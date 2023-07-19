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В последние дни возросла активность ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В первую очередь туда приехало уже шесть колонн со строительной техникой, грузовиками, легковыми автомобилями и многим другим. Все они направляются в лагерь под Осиповичами, что подтверждают спутниковые снимки и местные СМИ. И на этом фоне каждое событие связанное с передвижением бизнесмена Пригожина и ЧВК "Вагнер" вызывает вопросы.
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Так, вчера утром личный самолет Пригожина в четвертый раз прилетел на территорию Беларуси на военный аэродром в Мачулищах вылетев из Санкт-Петербурга.
Отмечу, что личный самолет бизнесмена Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 прилетал в Беларусь до этого три раза. Всегда это было связанно с громким событием:
- 1 раз - 27 июня, спустя несколько дней после попытки вооруженного мятежа и новостей о том, что Пригожин покинул РФ;
- 2 раз - 1 июля. Тогда Пригожин официально вернулся в Санкт-Петербург и вернул изъятые вещи при обыске;
- 3 раз - 11 июля. В этот день первая колонна ЧВК "Вагнер" попала в Беларусь.