Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Приложения и технологии, делающие возможным запуск игр, которые не поддерживает ваша видеокарта

На старой видеокарте невозможно поиграть в новые игры? С помощью этих приложений это становится реальностью.
[ ] для раздела Блоги
8
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Большинство геймеров попадали в ситуации, когда недавно вышедшая игра «не тянет» видеокарту. Точнее наоборот. Такое начало происходить уже очень давно, со времен изобретения Microsoft своей прикладной библиотеки (API) – DireсtX. На сегодняшний день последняя версия этого API – двенадцатая.

реклама

 А бывали случаи, когда видеокарта поддерживает пятую версию, а игра запускается только на седьмой. Ну тут еще отчасти виноваты и сами разработчики, которые не удосужились внедрить поддержку более старой версии. Но когда мы говорим о NexGen или Классе «А» играх, то этого они не сделали по причине того, что игры эти будут «тормозить» на таких видеокартах.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Еще одним примером можно считать поддержу различного версий шейдеров видеокартами. Думаю, все помнят красивый пример, когда в бенчмарке 3Dmark не проходят все тесты, а только те, в которых версия поддерживаемых шейдеров поддерживается на аппаратном уровне вашей видеокартой. Классический пример: в 3Dmark 2001SE невозможно увидеть 4-й тест «Природа», если у вас нет 3-го GeForce. Ситуацию даже не спасала GeForce 4 MX, так как она построена на архитектуре 2-го GeForce’са, а цифра 4 в названии - лишь маркетинг. 

Но пользователи еще в давние времена научились обходить эти аппаратные преграды программными средствами. О таких средствах я вам расскажу в этой статье.

реклама

Первый пример будет вообще из очень далекого прошлого. Итак, представьте себе картину: у вас есть DOOM III, который ставил на колени даже 3-й GeForce с 64 Мб видеопамяти, но в качестве видеокарты у вас есть лишь пара 3DFx Voodoo II c 12 Мб каждая. Поиграть хочется, но не можется, но выход был найден, благодаря специальному патчу «Doom 3 patch v. 1.0 for Voodoo2 cards», благодаря которому игра в этот очень страшный шутер была возможна.

Чтобы поиграть с хорошим FPS в DOOM III на паре 3Dfx Voodoo II, необходимо 256 мегабайт оперативной памяти, процессор Athlon XP с частотой не менее 2 ГГц, Socket-A материнская плата, Windows 98SE и желание поиграть в DOOM III  в разрешении 800 х 600.

Все остальное сделает патч, который уменьшит качество и размеры текстур в 2 раза и оптимизирует игру для такой конфигурации. Для тех, кто хочет посмотреть, как же будет выглядеть DOOM 3 в такой конфигурации, я приложу несколько скриншотов из игры.

реклама

В сложных сценах FPS может проседать до 20 кадров в секунду, но на открытых пространствах и в помещении он может подыматься плоть до 70-ти.

реклама

Выглядит такая оптимизация вполне жизнеспособной, для сравнения я приготовил пару скриншотов из оригинального DOOM 3 с правльной видеокартой:

Переходим к следующему шейдерному этапу. Приложение 3D-Analyzer пригодится вам, когда ваша престарелая видеокарта не умеет на аппаратном уровне просчитывать пиксельные шейдеры. С помощью нее возможно играть в игры, которые без пиксельных шейдеров различный версий не работают. Либо можно эмулировать вторую версию шейдеров, если ваша видеокарта поддерживает только первую. В данном случает все расчёты лягут на плечи центрального процессора. 

Также с помощью данной программы можно эмулировать различные аппаратные возможности видеокарты, включая: T&L, mip-map, bump-mup и другие.

Вот так выглядит первый FarCry на видеокарте, которая его официально не поддерживает с помощью работы 3D-Analyzer'a. Вполне сносная картинка.

А вот так игра выглядит без этого приложения, изображение выводится, но наблюдается нехватка ряда текстур и элементов.

Список поддерживаемых игр этой программой можно найти по этой ссылке.

Еще одним аналогичным приложением, но с гораздо меньшим функционалом является - DirectX Tweaker. Он позволяет обманывать приложения, форсируя применение тех либо иных форматов хранения и фильтрации текстур, версий пиксельных шейдеров, пропуска рендеринга определенных объектов и поверхностей и так далее.

Но работает эта программа с приложениями, использующими API DirectX не старше 9-й версии. 

После ретро игр переходим к современным. Существует способ запуска DX11 и даже DX12 игр на видеокартах с поддержкой только 10-й DireсtX версии. Сюда, например, относятся видеокарты Nvidia 200-й серии, например 2-х гигабайтный GeForce GTX285, либо 2-х чиповый GeForce GTX295. 

Бывают ситуации, когда в гараже или на даче стоит старенький компьютер, а вы захотели сыграть во что-то более-менее современное, но видеокарта не дает вам это сделать из-за таких программых ограничений. А ведь на ней можно поиграть в GTA 5 в FHD разрешении или побегать в тот же Fallout 4. И все это, прошу заметить, возможно на GeForce 200-й серии и аналогах от AMD.

Рецепт такой работы следующий. Необходимо скачать Windows SDK, найти его можно на официальном сайте Microsoft. После установки нужно перейти в каталог C:\Windows\System32 и запустить файл dxcpl.exe. В нем нажать на «Edit list...» и добавить exe нужной игры. 

Затем необходимо выбрать Feature level limit того уровня, который вам нужен. Для DX 11 лучше брать 11.1, а затем включить Force WARP и Force On, после чего применить изменения. Результат должен получиться таким:

Вот так с помощью подручных программных средств можно решить ряд аппаратных проблем. Удачной всем игры на любых видеокартах!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce radeon игра doom запуск шейдеры 3danalyze wrapper эмуляция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
+
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
28

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 119
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
85
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
21
Смартфоны серии Redmi Note скоро получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
7
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
23
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
2
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
4
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
7
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
19
AMD Next-Gen RDNA 3 и RDNA 4: повышение производительности более чем на 50% и повышение цен
22
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
43
Энтузиасты сравнили «бету» Call of Duty Vanguard на PlayStation 5 и Xbox Series X|S
7
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
41
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
90
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
14
NVIDIA начала устанавливать в GeForce RTX 3060 дефектные графические чипы от GeForce RTX 3070 Ti
11
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
40
Valheim: масштабное обновление Hearth & Home с ваннами и новой едой уже доступно для установки
1
Специалисты обнаружили новое вредоносное ПО, которое использует подсистему Windows для Linux
4
В продажу поступила Gamedec — ролевая игра в жанре киберпанк от польских разработчиков
1

Популярные статьи

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
50
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
14
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
24
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
20
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Как сделать бэкап и для чего он нужен
23
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Герои, мифы, предания, которые дали свои имена видеокартам
4

Сейчас обсуждают

Максим Соколов
10:29
Ноют только в росии, для Европы хоть 5000€ это не дорого
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Дмитрий Медведев
10:29
Наконец-то!!! Жаль, пошаговка, как в xcom, но лучше чем ничего... хорошо, если не будет похожа на недоразумение jagged alliance rage
Анонс Jagged Alliance 3 — наёмники возвращаются, чтобы решить проблемы страны третьего мира
testnnov1
10:27
Ключ по центру это конечно особая изюминка для рукожопов))) базыба авторам!
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
testnnov1
10:26
Даешь еще больше погнутых ножек!
Появилось фото реального процессорного разъёма Intel LGA 1700
GumanoidT
10:24
Кому проще? Вы цену на 1050Ти видели? 23к - это 320 баксов!, когда я покупал ровно столько стоил 4750G (тогда на него еще не накручивали так сильно ценник как сейчас). + еще 150 баксов на 3600. Так во...
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
Серега Мещанов
10:24
Да где вы такие цены увидели?? Это наверно рекомендованная цена или всосанная прогретая с Авито??
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
corsi
10:21
Эм, а про что новость? На базе одного чипа делают три видеокарты, с разной степенью отбраковки. Те же GTX 1060 делали в том числе на GP104. Надо тесты глянуть, как и что в 3060 поставят.
NVIDIA начала устанавливать в GeForce RTX 3060 дефектные графические чипы от GeForce RTX 3070 Ti
Slow Mo
10:20
Жду провала Xуанга когда не купит ARM и наступит (зима ) майнинга ,а карточки с новыми ценами игроманам не будут нужны + тдп 40хх не радуют ,а акционеры привыкли к росту доходов))))))
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
Freeman00
10:19
ACC в сравнении с ГТ шлак ??? Да у тебя вместо мозгов шлак, сонибой упоротый. Тот же пкарс лучше любой гт. гт может конкурировать в лучшем случае с каким нибудь гридом или фм.
Автосимулятор Gran Turismo 7 получит поддержку трассировки лучей, но работать она будет только в гараже и на повторах
Yilec
10:19
Так челу вверху ответь. Мне не надо, у меня проц поддерживает 😉
Приложения и технологии, делающие возможным запуск игр, которые не поддерживает ваша видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем