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Покупка NFT токенов может оказаться прибыльнее добычи криптовалюты

Вы слушали о NFT токенах? Это те же токены, которые можно встретить в мире криптовалют, но они обладают одной особенностью – уникальностью. Поэтому многие инвесторы перешли с майнинга на торговлю NFT токенами.
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Сейчас все больше и больше в цифровой прессе вещается о NFT токенах и перспективе их использования в повседневной жизни, и связанных с ними инвестициях. Пока классический майнинг застрял на месте, цифровая экономика движется вперед и новым игроком рынка становится невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token) или уникальный токен, как вид криптографического токена, каждый экземпляр которого уникален (специфичен) и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе.

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Невзаимозаменяемый токен представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта — цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом. Под активом подразумевается все что угодно в рамках цифровой вселенной. Это может быть код, объект, файл или просто картинка. NFT не является воплощением самого объекта, он только определяет право владения оригинальным экземпляром цифрового артефакта. Если объяснить на более простом языке, так можно провести аналогию с QR-кодом на упаковке чипсов или газировки, который сообщает вам, что вы пьете настоящую Колу и закусываете её неподдельным Лейс.  

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NFT токены появились не вчера, свое начало данная технология берет в 2013-2014 годах, когда начались первые эксперименты с NFT на криптовом языке блокчейна Bitcoin. Это были проекты Colored Coins и Counterparty. Но наиболее бурный рос NFT начался с бума Ethereum в 2017 году. Ethereum позволял своими силами производить невзаимозаменяемые токены.Сейчас, в конце 2021 года, NFT находится на пике своего развития. Если сравнить темпы его развития сейчас, то это эквивалентно курсу Bitcoin в $100 в самом начале его пути, поэтому сейчас, когда TNF токены не успели далеко уйти от народа - самое время начать в них инвестировать.

Какие из компаний уже в теме и зарабатывают первые миллионы долларов? Компания eBay, известная своей главной барахолкой Мира, заявила, что планирует начать принимать оплату за лоты криптовалютой и добавит возможность организации продаж невзаимозаменяемых NFT токенов.

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Но это так очередной посредник, который захотел кусочка пирога. Сам же пирог решила испечь компания, производящая спортивную одежду и обувь – Adidas. В этом месяце её маркетологи решили немного заработать на воздухе, открыв продажу своих NFT токенов, которые в свою очередь открывают покупателю доступ к особым товарам будущей серии: толстовки, спортивные костюмы, кроссовки и т.д, а также доступ к некоторым цифровым сервисам. 

При этом сами «физические» товары начнут поставляться только в следующем году. В результате за пару часов компания заработала $22 миллиона на обычных предзаказах, но по новому крипто-рецепту. В рамках акции были реализованы 29620 NFT по цене 0,2 ETH (Ethereum) или за $765 за каждый по курсу на день продажи.

Но продать свои NFT может и любой гражданин со смекалкой. Так основатель «Википедии» Джимми Уэйлс выставил на NFT-аукцион свою первую редакцию on-line энциклопедии. В результате торгов лот ушёл за 750 тысяч долларов к своему первому покупателю. А ведь будут и другие, и цена может вырасти до десятков и сотен миллионов долларов. Счастливый владелец получит контроль над первой версией веб-страницы энциклопедии. Где как и сегодня, любой желающий сможет её отредактировать и изменить содержимое, но через пять минут она вернётся в изначальное состояние с текстом «Hello, World!».

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Не отстает от прогресса и Квентин Тарантино, который продает не вошедшие в «Криминальное чтиво» сцены в виде NFT-токенов. В обмен на реальные деньги пойдут семь вырезанных из кинофильма «Криминальное чтиво» сцен и рукописный сценарий с эксклюзивными комментариями к нему, записанными самим мэтром.

«Я рад представить эти эксклюзивные сцены из «Криминального чтива» поклонникам. Секретная сеть и NFT-токены открывают совершенно новый мир, объединяющий фанатов и артистов, и я взволнован быть частью этого», — прокомментировал данный вопрос Тарантино.

Криптобиржи также не стоят в стороне. Coinbase отрапортовала о запуске собственного NFT-маркетплейса, где позволит анонимным пользователям создавать, собирать и торговать NFT токенами. Заинтересованные пользователи смогут получить ранний доступ к площадке до её официального запуска.

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Заинтересовало – тогда гугл в помощь, ведь продажи таких токенов в 2021 резко выросли. По данным компании DappRadar, в третьем квартале 2021 года общий объём транзакций на рынке NFT превысил $10 млрд. Это вам не видеокарты покупать и платить по счетам за электричество, проще создать свой токен или набор токенов и выгодно продать за несколько сотен или тысяч долларов.

Отечественный Эрмитаж прочувствовал всю прелесть этой технологии и уже продал картины Ван Гога, Леонародо да Винчи и другие полотна знаменитых художников в виде NFT на сумму 32 млн рублей. Вот не продешевил ли он? В последующем NFT картины прибавят в весе на порядок и теперь владелец настоящей «Мадонны Литты» Леонардо да Винчи будет переживать, что он не единственный её обладатель, ведь есть покупатель её NFT копии, который за неё отдал $150 тысяч долларов, что очень даже дешево по сравнению с оригиналом. 

Но не только признанные произведения искусства в виде NFT уходят с молотка. Так изображение камня в виде NFT было продано за $1,3 миллиона. И это за обычную jpeg картинку булыжника! Серия EtherRock с изображениями таких камней была создана в 2017 году, что делает ее одной из самых старейших из всех NFT токенов.

Но цифровое криптобезумие продолжается =) Платёжная система Visa купила коллекционный NFT значок CryptoPunk за $150 000.

Этот пиксельный значок уступает великим художникам прошлого и современности, но как инвестиция – отличное вложение средств. Ведь если Ebay, Coinbase и Visa идут по пути приобретения NFT токенов, то за ними будущее и большая прибыль соответственно. Это выгоднее чем майнинг и главное появляется престиж, ведь тот же значок CryptoPunk можно разместить у себя на аватарке и гордиться своим вложением, а через год продать его в 10 раз дороже. 

Некоторые исследователи предрекают NFT светлое будущее, где в виртуальной реальности весь Мир будет состоять из NFT предметов, которые будут продаваться и покупаться. Физическому миру скоро придет конец, и виртуальная реальность похоронит настоящие яхты и самолеты действующих миллиардеров, более престижным будет считаться обладание самой длинной NFT яхтой или NTF Ferrari. Так что переводите все свои активы в NTF, если хотите войти в светлое будущее победителем.

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