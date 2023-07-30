"Противника ждут неприятные сюрпризы" - отметили в СБУ

Украина собирается усилить свою границу на севере из-за новостей о переброске бойцов ЧВК "Вагнер" в лагерь на территории Беларуси. Видимо, после того, как в колоннах начали замечать военную технику (11-я, 12-я и 13-я колонны) украинские власти задумались о планах Пригожина и решили на всякий случай подготовится.

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В СБУ сообщили, что будет усилена защита в военной и информационной сфере. В первую очередь, Украина постарается обеспечить кибербезопасность. Командующий Кибердепартаментом СБУ и Командующий Объединенных сил ВСУ встретились и обсудили вероятные угрозы на севере из-за ЧВК "Вагнер".

СБУ обладает информацией, что у ЧВК "Вагнер" есть группировки хакеров, которые ведут информационную войну против противников. Поэтому было решено обратить особое внимание на защиту государства от любых информационных атак. В ходе этой операции СБУ повысят медиаграмотность в стране среди населения.

Также руководители обсудили возможность защиты от беспилотников. В ближайшем будущем ВСУ сосредоточатся на уничтожении РЭБ и РЕР ВС РФ. Это новая тактика ВСУ в ходе "второй фазы" контрнаступления. Также украинские военные сфокусировались на российской артиллерии.

В конце встречи руководители сделали заявление: "Подразделения СБУ и ВСУ уже имеют много опыта в борьбе с военными, кибер и информационными угрозами, поэтому противника ждут лишь неприятные сюрпризы".

Таким образом Украина планирует усилить безопасность в интернете, а также может перебросить дополнительные войска для обороны на границе в случае вторжения ЧВК "Вагнер". Правительство Украины все еще считает маловероятным тот факт, что "вагнеровцы" пойдут в атаку с территории Беларуси, но начинает обсуждать этот вопрос и предпринимает меры предосторожности, чтобы быть готовыми к любому исходу событий. Все таки "вагнеровцы" продолжают ехать в лагерь, каждый день — новая колонна, сейчас уже с военной техникой.



