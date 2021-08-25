Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты

Ни для кого не секрет, что Bitcoin опять вернулся. Цена поползла вверх и добралась до $50К. Что делать тем, кто ждал дальнейшего падения криптовалюты? Пока срочно идти на Сomputeruniverse за видеокартной.
[ ] для раздела Блоги
+
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Я только успел обсудить рынок лакшери-ПК и приготовился к наступлению осени и долгожданного падения цен на видеокарты, а заодно и на все криптовалюты, как вдруг это снова случилось! 

реклама


Все в курсе, что Bitcoin пробил очередное дно и как Клухту вернулся из морских глубин и обрушил весь свой гнев на геймеров. Мои соболезнования! А ведь все уже, практически, похоронили Bitcoin с Эфиром, вместе с его курсом.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Пару дней назад курс вернулся к $50 000, но на момент написания этих строк он немного откатился назад. Но легче от этого не стало. Такая тенденция может поставить всех геймеров и желающих купить видеокарту к осени или даже к Новому Году в очень нехорошее положение.

реклама

Если сюда добавить недавние новости, что криптохакеры научились выжимать около 75% хэшрейта из LHR видеокарт Дженсена Хуанга, то в скором времени они могут довести этот показатель до 100%, а с разгоном и вовсе его превзойти. Это дело времени. Если я посмотрел, что по AVITO за все лето цены практически не упали на вторичке, то чуда ждать не приходится. Казалось бы, дефицит побежден, а вот цены - нет.

Выход здесь только один – не ждать, пока майнеры взломают окончательно драйвер или BIOS LHR GeForce RTX, а срочно бежать в Сomputeruniverse. А вот, что там сейчас твориться исходя из всех новостей, слухов и прогнозов, это я сейчас и проверю. Но, пока в сети гуляет прогноз, что «биток», а за ним и эфир вырастут к осени, поэтому нужно разбивать кубышку покупать то, что есть сейчас, иначе может стать поздно.

Я не буду смотреть что там есть из позапрошлогодней линейки, типа GeForce RTX 2060, если уже вкладываться, то нужно брать хотя бы RTX 2070 Super, меньше смысла нет. Если у тебя нет средств на такую видеокарту – лучше жди и молись, что здравый смысл победит криптобезумие. 

реклама

Но только смею всех, кто читает мой блог огорчить, на Сomputeruniverse RTX 2070 Super – нет. Сейчас там выгребли все, но все же посмотрю, что осталось.

Из всех предложений RTX 3060 LHR, есть только один вариант от Gigabyte за 47 тысяч рублей, но с не известной датой поставки.

Не лучшим делом обстоит наличие видеокарт постарше. Есть всего одна видеокарта от EVGA за 76,6 тысяч рублей. И все! Это и есть весь выбор на сегодня.

реклама

Для любителей еще немного побыстрее есть RTX 3070 Ti, но в наличие только одна модель от Asus. Черт побери, что происходит? За нее просят 87,5 тысяч рублей.

Зато RTX 3080 LHR есть целых две модели. Одна ZOTAC GeForce RTX 3080 Trin AMP Holo LHR 10GB  Premium Pack, вторая MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR 10GB. Стоимость обоих одинакова и равняется 87.5 тысячам рублей.

Не LHR версии RTX 3080 стоят уже от 96, до 106 тысяч рублей. Я даже не буду приводить на них ссылку. Выбор там не велик, в наличие всего две модели от Gigabyte и MSI. 

И в завершении о бессмысленной видеокарте – RTX 3090. Бессмысленной в плане цены. Но даже наличие таких карт поставлено под угрозу. На выбор есть 4 модели, но реально в наличие всего одна от ZOTAC за 204 тысячи рублей.

У остальных дата поставки не определена. У меня по поводу этой ситуации сплошные вопросы. Кто поднял новую волну криптобезумия и почему курс опять начал курс? И почему снова наблюдается дефицит видеокарт и когда это все прекратится?

Даже в Сomputeruniverse, выбор, как таковой отсутствует. К озвученным ценам еще стоит прибавить пересылку и таможенные платежи, и стоимость от этого еще более возрастет. Вывод простой – бери что есть, выбирать сейчас не приходиться, что в наличие и что дешевле, то и будет стоять у тебя в системнике а этом, следующем, и еще следующем году. Я надеюсь, с анонсом новой платформы Intel LGA1700 с DDR5 памятью не случиться очередного дефицита, как это было пару лет назад, иначе точно ПК придется менять на пятую плойку.  

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce bitcoin rtx 3070 3060 2060 lhr
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
4
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
20
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
2
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX68U
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K240
11
F1 2020: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Days Gone: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
3

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты в магазинах РФ за день подорожали на 20 000 рублей, а майнеры скупают оставшиеся модели
112
Финальный список из 88 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 12.5 в 2021 году
6
CD Projekt RED устроила распродажу в Steam: трилогия The Witcher и Cyberpunk 2077 доступны по очень низким ценам
23
Самое крупное обновление в истории Huawei – почти 100 устройств получили HarmonyOS 2.0
11
Графика в Diablo 2 Resurrected - между Low и Ultra разницы почти нет
10
Xiaomi сняла с производства популярный смартфон Redmi Note 10
1
King’s Bounty II поступила в продажу, игра «утонула» в отрицательных отзывах Steam
27
AMD FidelityFX Super Resolution можно опробовать в любой игре
38
Альткоины поднимают голову - стоимость некоторых токенов выросла на порядок
9
Опубликован первый список смартфонов Xiaomi, которые получат глобальную MIUI 12.5 Enhanced
1
Binance обвинили в манипуляции рынком и извлечении прибыли в ходе колебаний курса криптовалют
8
Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
89
Аналитик назвал 4 криптовалюты, которые вскоре подорожают до 2-х раз: готовимся к альтсезону
16
Акции AMD и NVIDIA выросли в цене на фоне новых свидетельств благосклонности китайских регуляторов
10
Стали известны реальные характеристики будущих MacBook Pro 14” и 16”
6
AMD рекомендует скачать новый драйвер, устраняющий две критические уязвимости на процессорах Ryzen
8
В России появился первый отечественный бюджетный компьютер на базе 2-ядерного процессора Эльбрус-2С3
37
Первые оценки King’s Bounty II: просто «Хорошо», но не более
17
Спутниковый интернет Илона Маска уже обслуживает 100000 пользователей в 14 странах
18
В России предложили запретить школьникам использовать смартфоны и выпустить для них "Школофон" - РИА
79

Популярные статьи

Замена ламп подсветки на светодиодную ленту в мониторе Philips 170S
72
5 способов перестать переживать из-за слабой видеокарты и невозможности играть в новые игры
120
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
39
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
4
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
+

Сейчас обсуждают

ArcheryTxs
16:47
И че ля? Много кто взял? Или таки не будем кукарекать и признаем что они там по этой цене были минут 5-10 по предзаказам, а потом ценничек плавненько на 10к подрос и хрена с два кто успел взять по это...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
LoL
16:46
Ох уж эти Е-ядра. Гикбенч о них не в курсе, а ещё винда 10 2009 не в курсе, как и абсолютное большинство старого софта. Зы: кто такой 5800к? Очередной старый синий мутант с китайской помойки?
Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
ArcheryTxs
16:45
оленям пофигу, они все равно надрачивают на скрин в думе который для них видимо показатель плохой карты )) чисто чтобы кукарекнуть "6600хт" плохая плохая, в CU была по 32к, и прочий бред нести.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
_db_
16:44
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
LoL
16:39
Максимально разрешённое в течении 10 мс.
Intel Core i7-12700 не смог обогнать AMD Ryzen 7 5800X в тестовом пакете Geekbench 5
Михаил Невский
16:39
где тесты? Сравнение с другими? Зачем разбирать карту? Плохой обзор
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
daimos
16:38
На старте её можно было за 37к взять на ку - вместе с пошлиной и доставкой
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
Дмитрий
16:38
С такими ценами на видюхи в этом году думаю им процентов 5% принесет почти труп.
За прошлый год европейский рынок игр принёс более 23 млрд евро — всего 14 % из них пришлись на PC
_db_
16:36
Сисек нет на этом сайте. Пока нет )) Но, судя по тенденции, могут появиться в любой момент 😎
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
-=AgaS=-
16:35
Трололо, прощай ПК гейминг. Пока не будет нормального разделения на игровое и майнинговое железо не будет нам счастья. Конечно игры сегодня много значат в нашей жизни, но чтобы за минимальную видяху 8...
Видеокарты в магазинах РФ за день подорожали на 20 000 рублей, а майнеры скупают оставшиеся модели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем