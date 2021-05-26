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Я говорю о десятилетии потому, что примерно тогда крупные дистрибутивы Linux стали дружелюбны, начали работать "из коробки", а проблемы почти исчезли. До этого я сталкивался с проблемами: трудно было найти драйвера, открыть файлы MS Office 2007, распаковать .rar-файлы с кириллическими именами. Но это было давно и неправда :).





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Первый тезис статьи "KDE очень похож на Windows 7, давно забытый Microsoft". Проект KDE сильно старше семёрки, нередко новости о введении очередной фичи в Windows сопровождается комментариями Linux-сообщества "А у нас давно это есть". Действительно, заимствование фич часто идёт именно в этом направлении.

Кроме KDE предлагаются и другие среды и оболочки на любой вкус и производительность. Иногда разработчики преподносят неприятные сюрпризы, как включение в дистрибутив GNOME Shell или Unity. Выходом из ситуации является установка нужного программного пакета или выбор другого дистрибутива, я в своё время так перешёл с Ubuntu на Mint. При переходе с Windows на Linux надо просто выбрать удобный интерфейс, тогда не придётся жаловаться на непривычную логику.

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Второй тезис о том, что "можно установить VirtualBox и на нем развернуть Ваш любимый Windows, с офисом и фотошопом". Если пользователю нужен Photoshop или любая другая программа, работающая только в Windows, то его выбор — Windows. Здесь даже и обсуждать нечего.





Третье — использование репозиториев. Это действительно в разы удобнее, чем скачивание программ из разных источников. И намного безопаснее, ведь не секрет, что пользователи Windows часто скачивают пиратские копии с файлопомоек, получая вирусы и DLL-hell в подарок. Конечно, для Linux есть свой персональный Dependency hell, но для его появления требуются специфические условия, обычный пользователь вряд ли с ним столкнётся.

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Рассуждая о безопасности, важно понимать, что дистрибутивов Linux много, а пользователей мало. Поэтому они малоинтересны для вирмейкеров.





Игр для Linux тоже мало, и их никогда не станет больше. Linux-платформа по той же самой причине — дистрибутивов много, пользователей мало — не интересна игроделам. Для геймеров правильный выбор — Windows.

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В комментариях много жалоб на недружелюбное Linux-сообщество, дескать, никто никогда ничего не подскажет. Но это общая проблема рунета, а не отличительная черта пользователей Linux. Вторая проблема — бесполезная копипаста неработающих решений многими "авторами" сайтов. Но есть альтернатива — англоязычное сообщество, там всё на несколько порядков лучше.





Рассуждая о стабильности комментаторы вспомнили "...самое главное правило отпетых Линуксоидов: если все работает - НЕ ТРОГАЙ И НЕ ОБНОВЛЯЙ!". Доля правды в этом есть. Сам я использую дистрибутивы Long Term Support и обновляюсь на них только через пару месяцев после выпуска. Стабильность — наше всё. А для развлечения читаю новости об очередном обновлении Windows, сломавшем всё.





Ещё один вопрос "Есть ли аналог контрольной панели, как сгруппированы настройки всего и вся?". Тут сложнее, ведь дистрибутив — набор сторонних программ, пользователь может использовать разный софт, поэтому создать всеохватывающую контрольную панель невозможно, они довольно куцые.





Пара слов об администрировании. Да, консоль, да, команды, да, конфиги, да, настройки и советы для одного дистрибутива не подойдут к другому. А что предлагает Windows? Большое круглое ничего и RegEdit в качестве вишенки. Однажды устанавливал драйвер на плоттер, причём штатная установка зависала, надо было вручную указывать .inf и по невнимательности выбрал какой-то арабский язык. И всё, приплыли, ни удаление, ни переустановка не давали, надо или копаться в реестре, или откатывать, или переустанавливать систему. Ещё хороший и широко известный пример - инструкция по удалению стрелок у ярлыков, создайте файл с расширением .reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons] "29"="%windir%\\System32\\shell32.dll,-50"

Разве это более лёгкий способ, чем консоль? Разве название параметра "29" и значение "-50" сколь либо очевидно? Безопасно ли использование утилит, написанных неизвестно кем? Нет, нет, и нет.





Ещё один любимый аргумент сторонников Windows — "Linux разрабатывается студентами". Давно нет. Разработкой занимаются серьёзные люди и серьёзные организации. Проблема в том, что "красноглазыми студентами" являются менеджеры. Windows разрабатывается для того, чтобы её продавать пользователям. Например, развивается DirectX, чтобы разработчики игр писали игры, а геймеры играли в них. Это ориентированность на пользователя. Тогда как Linux разрабатывается для того, чтобы создать хорошие программы.





О поддержке говорят, что поддержка Linux требует дорогостоящих спецов, а Windows — нет. Это неправда, квалифицированные сисадмины стоят примерно одинаково, сравнивать с ними эникейщиков "удалю вирусы, переустановлю Windows" не надо.





Резюмируя, отмечу, что времена красноглазия давно прошли, если нет особых причин использовать Windows (для меня, например, такой была установка онлайн-кассы, у которой на USB эмулировались 2! (два) COM-порта, хотя совместимость с Linux вроде бы заявлена), то Linux — хороший выбор. Хороший выбор, например, для старшего поколения, чтобы искать в интернете рецепты пирогов и не бояться схватить вирус.

И напоследок процитирую Линуса Торвальдса:

"Бывало я подшучивал о корпорации Майкрософт время от времени, но в то же время я думаю, что ненависть к Microsoft является болезнью. Я верю в открытую разработку, а это во многом предполагает не только открытие исходных текстов, но и отказ от попыток исключить людей или компании из процесса разработки.

Существуют экстремисты в мире свободного программного обеспечения, и это одна из основных причин, из-за которой я больше не говорю, что я занимаюсь тем, что называют «свободным ПО». Я не хочу быть связанным с людьми, для которых это является источником маргинализации и ненависти."