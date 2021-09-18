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Большинство геймеров попадали в ситуации, когда недавно вышедшая игра «не тянет» видеокарту. Точнее наоборот. Такое начало происходить уже очень давно, со времен изобретения Microsoft своей прикладной библиотеки (API) – DireсtX. На сегодняшний день последняя версия этого API – двенадцатая.

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А бывали случаи, когда видеокарта поддерживает пятую версию, а игра запускается только на седьмой. Ну тут еще отчасти виноваты и сами разработчики, которые не удосужились внедрить поддержку более старой версии. Но когда мы говорим о NexGen или Классе «А» играх, то этого они не сделали по причине того, что игры эти будут «тормозить» на таких видеокартах.

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Еще одним примером можно считать поддержу различного версий шейдеров видеокартами. Думаю, все помнят красивый пример, когда в бенчмарке 3Dmark не проходят все тесты, а только те, в которых версия поддерживаемых шейдеров поддерживается на аппаратном уровне вашей видеокартой. Классический пример: в 3Dmark 2001SE невозможно увидеть 4-й тест «Природа», если у вас нет 3-го GeForce. Ситуацию даже не спасала GeForce 4 MX, так как она построена на архитектуре 2-го GeForce’са, а цифра 4 в названии - лишь маркетинг.

Но пользователи еще в давние времена научились обходить эти аппаратные преграды программными средствами. О таких средствах я вам расскажу в этой статье.

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Первый пример будет вообще из очень далекого прошлого. Итак, представьте себе картину: у вас есть DOOM III, который ставил на колени даже 3-й GeForce с 64 Мб видеопамяти, но в качестве видеокарты у вас есть лишь пара 3DFx Voodoo II c 12 Мб каждая. Поиграть хочется, но не можется, но выход был найден, благодаря специальному патчу «Doom 3 patch v. 1.0 for Voodoo2 cards», благодаря которому игра в этот очень страшный шутер была возможна.

Чтобы поиграть с хорошим FPS в DOOM III на паре 3Dfx Voodoo II, необходимо 256 мегабайт оперативной памяти, процессор Athlon XP с частотой не менее 2 ГГц, Socket-A материнская плата, Windows 98SE и желание поиграть в DOOM III в разрешении 800 х 600.

Все остальное сделает патч, который уменьшит качество и размеры текстур в 2 раза и оптимизирует игру для такой конфигурации. Для тех, кто хочет посмотреть, как же будет выглядеть DOOM 3 в такой конфигурации, я приложу несколько скриншотов из игры.

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В сложных сценах FPS может проседать до 20 кадров в секунду, но на открытых пространствах и в помещении он может подыматься плоть до 70-ти.

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Выглядит такая оптимизация вполне жизнеспособной, для сравнения я приготовил пару скриншотов из оригинального DOOM 3 с правльной видеокартой:

Переходим к следующему шейдерному этапу. Приложение 3D-Analyzer пригодится вам, когда ваша престарелая видеокарта не умеет на аппаратном уровне просчитывать пиксельные шейдеры. С помощью нее возможно играть в игры, которые без пиксельных шейдеров различный версий не работают. Либо можно эмулировать вторую версию шейдеров, если ваша видеокарта поддерживает только первую. В данном случает все расчёты лягут на плечи центрального процессора.

Также с помощью данной программы можно эмулировать различные аппаратные возможности видеокарты, включая: T&L, mip-map, bump-mup и другие.

Вот так выглядит первый FarCry на видеокарте, которая его официально не поддерживает с помощью работы 3D-Analyzer'a. Вполне сносная картинка.

А вот так игра выглядит без этого приложения, изображение выводится, но наблюдается нехватка ряда текстур и элементов.

Список поддерживаемых игр этой программой можно найти по этой ссылке.

Еще одним аналогичным приложением, но с гораздо меньшим функционалом является - DirectX Tweaker. Он позволяет обманывать приложения, форсируя применение тех либо иных форматов хранения и фильтрации текстур, версий пиксельных шейдеров, пропуска рендеринга определенных объектов и поверхностей и так далее.

Но работает эта программа с приложениями, использующими API DirectX не старше 9-й версии.

После ретро игр переходим к современным. Существует способ запуска DX11 и даже DX12 игр на видеокартах с поддержкой только 10-й DireсtX версии. Сюда, например, относятся видеокарты Nvidia 200-й серии, например 2-х гигабайтный GeForce GTX285, либо 2-х чиповый GeForce GTX295.

Бывают ситуации, когда в гараже или на даче стоит старенький компьютер, а вы захотели сыграть во что-то более-менее современное, но видеокарта не дает вам это сделать из-за таких программых ограничений. А ведь на ней можно поиграть в GTA 5 в FHD разрешении или побегать в тот же Fallout 4. И все это, прошу заметить, возможно на GeForce 200-й серии и аналогах от AMD.

Рецепт такой работы следующий. Необходимо скачать Windows SDK, найти его можно на официальном сайте Microsoft. После установки нужно перейти в каталог C:\Windows\System32 и запустить файл dxcpl.exe. В нем нажать на «Edit list...» и добавить exe нужной игры.

Затем необходимо выбрать Feature level limit того уровня, который вам нужен. Для DX 11 лучше брать 11.1, а затем включить Force WARP и Force On, после чего применить изменения. Результат должен получиться таким:

Вот так с помощью подручных программных средств можно решить ряд аппаратных проблем. Удачной всем игры на любых видеокартах!