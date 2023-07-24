Первая фаза не принесла успехов.

"Первая фаза" контрнаступления Украины не принесла успехов и на Западе пишут, что украинское командование готовится к началу второй фазы операции. Среди прочего об этом написало издание Bild.

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Автор статьи прямо написал: "Украинской армии предстоит вторая волна контрнаступления". По словам автора, украинские бойцы сформировали некий "огненный кулак" и начали часто наносить удары по российскому тылу с помощью ракет и беспилотников. При этом автор считает, что российские войска сильно нервничают и столкнулись с "гранатным голодом".

И при всем при этом Запад видит перспективы во второй фазе наступления, которое может принести успехи пробив линию обороны ВС РФ на юге.

Важно отметить, что остальные крупные западные издания имеют другое мнение на этот счет. Так, WSJ пишет, что Украине не хватает вооружения и опытных бойцов, чтобы продолжать успешное наступление и оно может вскоре зайти в тупик.

Но, в целом настроение у украинских командиров нормальное. Тот же Сырский, командующий ВСУ в районе Бахмута и на юге готовится к операции по "окружению" Бахмута с использованием кассетных боеприпасов. Он настроен весьма серьезно и не собирается отступать от города, пока не отобьет его и не вернет контроль над ним, ибо считает Бахмут стратегической точкой и местом, которое нельзя отдавать, поскольку за него погибли собратья. Даже если ценой будут повышенные потери и риск крупного провала.