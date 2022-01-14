Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3050 - новый народный хит, который сможет повторить успех GTX 1050 Ti

В прошлой статье я рассказал о стоимости видеокарт в 2022 году и о GTX 1050 Ti в частности. Удастся ли повторить самой младшей модели RTX 3000-й серии успех GTX 1050 Ti?
[ ] для раздела Блоги
9
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Начну свой блог с цитаты уважаемого А. С. Грибоедова: «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев и барская любовь». Если перефразировать эту фразу по отношению к сегодняшним дням и ситуации вокруг видеокарт, то смысл её печали сведется к  отношению к рекомендованным ценам на видеокарты. А если быть точнее, то их двухкратном и троекратном завышении. 

реклама

Геймеры устали, пользователи ПК устали, гейм девы устали, устали, кажется, все, кроме майнеров. Рынку нужна встряска! Нужен потенциальный хит, который взорвет и оживит рынок компьютерных игр и вернет веру всех геймеров в игры. На данным момент таким хитом является видеокарта  GeFoce GTX 1050 Ti. Вышла она давно – в октябре 2016 года. С этого момента прошло 5 лет, а пользователи готовы её покупать по вдвое завышенной цене.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

В 2016 её рекомендованная стоимость составляла $139 или на сегодняшний день 10 500 руб. А сейчас ее успешно продают за 20 тысяч и выше.

реклама

Почему GeFoce GTX 1050 Ti есть Хит? Да потому, что у большинства людей нет денег, либо они не готовы отдавать больше 20-25 тысяч за этот компонент компьютера. Конечно, в обсуждениях к моим статьям некоторые пользователи хвастаются своими фото с коробками RTX 3090 и подобными видеокартами за 150 – 200 тысяч рублей, но Бог им судья. 

Я не люблю хвастаться чем бы то ни было, но знаю не понаслышке , что в глубинке за эти деньги можно прожить полгода. На питание хватит.  Местные "леди" и "господа" будут советовать лучше работать, но давать советы - дело нехитрое и особого ума не требует. 

Вернусь к своей героине или GeFoce GTX 1050 Ti.

реклама

Характеристики хита впечатляют! 768 CUDA ядер, тех процесс изготовления 14 нм, частота ядра в бусте до 1400 МГц. А ядро у нее на архитектуре Pascal, к которой, например, относится GeForce GTX 1080 Ti. В плане энергопотребления видеокарта очень экономичная, TDP равен 75 Ваттам. 

Всем «Маша» хороша, да видеопамяти у неё всего 4 Гб, что вместе со 128-битной шиной памяти на 7 ГГц - дает ПСП в районе 112 Гб/сек. По производительности - это что-то между GeForce GTX 680 и GeForce GTX 770. Но, у первой всего 2 Гб видеопамяти, а у второй три, а тут целых четыре, а это значит, что видюха "тащит"! Чтобы вам было понятно, например, GeForce GTX 1650 без Ti быстрее её на 25%. 

реклама

Так уж получилось, что эта «Маша», да не наша, сказали майнеры. Видеопамяти у неё мало, поэтому в серьезном майнинге она не участвует, но цена все равно на неё выросла вдвое.

И вот на CES 2022 господин Хуанг обрадовал всех геймеров самой младшей видеокартой RTX 3000-й серии. Ею стала RTX 3050!

Прирост обещают увеличить вдвое! Вроде бы индекс у видеокарты большой, а прирост всего вдовое, но производительность на дороге не валяется. А теперь барабанная дробь, у этой видеокарты 300-й серии тоже будет 4 Гб видеопамяти! Хвала Богам! Возрадуйтесь, ибо нас услышали.

В основе GPU будет лежать микроархитектура Ampere, тех. процесс изготовления – 8 нм. Целых 2304 CUDA ядра против 768 – очень хороший показатель. Видеопамять теперь - GDDR6, со все той же 128 битной шиной, но, но благодаря частоте ПСП уже находится в районе 224 ГБ/сек или двукратное превосходство над GTX 1050 Ti. Видеокарта поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x16. Рекомендованная стоимость находится в районе $249, что равно нынешней стоимости GeForce GTX 1050 Ti.

Вот именно этот фактор является самым интригующим. С одной стороны, майнерам эта видеокарта не интересна, а геймеры могут получить за прежние деньги двукратное увеличение производительности, плюс поддержка современных технологий, что даст еще немного буста в копилку. Я просто уже хочу эту видеокарту! Именно её, а не RTX 3080 или 3090, для FullHD монитора она подойдёт мне просто идеально за 20-25 тысяч рублей. 

По заявлению самой Nvidia, эта малышка с бантом будет "тащить" все, при этом FPS не будет проседать ниже 60 кадров в секунду. Видеокарта будет поддерживать DLSS Nvidia для интеллектуального масштабирования картинки, а также она содержит RT ядра второго поколения для трассировки лучей. Хотя я понимаю, что этих RT ядер явно не хватит для игры, но лучше пусть будут, чем они будут отсутствовать. Мне даже кажется, что 4 Гб версии должны стоить еще дешевле, но жду не дождусь 27 января.

Опять-таки повангую, стоимость на GeForce GTX 1050 Ti 4 GB должна опуститься в районе 7-8 тысяч рублей, что сделает её еще более привлекательной. Но у RTX 3050 есть волшебная палочка в виде технологии Resizable BAR, которой лишена GeForce GTX 1050 Ti. Resizable BAR будет помогать передать из памяти графического процессора (VRAM) постоянно используемые текстуры, шейдеры и геометрию напрямую к CPU, что еще сильнее ускорит игровой процесс. Подробно об этой технологии можно прочитать тут

На этом пока все, в обсуждении предлагаю поделиться вашими мнениями насчет того, "выстрелит" ли RTX 3050 с 4 Гб видеопамяти и станет ли он народным хитом? А также интересно, кто готов реально приобрести эту видеокарту сразу после её появления на полках магазинов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.8 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарта сравнение выбор купить ces 2022 rtx 3050 rtx 3050 ti gtx 1050 сравнение видеокарт
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
8
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
13
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
74
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
+
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
19
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
30

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 30
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
12 января 2022 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мем-монеты на подъёме - три собачьих токена выросли на 1000-2000%, а Shiba Inu идет на новые биржи
8
Новая программа лояльности EVGA Queue 3.0 позволит купить видеокарту NVIDIA по рекомендованной цене
26
Литовские ученые разработали высокоэффективные перовскитные солнечные элементы с КПД 21,4%
25
59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 и MIUI 12.5 от 13 января 2022 года
10
Названы самые некачественные процессоры, видеокарты и SSD за 2021 год по версии Puget Systems
12
13 января курс Эфира сильно вырос, а видеокарты могут подорожать уже в ближайшие дни
52
В России может быть введена обязательная идентификация майнеров и всех держателей криптовалюты
159
В списке ЕЭК замечены смартфоны: Xiaomi 12 Lite, POCO F4 Pro, POCO F4 Pro Plus
+
Battlefield 2042 угасает столь стремительно, что даже создатели читов отказываются её «поддерживать»
20
Майнер рассказал о том, как дата-центр присвоил себе 150 ASIC для добычи Биткоинов
33
Pine64 представила премиальную модель своего смартфона PinePhone Pro на операционной системе Linux
3
Видеокарт GeForce RTX 3050 будет много, но массовые поставки могут начаться к концу февраля
35
В первых поставках GeForce RTX 3050 ожидают достаточно большое количество видеокарт
26
Илон Маск раскритиковал новый калифорнийский налог на солнечную энергию
42
За 2021 год майнеры Биткоина и Эфира заработали $40 млрд, а 10 Китов в сети Эфира скопили $80 млрд
14
Sony продолжит производство PlayStation 4, чтобы справиться с нехваткой PlayStation 5
9
Эксперты РБК назвали оптимальный размер стартовых инвестиций для захода в майнинг в 2022 году
6
Энтузиасты показали улучшенную версию Cyberpunk 2077, добавив 50 графических модов в разрешении 4К
6
Самый быстрый в мире трехколесный электромобиль Spiritus от Daymak тоже сможет добывать криптовалюту
3
Видео: кооперативное прохождение Dying Light 2: Stay Human и заключительный эпизод Dying 2 Know с озвучкой от «Гоблина»
6

Популярные статьи

Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
229
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 3
16
Разбираю новинку Netflix «Не смотрите наверх» — сатиричный спектакль, который вызывает только скуку
134
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
140
Последний биткоин будет добыт в 2140. В Экибастузе уже построен майнинговый завод - интересное о BTC
52
God of War в 8K на Ultra-настройках или история о том, зачем на самом деле нужна RTX 3090 Ti
18
Эксперимент: исправит ли сброс Windows 10 к заводским настройкам накопившиеся баги и ошибки
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
13
Windows 11 и Windows 10 отдают бесплатно при покупке MS Office Pro Plus на распродаже
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
8

Сейчас обсуждают

OsirisD2
22:09
Начнём с того, что суверенитета у нас никакого нет, путлер и его дружки олигархи давно продали его Западу за их ништяки :D Хотя, если допустить его существование, то кто нам угрожает?) Хотя я уже виж...
Российские госкомпании могут заставить покупать отечественные компьютеры при помощи штрафных санкций
Соколов Юрий
22:09
так все просто: государство строит аэс, закупает миллиард майнеров, утилизирует аэс полностью, ждет пока окупится, - профит!
Последний биткоин будет добыт в 2140. В Экибастузе уже построен майнинговый завод - интересное о BTC
Eisbrecher
22:08
>>народ, например, часто юзает DDU Ни разу не юзал. Зачем? :)
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Ivan Gavrilishin
22:08
Затычка за 50к. Пусть майнеры разбирают.
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
Михаил
22:07
Нищеброд Эдишен Мать за 5к, не смеши меня. Там не мамки а гавно занижающее производительность, с рестартами. А тоже системы питания процессора его хватит прокачать. С учетом того что интел теперь у на...
Новый Intel Celeron G6900 для LGA 1700 протестировали в играх, а Pentium G7400 — в Cinebench
Михаил
22:06
Целероны имеют мало кэша, даже fx 4300 был быстрее целеронов на сокет 1151 версии 1
Новый Intel Celeron G6900 для LGA 1700 протестировали в играх, а Pentium G7400 — в Cinebench
Максим Ширшов
22:05
Так он уже и не только в военке используется и используется успешно. Я не понимаю, чего ты споришь, тебе так неприятно, что Россия-Матушка закрывает постепенно технологические пробелы ? Слишком болезн...
Российские госкомпании могут заставить покупать отечественные компьютеры при помощи штрафных санкций
Даник Толокнов
22:05
Вы забыли шо можно собрать колекцию за кристалы
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Eisbrecher
22:04
Не, ну камон, оппозиционер. Ладно забекапить базу. Ладно забекапить ветку. Ладно забекапить конфиги. Ладно хер с ним, создать принудительную точку восстановления (хоть и никогда этого не делал, но доп...
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Celeron 9 GHz
22:04
Напоминает установку драйвера в линуксе. Подойдите с бубнами к компьютеру, окурите системный блок запахами, изгоняющими злых духов, перекреститель пять раз, приступайте к установке. 🤣
Как снизить температуру Core i9 12900K на 5 градусов за 5 минут потратив всего 5 евро – тест IL
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем