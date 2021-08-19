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В погоне за видеокартой на AVITO. Готовимся к осени

Скоро 1-е сентября, а значит пора готовить свой компьютер к учебе. Но куда же без игр? Майнинг пока находится в сонной стадии, цены на видеокарты устаканились. В своем блоге я попробую посмотреть, что же сейчас можно найти на AVITO для игр в новом сезоне.
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RTX 3070 - несколько позиций СИЛЬНО дешевле 100 тр
11 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
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Как-то давно, на overclockers.ru были статьи про стоимость видеокарт на разных площадках. Но с улучшением доступности видеокарт видимо все прекратилось. Я решил, что неплохо бы посмотреть, что там творится и какую GeForce RTX можно купить за пару недель до начала осеннего сезона.

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Сейчас в магазинах идут последние летние распродажи, возможно, продавцы на AVITO также в теме. Пока я пишу эти строки, я не в курсе что почем, но, когда закончу, я узнаю порядок цен и заодно расскажу о них всем.

анонсы и реклама
Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RX 6600XT Gigabyte в продаже - смотри цену
3070 в Регарде СИЛЬНО дешевле 100 тр
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене
20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился
3090 в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Чтобы можно было от чего-то отталкиваться, я решил взять за основу содержание одного такого блога и начать с видеокарт Дженсена Хуанга, которые способны работать с технологией Ray Tracing. Так как в конце лета 2021 года и далее все игры будут поддерживать эту фишку.

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Я не буду ограничиваться поиском только по Москве или любому другому городу, а возьму целиком все предложения по стране. И да, я не несу ответственности за те объявления авторов, которых принято называть мошенниками. Пусть это будет на их совести.

Первый поиск в разделе Комплектующие – Видеокарты- RTX 2060 вывел меня на коробки =)

Забавно )) Буду считать, что эта информация будет полезна блогерам, которые на заднем плане выставляют модные коробки, чтобы чувствовался их статус. Ну и всем тем, кто просто ищет картонную коробку. За 500 рублей можно легко стать таким счастливчиком. 

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За RTX 2060 просят минимум 35 000 рублей. Что интересно, по такой цене рядом продают старичка GTX 980, чуть помоложе GTX 1070 или еще новее GTX 1660. На что надеятся продавцы лучезарных видеокарт, мне непонятно, но вывод такой - за лето стоимость видеокарт RTX 2060 практически не уменьшилась.

За RTX 2070 уже просят от 50 тысяч. Есть предложения 49 900, но что-то реальное видимо можно купить, набросив еще пятерку. Итого за 55 000 рублей при остром желании можно обзавестись этой моделью видеокарты.

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Цена, кстати, на RTX 2070 также практически за лето не изменилась.

Если есть желание купить что-то посерьезнее, например - RTX 2080, то без 70 тысяч тут делать нечего.

За 2080 Ti я не полез, так как я не представляю, что заставит владельца такой видеокарты продавать её на AVITO. Потому что - это современная и актуальная видеокарта, пусть и относящаяся к предыдущей линейке видеокарт NVIDIA.

Какой вывод по RTX 2000-й серии? Простой – кто купил себе видеокарту, тот на ней и проиграл все лето. Кто тогда все эти продавцы? Майнеры, перекупы, мошенники? А может просто кто-то решил докинуть малость деньжат и получить в свой ПК актуальную видеокарту 3000-й серии? Я не знаю. Но мне кажется, что таких людей  должно быть немного, а значит это продавцы из первой категории. 

Очень интересно: кто, зачем, а главное за сколько готов расстаться с актуальными видеокартами 3000-й серии? Все помнят сладкие рекомендованные цены? Я напомню, а заодно посмотрим, что доступнее б/у с AVITO или бумажный анонс.

RTX 3060 самая младшая видеокарта 3000-й серии. Хочешь такую? Готовь от 50 до 55 тысяч рублей, естественно видеокарта Б/У и никаких гарантий.

Тут разные модели, как подходящие для майнинга, так и LHR версии, не пригодные для него. Непонятно только почему они стоят столько же? В общем по цене — это уровень RTX 2070.

Если хочешь RTX 3070, готовь от 60 до 80 тысяч рублей. Тут самый странный диапазон цен из всех моделей видеокарт, указанных выше. Слишком большая уж разбежка.

Чисто для сравнения.  Фото самой минимальной стоимости по E-Katalog, смотрите сами:

90 тысяч за LHR версию. А Б/У вариант на 10 тысяч дешевле. Стоит он того? Однозначно – нет!

Теперь посмотрю, вдруг кто-то решил отказаться от RTX 3080 Ti. Вопрос зачем? Но это тем более интересно, ведь в магазинах их продают новые по 160 тысяч рублей.

Ну как тебе такой расклад? 140 тысяч за Б/У, тогда как новые продаются в магазинах по 160 тысяч? Или вот еще VIP объявление, которое должно означать, что видеокарту нужно продать как можно быстрее.

Стоимость VIP RTX 3080 Ti на уровне магазина, возникает вопрос, а где логика? Явно владельцы не спешат с продажей. C 3090 я даже не стал заморачиваться. В идеале они вообще не должны продаваться Б/У в больших количествах, но реальность другая.

Какой общий вывод статьи? AVITO хорошо для покупки чего угодно, но только не для современных видеокарт. Как я посмотрел и показал вам, стоимость не сильно отличается от магазинной. Но, на AVITO никто тебе не даст никаких гарантий, а могут и вообще обмануть. Поэтому если нужна видеокарта, лучше поискать в другом месте.

И немного о ценах, лето практически закончилось, но те, кто мечтал купить себе видеокарту еще весной, вряд ли это смогут сделать даже этой осенью. Пусть «биток с эфиром» немного сдали, но на общую картину это повлияло не сильно в плане цены. А вот ситуация с наличием видеокарт в магазинах – улучшилась. 

Дефицит побежден! Осталось победить изобилие и цены!

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