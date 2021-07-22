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Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей

Кирил, Денис и Вова рекомендуют. Самые лучшие идеи при сборки новенького ПК летом 2021-го
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Всем привет! На выходных мы втроем ходили на рыбалку, ловили на живца. Но хватило только на уху. Пока мы кормили рыбу, себя и комаров, мы думали о разных сборках ПК, которым бы позавидовал сам Илон Маск. Так как время было много, мы решили и немного помечтать и добавить к моему будущему ПК (я писал о нем предыдущий блог), еще две сборки.

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Вова тащится по компам Куплинова, он хотел бы чтобы родители купили ему VOLT, но отдавать 620 тысяч за этот комп - супероверпрайс. И мы подумали, что если бы нам на рыбалке встретился Илон Маск, мы бы попросили у него немного денег, чтобы собрать два супер компа! Условия: никаких серверных железок, только самые быстрые и игровые комплектующие. Денис гуглил, что можно интересного купить в Регарде, я записывал на бумажке, а потом набрал этот текст для всех. Я думаю, всем будут интересны наши оригинальные идеи.

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В прошлый раз взрослые мужики под 40 писали мне, что я собрал ерунду, а не комп. Так вот дяди, я собираю для себя, а не для вас, мне моя сборка нравится как внешне, так и внутренне, я не понимаю, почему корпус не может стоить 20 тысяч, есть и дороже, главное, что он мне нравится. Мы посчитали, что общий возраст нас троих - 38 лет,  так что представляю нашу первую сборку самого быстрого ПК в стране в 2021 году!

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Начнем с процессора. Мы втроем сразу остановились на Intel. Самый скоростной проц с кучей ядер - это Intel Core i9 - 10980XE. 18 ядер против 16 у АМД и конфигурации «VOLT». Стоит такой проц почти 90 тысяч или 89 590 руб.

Материнскую плату мы решили выбрать ASUS PRIME X299 EDITION 30. Это очень красивая плата, да еще и белого цвета от Асус. Стоит она 47 830 руб.

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У нее море разъемов, есть 5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth. 8 слотов под оперативную память, возможность подключения 8 внешних SSD и 2 внутренних. Такая плата легко справится даже с парой видеокарт. А еще она оснащена 2-дюймовым OLED-дисплеем LiveDash, который отображает полезную системную информацию: частоту процессора, температуру системы и параметры напряжения. На него можно выводить различную информацию или изображения. Второй дисплей LiveDash включен в новую консоль Smart Control Console – внешний модуль, который подключается через порт USB и устанавливается с помощью специальной подставки на обычном мониторе. В дополнение к отображению системной информации, Smart Control Console поддерживает удобное управление системой с помощью голоса и жестов. Такие голосовые технологии управления можно увидеть на Тэсле Маска и этой материнской платы от Асус.

Оперативная память без вариантов 32Gb DDR4 4000MHz G.Skill Trident Z Royal Elite (F4-4000C14D-32GTES). Два модуля по 16 ГБ каждый, нам надо 4 таких набора, чтобы заполнить все слоты.

Смотрится она просто фантастически. Стоимость четырех таких наборов будет равняться 219 320 рублей.

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При выборе SSD мы подумали, что здесь смысла переплачивать нет и лучшим выбором будет такой же диск, который я выбрал для своего ПК. Это 2Tb Kingston NV1 (SNVS/2000G).

Объём достаточный, а скорости хорошие. Стоит такой SSD - 18 030 рублей. В дополнение мы решили, что два внешних SATA SSD нам не помешают. Так как современные игры весят под 100 гигабайт, и 2 Тб могут быстро закончиться. Победила модель от Samsung 870 EVO SSD 2Tb (MZ-77E2T0BW) за 24 770 рублей.

Переходим к главной делали компа – видеокарте. Для такого ПК мы решили не мелочиться и взять сразу две видеокарты, чтобы поставить их в SLI режим. Чтобы весь нагретый воздух выходил наружу корпуса, а две видеокарты его будут делать много, мы решили взять видеокарты Gigabyte GeForce RTX3090  24Gb (GV-N3090TURBO-24GD) по цене 261 280 руб. за штуку.

В какой корпус это все поставить? Мы решили взять белый ASUS TUF Gaming GT501 White за 14 790 руб.

Красивый, просторный и чем-то похож на спэйс-шатл. Нам и Маску он подходит!

Играть лучше всего будет на 4К мониторе. Но большая диагональ не вместится на каждый стол, поэтому 32” потом хватит даже для учебы в универе. BenQ 32" PD3200U за 54 150 рублей для этих дел подходит.

Смысла переплачивать еще столько же за Асус и Apple я не вижу. Мы забыли про водянку для проца. Да процессор надо чем-то охлаждать и СВО от ASUS ROG STRIX LC 360 RGB White Edition идеально подойдет для этого. Тем более она белого цвета.  Стоит она 22 тысячи рублей.

Осталось добавить блок питания и наш Ультра-ПК готов! 1000 ватт EVGA SuperNOVA G1+ (120-GP-1000-X2) должно хватить для его питания. 

Осталось подбить итоговую сумму и посмотреть, сколько денег стоит такой ПК. У нас получился миллион рублей! Или 10 моих будущих ПК.

Этот комп будет явно быстрее любого ПК Куплинова и Вова точно перехочет «Вольт».

Осталось выбрать 3-ю конфигурацию, но мы подумали, что это будет не комп – а игровой ноут! Самым дорогим ноутом оказался - Ноутбук Acer ConceptD 9 Pro CN917-71P-98EN

Но что-то он никому из нас не понравился. Для игр лучше взять ASUS G733QS ROG STRIX SCAR 17 (HG092T) с видеокартой GeForce RTX 3080 и диагональю 17 дюймов. 16-ти ядерный Ryzen вытянет любые игры для этого разрешения. Жалко, что видеокарта не RTX 3090, но для ноутбука и 3080 подойдет. 

Так что, если у вас есть 300 тысяч и нет места на столе, то этот ноутбук будет идеальным решением.

Вот такие три конфигурации мы описали, они идеально сбалансированные за свои деньги и лучше всего подойдут для вообще любых игр и не только. 

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asus geforce rtx илон маск компьютер выбор 2021
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