За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Первые VR шлемы появились достаточно давно. В 1994 году вышел первый игровой шлем для погружения в виртуальную реальность VFX1. На момент старта продаж он стоил $1495, а спустя пару лет цены снизились до 1000 долларов.

реклама

В 2012 году американец Палмер Лаки организовал на краудфандинговой платформе Kickstarter кампанию для сбора средств на свой шлем виртуальной реальности, который получил название - Oculus. Насобирав более 90 миллионов долларов, устройство пошло в серийный выпуск. Хозяин компании «Фэйсбук», ныне «Мета» Марк Цукерберг предвидел потенциал виртуальной реальности в будущем и в 2014 году купил компанию Oculus VR за 2 миллиарда долларов.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

А дальше по наклонной все ключевые игроки рынка медиа-развлечений, такие как HTC, Microsoft, Samsung, Sony и другие выпустили свои VR-очки и шлемы. Казалось бы, будущее наступило. Но на дворе 2022 год, а виртуальная реальность где-то за окном. Я не хочу останавливаться на описании различных шлемов и технологий, а просто поразмышляю вслух о VR, перспективах, значимости использования, о его пользе и вреде.

реклама

Казалось бы, VR уже скоро стукнет 30 лет, а как технология или средство развлечения он застрял в прошлом. Даже 3D графика за эти годы ушла вперед и теперь изображение рисуется с помощью трассировки лучей, а не пикселями со спрайтами. Везде полигоны, сотни миллионов полигонов и 4К текстуры. Я думаю, что VR не «выстрелил» как технология, потому что никто не объяснил, да и не убедил, что она вообще нужна. Хотя я могу и ошибаться.

Это как идея с изогнутыми мониторами. И что, много таких мониторов используется? По различным статистикам продаж, их количество в разы меньше классических плоских LCD мониторов. Хотя стоимость изогнутого монитора куда ниже VR-шлема. Хотя бытует мнение, что наличие шлема быстрее погрузит игрока в игровой мир. Я с этим не согласен, если игра неинтересная, то какая бы ни была графика или 3D или VR, играть в неё все равно не будут. А сейчас на рынке игр застой. ААА проекты выходят в единичных количествах, а их качество зачастую оставляет желать лучшего.

реклама

Итак, каковы плюсы VR? Я пытался их найти, но не нашел. Зато минусов целая тележка. Поехали.

1. Для игры даже на изогнутом мониторе не нужно много места вокруг. Нужен стол и стул. Для VR подавай большие просторы, без острых углов и разных препятствий.

2. Вы носите зимнюю шапку на голове дома? Нет? А придется, т.к шлем имеет свой вес и чувство дискомфорта никуда не уйдет, он будет физически давить вам на голову.

3. Стоячи играя. Да, именно, одел шлем - вставай на ноги. Ну и сколько так простоишь, маша руками и другими конечностями? В удобном кресле перед монитором можно играть часами, а стоя и маша головой и руками думаю хватит на час в лучшем случае. А ведь есть еще и люди с лишним весом.

реклама

4. Монитор и так не лучший друг, что касается пользы для зрения. А VR-шлем вообще может вызвать тошноту у неподготовленного игрока. Плюс зрительная мышца вообще не будет работать и побегав в VR пару лет, в будущем дальше своего носа в реальности ничего не увидишь.

5. Куча проводов все равно не даст погрузиться в VR, так как пока VR-шлем не отделим от ПК. А еще за эти провода можно зацепиться и упасть.

6. Стоимость – тут без комментариев. Слишком дорого и не каждому по карману.

И в заключении о перспективах. Все перспективы давно изложены в кинотрилогии братьев Вачовски. Кто не понял, я имею в виду фильм «Матрица». Вот это наше будущее, пусть не такое тёмное, но представьте себе капсулы, куда по шлангам подводится питательный раствор и кислород, по другому шлангу выводятся испражнения, наблюдается практически полная атрофия мышц и жуткая близорукость. И такую жизнь ведет практически все население планеты.

Взамен VR они расплачиваются теплом своих тел и уже не отличают RV от реальности. В VR некоторые попадают в следующий круг виртуальной реальности и напрочь теряют связь с действительностью. Их будут называть – «потерянными». Занавес.

Если кто-то считает, что перспективы VR более радужные и светлые, мне будет интересно услышать альтернативное мнение и приведенные доводы.