление было бы успешнее, если бы Запад передал дополнительное вооружение и обеспечил армию авиацией, чтобы удалось получить преимущество в воздухе. Ну а на Западе все больше склоняются к варианту с мирными переговорами если не получится достичь существенных заметных успехов. Вероятно, Запад дал Украине времени до осени, когда погода изменится и станет непригодной для наступления будет принято новое решение.