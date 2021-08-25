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Я только успел обсудить рынок лакшери-ПК и приготовился к наступлению осени и долгожданного падения цен на видеокарты, а заодно и на все криптовалюты, как вдруг это снова случилось!

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Все в курсе, что Bitcoin пробил очередное дно и как Клухту вернулся из морских глубин и обрушил весь свой гнев на геймеров. Мои соболезнования! А ведь все уже, практически, похоронили Bitcoin с Эфиром, вместе с его курсом.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Пару дней назад курс вернулся к $50 000, но на момент написания этих строк он немного откатился назад. Но легче от этого не стало. Такая тенденция может поставить всех геймеров и желающих купить видеокарту к осени или даже к Новому Году в очень нехорошее положение.

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Если сюда добавить недавние новости, что криптохакеры научились выжимать около 75% хэшрейта из LHR видеокарт Дженсена Хуанга, то в скором времени они могут довести этот показатель до 100%, а с разгоном и вовсе его превзойти. Это дело времени. Если я посмотрел, что по AVITO за все лето цены практически не упали на вторичке, то чуда ждать не приходится. Казалось бы, дефицит побежден, а вот цены - нет.

Выход здесь только один – не ждать, пока майнеры взломают окончательно драйвер или BIOS LHR GeForce RTX, а срочно бежать в Сomputeruniverse. А вот, что там сейчас твориться исходя из всех новостей, слухов и прогнозов, это я сейчас и проверю. Но, пока в сети гуляет прогноз, что «биток», а за ним и эфир вырастут к осени, поэтому нужно разбивать кубышку покупать то, что есть сейчас, иначе может стать поздно.

Я не буду смотреть что там есть из позапрошлогодней линейки, типа GeForce RTX 2060, если уже вкладываться, то нужно брать хотя бы RTX 2070 Super, меньше смысла нет. Если у тебя нет средств на такую видеокарту – лучше жди и молись, что здравый смысл победит криптобезумие.

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Но только смею всех, кто читает мой блог огорчить, на Сomputeruniverse RTX 2070 Super – нет. Сейчас там выгребли все, но все же посмотрю, что осталось.

Из всех предложений RTX 3060 LHR, есть только один вариант от Gigabyte за 47 тысяч рублей, но с не известной датой поставки.

Не лучшим делом обстоит наличие видеокарт постарше. Есть всего одна видеокарта от EVGA за 76,6 тысяч рублей. И все! Это и есть весь выбор на сегодня.

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Для любителей еще немного побыстрее есть RTX 3070 Ti, но в наличие только одна модель от Asus. Черт побери, что происходит? За нее просят 87,5 тысяч рублей.

Зато RTX 3080 LHR есть целых две модели. Одна ZOTAC GeForce RTX 3080 Trin AMP Holo LHR 10GB Premium Pack, вторая MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR 10GB. Стоимость обоих одинакова и равняется 87.5 тысячам рублей.

Не LHR версии RTX 3080 стоят уже от 96, до 106 тысяч рублей. Я даже не буду приводить на них ссылку. Выбор там не велик, в наличие всего две модели от Gigabyte и MSI.

И в завершении о бессмысленной видеокарте – RTX 3090. Бессмысленной в плане цены. Но даже наличие таких карт поставлено под угрозу. На выбор есть 4 модели, но реально в наличие всего одна от ZOTAC за 204 тысячи рублей.

У остальных дата поставки не определена. У меня по поводу этой ситуации сплошные вопросы. Кто поднял новую волну криптобезумия и почему курс опять начал курс? И почему снова наблюдается дефицит видеокарт и когда это все прекратится?

Даже в Сomputeruniverse, выбор, как таковой отсутствует. К озвученным ценам еще стоит прибавить пересылку и таможенные платежи, и стоимость от этого еще более возрастет. Вывод простой – бери что есть, выбирать сейчас не приходиться, что в наличие и что дешевле, то и будет стоять у тебя в системнике а этом, следующем, и еще следующем году. Я надеюсь, с анонсом новой платформы Intel LGA1700 с DDR5 памятью не случиться очередного дефицита, как это было пару лет назад, иначе точно ПК придется менять на пятую плойку.