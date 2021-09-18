Приложения и технологии, делающие возможным запуск игр, которые не поддерживает ваша видеокарта
Большинство геймеров попадали в ситуации, когда недавно вышедшая игра «не тянет» видеокарту. Точнее наоборот. Такое начало происходить уже очень давно, со времен изобретения Microsoft своей прикладной библиотеки (API) – DireсtX. На сегодняшний день последняя версия этого API – двенадцатая.
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А бывали случаи, когда видеокарта поддерживает пятую версию, а игра запускается только на седьмой. Ну тут еще отчасти виноваты и сами разработчики, которые не удосужились внедрить поддержку более старой версии. Но когда мы говорим о NexGen или Классе «А» играх, то этого они не сделали по причине того, что игры эти будут «тормозить» на таких видеокартах.
Еще одним примером можно считать поддержу различного версий шейдеров видеокартами. Думаю, все помнят красивый пример, когда в бенчмарке 3Dmark не проходят все тесты, а только те, в которых версия поддерживаемых шейдеров поддерживается на аппаратном уровне вашей видеокартой. Классический пример: в 3Dmark 2001SE невозможно увидеть 4-й тест «Природа», если у вас нет 3-го GeForce. Ситуацию даже не спасала GeForce 4 MX, так как она построена на архитектуре 2-го GeForce’са, а цифра 4 в названии - лишь маркетинг.
Но пользователи еще в давние времена научились обходить эти аппаратные преграды программными средствами. О таких средствах я вам расскажу в этой статье.
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Первый пример будет вообще из очень далекого прошлого. Итак, представьте себе картину: у вас есть DOOM III, который ставил на колени даже 3-й GeForce с 64 Мб видеопамяти, но в качестве видеокарты у вас есть лишь пара 3DFx Voodoo II c 12 Мб каждая. Поиграть хочется, но не можется, но выход был найден, благодаря специальному патчу «Doom 3 patch v. 1.0 for Voodoo2 cards», благодаря которому игра в этот очень страшный шутер была возможна.
Чтобы поиграть с хорошим FPS в DOOM III на паре 3Dfx Voodoo II, необходимо 256 мегабайт оперативной памяти, процессор Athlon XP с частотой не менее 2 ГГц, Socket-A материнская плата, Windows 98SE и желание поиграть в DOOM III в разрешении 800 х 600.
Все остальное сделает патч, который уменьшит качество и размеры текстур в 2 раза и оптимизирует игру для такой конфигурации. Для тех, кто хочет посмотреть, как же будет выглядеть DOOM 3 в такой конфигурации, я приложу несколько скриншотов из игры.
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В сложных сценах FPS может проседать до 20 кадров в секунду, но на открытых пространствах и в помещении он может подыматься плоть до 70-ти.
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Выглядит такая оптимизация вполне жизнеспособной, для сравнения я приготовил пару скриншотов из оригинального DOOM 3 с правльной видеокартой:
Переходим к следующему шейдерному этапу. Приложение 3D-Analyzer пригодится вам, когда ваша престарелая видеокарта не умеет на аппаратном уровне просчитывать пиксельные шейдеры. С помощью нее возможно играть в игры, которые без пиксельных шейдеров различный версий не работают. Либо можно эмулировать вторую версию шейдеров, если ваша видеокарта поддерживает только первую. В данном случает все расчёты лягут на плечи центрального процессора.
Также с помощью данной программы можно эмулировать различные аппаратные возможности видеокарты, включая: T&L, mip-map, bump-mup и другие.
Вот так выглядит первый FarCry на видеокарте, которая его официально не поддерживает с помощью работы 3D-Analyzer'a. Вполне сносная картинка.
А вот так игра выглядит без этого приложения, изображение выводится, но наблюдается нехватка ряда текстур и элементов.
Список поддерживаемых игр этой программой можно найти по этой ссылке.
Еще одним аналогичным приложением, но с гораздо меньшим функционалом является - DirectX Tweaker. Он позволяет обманывать приложения, форсируя применение тех либо иных форматов хранения и фильтрации текстур, версий пиксельных шейдеров, пропуска рендеринга определенных объектов и поверхностей и так далее.
Но работает эта программа с приложениями, использующими API DirectX не старше 9-й версии.
После ретро игр переходим к современным. Существует способ запуска DX11 и даже DX12 игр на видеокартах с поддержкой только 10-й DireсtX версии. Сюда, например, относятся видеокарты Nvidia 200-й серии, например 2-х гигабайтный GeForce GTX285, либо 2-х чиповый GeForce GTX295.
Бывают ситуации, когда в гараже или на даче стоит старенький компьютер, а вы захотели сыграть во что-то более-менее современное, но видеокарта не дает вам это сделать из-за таких программых ограничений. А ведь на ней можно поиграть в GTA 5 в FHD разрешении или побегать в тот же Fallout 4. И все это, прошу заметить, возможно на GeForce 200-й серии и аналогах от AMD.
Рецепт такой работы следующий. Необходимо скачать Windows SDK, найти его можно на официальном сайте Microsoft. После установки нужно перейти в каталог C:\Windows\System32 и запустить файл dxcpl.exe. В нем нажать на «Edit list...» и добавить exe нужной игры.
Затем необходимо выбрать Feature level limit того уровня, который вам нужен. Для DX 11 лучше брать 11.1, а затем включить Force WARP и Force On, после чего применить изменения. Результат должен получиться таким:
Вот так с помощью подручных программных средств можно решить ряд аппаратных проблем. Удачной всем игры на любых видеокартах!
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