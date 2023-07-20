Новое интервью для BBC пролило свет на желание командующего ВСУ.

Недавно Сырский давал интервью в котором сделал несколько заявлений касаемо Бахмута. Он отметил, что этот населенный пункт является стратегической точкой, которая дает ключ к контролю над другими ключевыми городами, без которых нельзя продвинуться далее на юг. Он заявил, что вернуть контроль над Бахмутом — важная цель, которую необходимо выполнить ради своих собратьев, ведь они не выжили в боях борясь за эту цель. И он также отметил, что планирует окружить Бахмут, как того хотел несколько месяцев назад, используя среди прочего кассетные боеприпасы.

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Сегодня он дал новое интервью изданию BBC, где пролил свет на свое желание окружить российских военных в Бахмуте. Да, это его желание, которое он собирается осуществить в ближайшем будущем.

"Сейчас есть все условия для взятия Бахмута, мы будем его окружать", заявил Сырский журналистам. Он отметил, что сейчас российские солдаты находятся в полуокружении и сильно рискуют оставаясь на своих позициях.

Он снова отметил, что Бахмут — стратегическая точка, которая нужна для контроля над основными дорогами. Он напомнил, что продвижение медленное, хотелось бы быстрее, но оно идет стабильно.

При этом Сырский не хочет недооценивать российскую армию и рекомендует придерживаться такого же мышления остальным. Никаких рывков за один день не будет, поскольку это буквально невозможно.