Соединенные Штаты в свою очередь стали давать меньше оружия.

На Западе признают, что украинское контрнаступление имеет существенные проблемы и выполнить поставленные задачи без новых поставок вооружения и обучения бойцов ВСУ не получится. Об этом пишет издание WSJ. Журналисты признают, что наступление украинских войск может зайти в полный тупик из-за нехватки вооружения и подготовки бойцов.

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Издание пишет, что Запад знал о том, что украинские войска не были достаточно подготовлены весной перед началом масштабного наступления. WSJ также отмечает, что Запад знал и о недостатке авиации и боеприпасов для долгосрочного ведения боев. На Западе надеялись, что украинское командование придумает "чудесную" тактику и сможет показать успехи несмотря на недостаток снаряжения.

Но, этого не произошло. Линия обороны российских войск и минные поля буквально отрезали любую возможность продвинуться вперед. Делать рывок было бы самоубийством. Первые атаки с помощью "Леопардов" показали, что западная техника результатов не принесет. А российская авиация снизила все шансы на "успех". Теперь наступление рискует зайти в тупик и окончательно провалится. В итоге оно принесет потери в военной технике и личном составе без существенных изменений на линии боевого соприкосновения.