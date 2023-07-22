"Леопарды" не могут помочь в наступлении.

Украинское командование меняет тактику наступления на юге из-за минных полей, поскольку бронетехника совсем не помогает, а ее уничтожение не принесет ничего хорошего в будущем. Ведь, уже сейчас Запад решил уменьшить поставки и сфокусироваться на ремонте поврежденных танков.

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Собственно, на этом фоне украинские бойцы решили использовать тактику передвижения пешком, без использования бронетехники. Так наступление идет медленнее, значительно медленнее. Так есть больше рисков пострадать и проиграть дни. Но, у бойцов есть надежда на артиллерию — она должна расчищать путь и уничтожать танки ВС РФ.

Также Сырский надеется на кассетные боеприпасы, которые уже начали использовать ВСУ на Купянском направлении. С большой долей вероятности, существенное количество таких боеприпасов попадет к войскам в районе Бахмута, ибо Сырский недавно заявил о желании окружить населенный пункт, поскольку он является стратегической точкой и морально давит на того, кто не контролирует город.

В ближайшие дни мы можем ожидать новых заявлений от Сырского, где он вновь расскажет о желании окружить город. Да и видео с использованием кассетных боеприпасов в Бахмуте мы тоже можем увидеть в ближайшие дни, поскольку командующий ВСУ ясно дал понять, что от своей идеи "вернуть Бахмут" он не откажется, даже если потери будут существенными.