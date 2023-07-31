В Польше опасаются атаки со стороны "вагнеровцев".

Польша опасается, что бойцы "Вагнера" могут атаковать польскую границу и будут вести дестабилизирующую деятельность. На данный момент такая угроза имеется, поскольку "вагнеровцы" переброшены к польской границе, а часть из них вчера пошла к Сувалкскому коридору. Но, польские власти заверили, что спецслужбы следят за ситуацией, а армия готова реагировать на любую провокацию со стороны ЧВК и Беларуси, отметил Марцин Пшидач.

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"Не можем недооценивать ЧВК", сказал Марцин Пшидач в интервью на национальном телевидении страны. Он отметил, что нельзя отменить тот факт, что "вагнеровцы" находятся на территории Беларуси. Об этом известно от западных журналистов и сам президент Беларуси об этом говорил. Известно, что военные ЧВК "Вагнер" будут размещены в нескольких лагерях в Беларуси.

Польша видит технику и машины, которые едут на территорию Беларуси. Это не огромные колонны, но власти не могут знать, что планирует Лукашенко и Пригожин в будущем, отметил Марцин Пшидач, поэтому польская армия будет модернизироваться в ускоренном темпе, а дополнительные подразделения переброшены на охрану границы во избежание критической ситуации.

Пшидач отметил, что перемещение и присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси официально зафиксировано американскими и украинскими военными. Туда едет тяжелая техника (возможно и военная).

Пшидач заявил, что не хочет пугать народ Польши, но недооценивать ЧВК нельзя. Нападение может и быть, а может и все обойдется, но готовится надо. Трудно сказать, что будет делать Пригожин и Лукашенко с "вагнеровцами", какую задачу даст, но за деньги эти люди готовы на все и они непредсказуемы. Их присутствие вблизи польской границы представляет настоящую угрозу Польше, отметил Марцин Пшидач.

Армия Польши постарается исключить возможность ведения дестабилизирующей активности вблизи границы. Тех, кто попытается это сделать будут ликвидировать.

На фоне переброски "вагнеровцев" в Беларусь Польша хочет закрыть границу с Беларусью, перебросить дополнительных военных на границу и модернизировать армию заказав новую технику. Так, будет создана новая ударная группировка с РСЗО Himars и заказаны самолеты Saab 340 для обороны на восточном фланге.