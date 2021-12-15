Забавные картинки, приколы и демотиваторы на компьютерную тематику
Если у вас упало настроение из-за падения курса криптовалют или дефицита видеокарт, то долистав до конца этот блог оно точно подымится. А если вам нравятся юмор в прозе с тонкими намеками на сегодняшнюю действительность, рекомендую это чтиво.
Ну а пока начнем с темы криптовалют и майнинга ))
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Майнеры сейчас, наверное, немного приуныли, а как же геймеры, которые страдают из-за нехватки видеокарт? А они и не думали скучать, у геймеров всегда веселая жизнь.
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Майнеры и геймеры это хорошо, но не стоит забывать о все компьютерной классике и разнообразных комплектующих, которые делают нашу жизнь интересней и веселее.
Чтобы и далее улучшить свое настроение предлагаю всем желающим делиться в обсуждении инверсными и смешными картинками ))
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