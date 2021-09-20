Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Не так давно в «блогах» один автор предложил посмотреть на проблему самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера. Я внимательно прочитал его статью, а почему бы не написать свою версию. Критиковать я никого не буду, любой желающий может написать свою версию, это его право.

реклама

В той статье главный упор был сделан на выбор комплектующих, которые не так сильно устаревают, это: корпус, блок питания и система охлаждения. Я же решил пройтись именно по конфигурациям, проверенных временем, на которых в свое время можно было пересидеть не одно поколение. Я напишу, а вы покритикуете мой выбор либо согласитесь с ним. Отсчет начну с 2006 года, раньше я не застал этой поры.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Акт I. В 2006-м году у AMD было 2 сокета: 939 и 754. У Интела в то время доживал 478 и делал первые шаги 775-й, на котором все еще были аналогичные Pentium и Celeron’ы. Итак, экономный и смотрящий в будущее в то время выбирал Socket 939. Лучшем решением была плата на NForce 4 Ultra либо SLi, хотя второе не принципиально.

реклама

Лучшим процессором был AMD Athlon64 3700+ на ядре SanDiego. А идеальной видеокартой можно считать GeForce 6600GT в PCE-Express исполнении. Корпус можно было брать любой, а вот в качестве охлаждения в таких случаях никогда не экономят и выбирают недорогой супер-кулер, которого хватит лет на 10. ThermalTake Big Typhoon тогда считался одним из лучших решений. Блок питания необходим от 480 до 520 ватт, с хорошей 12-вольтовой линией.

Далее разгон AMD Athlon64 3700+ до уровня FX-57 или даже до 3000 Мгц, это уже не вышедший FX-59 и не меняя материнскую плату просто добавляем оперативной памяти с 1 Гб до 4-х и апгрейдим через пару лет процессор на двухъядерный AMD Athlon64 X2 или Opteron.

реклама

Пока там будут появляться разные первые Core2 Duo и у AMD сменится сокет на AMD AM2, затем на AM2+ и потом на AM2 можно сидеть ровно на этом конфиге, добавив оперативной памяти, и поменяв видеокарту. DDR2 память была вначале дорогой, а вот максимальный объем для этой платформы DDR первого поколения стоил дешево.

Акт II. Когда производительности реально станет не хватать, пересаживаемся на уже проверенный временем и избавленный от всех болячек Socket LGA775. В качестве процессора берем 4-х ядерник Intel Core 2 Quad Q6600 или Q6700, который к тому времени уже изрядно подешевеет.

Эти процессоры имели частоту FSB = 1066 МГц, 8 Мб L2 кэша и 4 ядра. Разгоняем процессор до упора на прежнем супер-кулере и сидим дальше ровно. 4 Гб DDR1 меняем с доплатой на 4Гб DDR2. Видеокарту заменяем по своему вкусу при острой необходимости. Итого мы перепрыгнули через LGA1156, срок жизни которого был не совсем долгим и через LGA1366, который мог вначале потягаться с Sandy Birdge, но я выбрал другой вариант, переходим к следующему акту.

реклама

Акт III. Дожить нам на Core2 Quad надо до 2011 года, когда выйдет народный SandyBridge. Я считаю это вполне по силам и не в ущерб производительности. В конце 2011 года покупаем материнскую плату на чипсете P67 ревизии B3. Из условий наличие креплений под кулеры с LGA775. Такие были в свое время. Процессор – однозначно 2500К.

Разгоняем его до 4,8 - 5,0 ГГц. Корпус у нас остался прежний, блок питания также, и кулер продолжает радовать своей универсальностью. 4 Гб DDR2 меняем на такой же объем DDR3. Видеокарта по вкусу, но пусть будет – GeForce GTX460. Сидим ровно и радуемся жизни далее пока выходит IvyBridge, затем Haswell и первый SkyLake.

Акт IV. В 4-м акте есть две дороги – два пути. Но перед тем, ккак выбрать одну из них, придется целиком обновиться, все что не обновляли с 2006 года. Меняем корпус, за это время вышли новые корпуса с кабель менеджментом, меняем блок питания - берем стандарта ATX 2.2 с единой линией +12V. Мощности 850 Вт должно хватить. И меняем супер-кулер, Noctua NH-D14 или D15 прослужат вам вплоть до 2021 года.

Вариант А. (более бюджетный, но менее долгоиграющий). Покупаем Core i7-8700K с архитектурой Coffee Lake. Получаем в свое распоряжение 6 ядер, с помощью Noctua доводим их частоту работы поближе к 5 ГГц.

За 8 Гб памяти стандарта DDR3 на то время уже просят вполне вменяемые деньги. И сидим на этой платформе до выхода Ryzen 2-го поколения.

Вариант Б. (более дорогой, но и более долгоиграющий). Покупаем материнскую плату с разъемом LGA2066. В качестве процессора берем 8-ми ядерный Core i7-7820X либо 10-ти ядерный Core i9-7900X и пропускам 2-е поколение Ryzen, а заодно и 3-е, короче сидим до момента, пока вы читаете эти строки.

На мой взгляд, за 15 лет получилось грамотно сменить 4-е платформы и это самые экономичные и долгоиграющие варианты, которые могли с вами случиться. Если у вас иная точка зрения, я с радостью её выслушаю в комментариях к этой статье.