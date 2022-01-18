VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
Первые VR шлемы появились достаточно давно. В 1994 году вышел первый игровой шлем для погружения в виртуальную реальность VFX1. На момент старта продаж он стоил $1495, а спустя пару лет цены снизились до 1000 долларов.
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В 2012 году американец Палмер Лаки организовал на краудфандинговой платформе Kickstarter кампанию для сбора средств на свой шлем виртуальной реальности, который получил название - Oculus. Насобирав более 90 миллионов долларов, устройство пошло в серийный выпуск. Хозяин компании «Фэйсбук», ныне «Мета» Марк Цукерберг предвидел потенциал виртуальной реальности в будущем и в 2014 году купил компанию Oculus VR за 2 миллиарда долларов.
А дальше по наклонной все ключевые игроки рынка медиа-развлечений, такие как HTC, Microsoft, Samsung, Sony и другие выпустили свои VR-очки и шлемы. Казалось бы, будущее наступило. Но на дворе 2022 год, а виртуальная реальность где-то за окном. Я не хочу останавливаться на описании различных шлемов и технологий, а просто поразмышляю вслух о VR, перспективах, значимости использования, о его пользе и вреде.
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Казалось бы, VR уже скоро стукнет 30 лет, а как технология или средство развлечения он застрял в прошлом. Даже 3D графика за эти годы ушла вперед и теперь изображение рисуется с помощью трассировки лучей, а не пикселями со спрайтами. Везде полигоны, сотни миллионов полигонов и 4К текстуры. Я думаю, что VR не «выстрелил» как технология, потому что никто не объяснил, да и не убедил, что она вообще нужна. Хотя я могу и ошибаться.
Это как идея с изогнутыми мониторами. И что, много таких мониторов используется? По различным статистикам продаж, их количество в разы меньше классических плоских LCD мониторов. Хотя стоимость изогнутого монитора куда ниже VR-шлема. Хотя бытует мнение, что наличие шлема быстрее погрузит игрока в игровой мир. Я с этим не согласен, если игра неинтересная, то какая бы ни была графика или 3D или VR, играть в неё все равно не будут. А сейчас на рынке игр застой. ААА проекты выходят в единичных количествах, а их качество зачастую оставляет желать лучшего.
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Итак, каковы плюсы VR? Я пытался их найти, но не нашел. Зато минусов целая тележка. Поехали.
1. Для игры даже на изогнутом мониторе не нужно много места вокруг. Нужен стол и стул. Для VR подавай большие просторы, без острых углов и разных препятствий.
2. Вы носите зимнюю шапку на голове дома? Нет? А придется, т.к шлем имеет свой вес и чувство дискомфорта никуда не уйдет, он будет физически давить вам на голову.
3. Стоячи играя. Да, именно, одел шлем - вставай на ноги. Ну и сколько так простоишь, маша руками и другими конечностями? В удобном кресле перед монитором можно играть часами, а стоя и маша головой и руками думаю хватит на час в лучшем случае. А ведь есть еще и люди с лишним весом.
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4. Монитор и так не лучший друг, что касается пользы для зрения. А VR-шлем вообще может вызвать тошноту у неподготовленного игрока. Плюс зрительная мышца вообще не будет работать и побегав в VR пару лет, в будущем дальше своего носа в реальности ничего не увидишь.
5. Куча проводов все равно не даст погрузиться в VR, так как пока VR-шлем не отделим от ПК. А еще за эти провода можно зацепиться и упасть.
6. Стоимость – тут без комментариев. Слишком дорого и не каждому по карману.
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