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Начну свой блог с цитаты уважаемого А. С. Грибоедова: «Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев и барская любовь». Если перефразировать эту фразу по отношению к сегодняшним дням и ситуации вокруг видеокарт, то смысл её печали сведется к отношению к рекомендованным ценам на видеокарты. А если быть точнее, то их двухкратном и троекратном завышении.

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Геймеры устали, пользователи ПК устали, гейм девы устали, устали, кажется, все, кроме майнеров. Рынку нужна встряска! Нужен потенциальный хит, который взорвет и оживит рынок компьютерных игр и вернет веру всех геймеров в игры. На данным момент таким хитом является видеокарта GeFoce GTX 1050 Ti. Вышла она давно – в октябре 2016 года. С этого момента прошло 5 лет, а пользователи готовы её покупать по вдвое завышенной цене.

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В 2016 её рекомендованная стоимость составляла $139 или на сегодняшний день 10 500 руб. А сейчас ее успешно продают за 20 тысяч и выше.

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Почему GeFoce GTX 1050 Ti есть Хит? Да потому, что у большинства людей нет денег, либо они не готовы отдавать больше 20-25 тысяч за этот компонент компьютера. Конечно, в обсуждениях к моим статьям некоторые пользователи хвастаются своими фото с коробками RTX 3090 и подобными видеокартами за 150 – 200 тысяч рублей, но Бог им судья.

Я не люблю хвастаться чем бы то ни было, но знаю не понаслышке , что в глубинке за эти деньги можно прожить полгода. На питание хватит. Местные "леди" и "господа" будут советовать лучше работать, но давать советы - дело нехитрое и особого ума не требует.

Вернусь к своей героине или GeFoce GTX 1050 Ti.

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Характеристики хита впечатляют! 768 CUDA ядер, тех процесс изготовления 14 нм, частота ядра в бусте до 1400 МГц. А ядро у нее на архитектуре Pascal, к которой, например, относится GeForce GTX 1080 Ti. В плане энергопотребления видеокарта очень экономичная, TDP равен 75 Ваттам.

Всем «Маша» хороша, да видеопамяти у неё всего 4 Гб, что вместе со 128-битной шиной памяти на 7 ГГц - дает ПСП в районе 112 Гб/сек. По производительности - это что-то между GeForce GTX 680 и GeForce GTX 770. Но, у первой всего 2 Гб видеопамяти, а у второй три, а тут целых четыре, а это значит, что видюха "тащит"! Чтобы вам было понятно, например, GeForce GTX 1650 без Ti быстрее её на 25%.

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Так уж получилось, что эта «Маша», да не наша, сказали майнеры. Видеопамяти у неё мало, поэтому в серьезном майнинге она не участвует, но цена все равно на неё выросла вдвое.

И вот на CES 2022 господин Хуанг обрадовал всех геймеров самой младшей видеокартой RTX 3000-й серии. Ею стала RTX 3050!

Прирост обещают увеличить вдвое! Вроде бы индекс у видеокарты большой, а прирост всего вдовое, но производительность на дороге не валяется. А теперь барабанная дробь, у этой видеокарты 300-й серии тоже будет 4 Гб видеопамяти! Хвала Богам! Возрадуйтесь, ибо нас услышали.

В основе GPU будет лежать микроархитектура Ampere, тех. процесс изготовления – 8 нм. Целых 2304 CUDA ядра против 768 – очень хороший показатель. Видеопамять теперь - GDDR6, со все той же 128 битной шиной, но, но благодаря частоте ПСП уже находится в районе 224 ГБ/сек или двукратное превосходство над GTX 1050 Ti. Видеокарта поддерживает интерфейс PCIe 4.0 x16. Рекомендованная стоимость находится в районе $249, что равно нынешней стоимости GeForce GTX 1050 Ti.

Вот именно этот фактор является самым интригующим. С одной стороны, майнерам эта видеокарта не интересна, а геймеры могут получить за прежние деньги двукратное увеличение производительности, плюс поддержка современных технологий, что даст еще немного буста в копилку. Я просто уже хочу эту видеокарту! Именно её, а не RTX 3080 или 3090, для FullHD монитора она подойдёт мне просто идеально за 20-25 тысяч рублей.

По заявлению самой Nvidia, эта малышка с бантом будет "тащить" все, при этом FPS не будет проседать ниже 60 кадров в секунду. Видеокарта будет поддерживать DLSS Nvidia для интеллектуального масштабирования картинки, а также она содержит RT ядра второго поколения для трассировки лучей. Хотя я понимаю, что этих RT ядер явно не хватит для игры, но лучше пусть будут, чем они будут отсутствовать. Мне даже кажется, что 4 Гб версии должны стоить еще дешевле, но жду не дождусь 27 января.

Опять-таки повангую, стоимость на GeForce GTX 1050 Ti 4 GB должна опуститься в районе 7-8 тысяч рублей, что сделает её еще более привлекательной. Но у RTX 3050 есть волшебная палочка в виде технологии Resizable BAR, которой лишена GeForce GTX 1050 Ti. Resizable BAR будет помогать передать из памяти графического процессора (VRAM) постоянно используемые текстуры, шейдеры и геометрию напрямую к CPU, что еще сильнее ускорит игровой процесс. Подробно об этой технологии можно прочитать тут.

На этом пока все, в обсуждении предлагаю поделиться вашими мнениями насчет того, "выстрелит" ли RTX 3050 с 4 Гб видеопамяти и станет ли он народным хитом? А также интересно, кто готов реально приобрести эту видеокарту сразу после её появления на полках магазинов.