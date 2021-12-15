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Забавные картинки, приколы и демотиваторы на компьютерную тематику

Немного юмора в уходящем году. Самые смешные приколы в картинках на хардванрую тематику, разгон, майнинг и всем тем, чем запомнился вам этот год.
[ ] для раздела Блоги
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-13000р на MSI RTX 3070
Все RTX 3060 Ti ощутимо подешевели
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке

Если у вас упало настроение из-за падения курса криптовалют или дефицита видеокарт, то долистав до конца этот блог оно точно подымится. А если вам нравятся юмор в прозе с тонкими намеками на сегодняшнюю действительность, рекомендую это чтиво.

Ну а пока начнем с темы криптовалют и майнинга ))

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Майнеры сейчас, наверное, немного приуныли, а как же геймеры, которые страдают из-за нехватки видеокарт? А они и не думали скучать, у геймеров всегда веселая жизнь.

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Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
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ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

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Майнеры и геймеры это хорошо, но не стоит забывать о все компьютерной классике и разнообразных  комплектующих, которые делают нашу жизнь интересней и веселее.


Чтобы и далее улучшить свое настроение предлагаю всем желающим делиться в обсуждении инверсными и смешными картинками ))

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Теги

видеокарты майнинг bitcoin ethereum rtx купить крипта приколы юмор демотиватор
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так это чисто майнерская карта. Нафига вк ориентированный на fullhd 12 гигов? для майнинга.
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Slow Mo
13:43
Спекулятивный ( продукт),нужный для узкого круга лиц.Го-во и не должно помогать МММ или против народа?
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Ramforce
13:42
Manli, это Китай для внутреннего рынка?
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АМД - мастера! Интал - сасат!)))))
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Да у меня был ку6600 на @3.7Ггц камень супер , почти 5 лет пользовался им , до самых ой7 2600 .
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13:39
Насколько я знаю в последних моделях Asus Zephyrus применяют жидкий металл. Меня устраивает full HD матрица 240Гц вполне. В таком разрешении такая герцовка раскрывается полностью в CS Go например, там...
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Slow Mo
13:38
Стабильности курса у крипты нет,жрет до фига ресурсов ,анонимности ноль-только запрет
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
Валерий Муравицкий
13:38
Ничего не сделали для майнеров, а в карман хотят влезть, государство-1ый вор и обманщик
Российские майнеры просят легализации криптовалют, а депутаты Госдумы хотят ввести налог на прибыль
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