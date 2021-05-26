Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Моё мнение о выборе между Linux и Windows

Это ответ на статью "Manjaro - альтернатива Windows 10". Доводы, приведённые в статье и, особенно, в комментариях, устарели лет на 10, предлагаю в них разобраться.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 стоит как 2060
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Куча RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Я говорю о десятилетии потому, что примерно тогда крупные дистрибутивы Linux стали дружелюбны, начали работать "из коробки", а проблемы почти исчезли. До этого я сталкивался с проблемами: трудно было найти драйвера, открыть файлы MS Office 2007, распаковать .rar-файлы с кириллическими именами. Но это было давно и неправда :).


анонсы и реклама

Первый тезис статьи "KDE очень похож на Windows 7, давно забытый Microsoft". Проект KDE сильно старше семёрки, нередко новости о введении очередной фичи в Windows сопровождается комментариями Linux-сообщества "А у нас давно это есть". Действительно, заимствование фич часто идёт именно в этом направлении.

Кроме KDE предлагаются и другие среды и оболочки на любой вкус и производительность. Иногда разработчики преподносят неприятные сюрпризы, как включение в дистрибутив GNOME Shell или Unity. Выходом из ситуации является установка нужного программного пакета или выбор другого дистрибутива, я в своё время так перешёл с Ubuntu на Mint. При переходе с Windows на Linux надо просто выбрать удобный интерфейс, тогда не придётся жаловаться на непривычную логику.

реклама


Второй тезис о том, что "можно установить VirtualBox и на нем развернуть Ваш любимый Windows, с офисом и фотошопом". Если пользователю нужен Photoshop или любая другая программа, работающая только в Windows, то его выбор — Windows. Здесь даже и обсуждать нечего.


Третье — использование репозиториев. Это действительно в разы удобнее, чем скачивание программ из разных источников. И намного безопаснее, ведь не секрет, что пользователи Windows часто скачивают пиратские копии с файлопомоек, получая вирусы и DLL-hell в подарок. Конечно, для Linux есть свой персональный Dependency hell, но для его появления требуются специфические условия, обычный пользователь вряд ли с ним столкнётся.

реклама


Рассуждая о безопасности, важно понимать, что дистрибутивов Linux много, а пользователей мало. Поэтому они малоинтересны для вирмейкеров.


Игр для Linux тоже мало, и их никогда не станет больше. Linux-платформа по той же самой причине — дистрибутивов много, пользователей мало — не интересна игроделам. Для геймеров правильный выбор — Windows.

реклама


В комментариях много жалоб на недружелюбное Linux-сообщество, дескать, никто никогда ничего не подскажет. Но это общая проблема рунета, а не отличительная черта пользователей Linux. Вторая проблема — бесполезная копипаста неработающих решений многими "авторами" сайтов. Но есть альтернатива — англоязычное сообщество, там всё на несколько порядков лучше.


Рассуждая о стабильности комментаторы вспомнили "...самое главное правило отпетых Линуксоидов: если все работает - НЕ ТРОГАЙ И НЕ ОБНОВЛЯЙ!". Доля правды в этом есть. Сам я использую дистрибутивы Long Term Support и обновляюсь на них только через пару месяцев после выпуска. Стабильность — наше всё. А для развлечения читаю новости об очередном обновлении Windows, сломавшем всё.


Ещё один вопрос "Есть ли аналог контрольной панели, как сгруппированы настройки всего и вся?". Тут сложнее, ведь дистрибутив — набор сторонних программ, пользователь может использовать разный софт, поэтому создать всеохватывающую контрольную панель невозможно, они довольно куцые.


Пара слов об администрировании. Да, консоль, да, команды, да, конфиги, да, настройки и советы для одного дистрибутива не подойдут к другому. А что предлагает Windows? Большое круглое ничего и RegEdit в качестве вишенки. Однажды устанавливал драйвер на плоттер, причём штатная установка зависала, надо было вручную указывать .inf и по невнимательности выбрал какой-то арабский язык. И всё, приплыли, ни удаление, ни переустановка не давали, надо или копаться в реестре, или откатывать, или переустанавливать систему. Ещё хороший и широко известный пример - инструкция по удалению стрелок у ярлыков, создайте файл с расширением .reg

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons] "29"="%windir%\\System32\\shell32.dll,-50"

Разве это более лёгкий способ, чем консоль? Разве название параметра "29" и значение "-50" сколь либо очевидно? Безопасно ли использование утилит, написанных неизвестно кем? Нет, нет, и нет.


Ещё один любимый аргумент сторонников Windows — "Linux разрабатывается студентами". Давно нет. Разработкой занимаются серьёзные люди и серьёзные организации. Проблема в том, что "красноглазыми студентами" являются менеджеры. Windows разрабатывается для того, чтобы её продавать пользователям. Например, развивается DirectX, чтобы разработчики игр писали игры, а геймеры играли в них. Это ориентированность на пользователя. Тогда как Linux разрабатывается для того, чтобы создать хорошие программы.


О поддержке говорят, что поддержка Linux требует дорогостоящих спецов, а Windows — нет. Это неправда, квалифицированные сисадмины стоят примерно одинаково, сравнивать с ними эникейщиков "удалю вирусы, переустановлю Windows" не надо.


Резюмируя, отмечу, что времена красноглазия давно прошли, если нет особых причин использовать Windows (для меня, например, такой была установка онлайн-кассы, у которой на USB эмулировались 2! (два) COM-порта, хотя совместимость с Linux вроде бы заявлена), то Linux — хороший выбор. Хороший выбор, например, для старшего поколения, чтобы искать в интернете рецепты пирогов и не бояться схватить вирус.

И напоследок процитирую Линуса Торвальдса:

"Бывало я подшучивал о корпорации Майкрософт время от времени, но в то же время я думаю, что ненависть к Microsoft является болезнью. Я верю в открытую разработку, а это во многом предполагает не только открытие исходных текстов, но и отказ от попыток исключить людей или компании из процесса разработки.
 Существуют экстремисты в мире свободного программного обеспечения, и это одна из основных причин, из-за которой я больше не говорю, что я занимаюсь тем, что называют «свободным ПО». Я не хочу быть связанным с людьми, для которых это является источником маргинализации и ненависти."

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

windows linux выбор
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
33
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
29
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
49
Обзор игровой гарнитуры ASUS TUF Gaming H3 Wireless
12
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
34
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
30
Breathedge: тестирование четырех поколений видеокарт
3

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 34
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 49
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 33
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z590 ACE Gold Edition
19 мая 2021 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин считает, что текущий криптопузырь уже лопнул и распродаёт монеты Ethereum Foundation
124
Игровые видеокарты NVIDIA возвращаются в российские магазины – высокие цены и небольшой ассортимент
50
27 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
3
Китайские майнеры и биржи сворачивают добычу криптовалюты и обслуживание клиентов
34
Майнер из Австралии отапливает свой дом с помощью 4-х видеокарт и ежедневно получает за это Ethereum
44
10 смартфонов Xiaomi и Redmi сломались после обновления MIUI 12.5 Stable
5
Добыча криптовалюты Chia Coin превратилась в лотерею, а шанс выигрыша для майнеров упал в 166 раз
24
Redmi Note 7 Pro, Mi 9, Mi 8 и другие 57 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 в июне 2021 года
2
В сеть попали кадры из трейлера Battlefield VI
5
Тодд Говард запретил авторам The Elder Scrolls Online раскрывать одну из главных тайн «лора» серии
9
Камеры Galaxy S21 Ultra лучше, чем iPhone 12 Pro Max, по крайней мере, так думает Samsung
3
Энтузиаст показал, насколько преобразился бы Minecraft с реалистичным снегом
3
Революционные камеры Xiaomi запущены в массовое производство
2
Сто пользователей биржи BlockFi получили 700 биткоинов вместо 700 долларов
21
Курс Bitcoin упал до минимальных значений в 2021 году на фоне ухода китайских компаний с рынка
35
Русскоязычные геймеры обрушили рейтинг Mass Effect Legendary Edition
5
Криптовалютные Киты за несколько дней купили Биткоинов на 4.5 миллиарда долларов
22
Блогер Ивангай стал лицом Lineage 2 Essence
21
Анонсирован спин-офф PUBG про дикий запад
1
HUAWEI завершила рассылку EMUI 11 на 25 смартфонов в РФ и приступает к тестированию HarmonyOS
+

Популярные статьи

Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
205
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
27
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
28
Waifu2X (DeadSix27, OpenCL/CV) - увеличение разрешения изображений в аниме стиле используя ИИ
31
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
9

Сейчас обсуждают

Levap V.
23:49
Отличная замена, хоть и не дешевая тоже. Примеры имею рядом. Причём речь о C#. Про остальное даже не говорим. Замены отличные, от тех же JetBrains и других.
Manjaro - альтернатива Windows 10
Sergio Pro
23:48
Помянем..
Несмотря на низкие оценки, Biomutant стала самой популярной игрой от THQ Nordic в Steam
Levap V.
23:45
Фирменность в том, что разработчики Mint'a как раз таки и пилят Cinnamon. И он действительно очень может поспорить с KDE про своё удобство и стабильность.
Manjaro - альтернатива Windows 10
Мегавольт
23:43
у классных парней есть офшоры.
Роскомнадзор продолжает штрафовать: с Facebook взыщут 26 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент
smash526
23:42
"486DX. Неясно, кто будет использовать новый дистрибутив, ведь подобных компьютеров нет нигде" 486 может у мажоров у меня тут двушка рабочая
Энтузиаст создал самую маленькую версию Linux для старых компьютеров типа 486DX размером 1 Мб
Дмитрий Михайлов
23:40
Да, капитан очевидность, именно так
Криптовалютный пузырь начал сдуваться, а доходы майнеров падают — как извлечь из этого пользу
Vanya Gaydin
23:39
Ага юзеры Redmi 9c Ну да ну да , пошли мы нахежр
27 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11
Дмитрий Михайлов
23:39
В идеале, к тому времени память DDR5 должна стать нормой. Дааа уж. Как бы ещё подтолкнуть покупателей ?
В сеть попало изображение контактов процессоров AMD Ryzen 7000
Kolya Dudarev
23:39
Все бы хорошо, но брать AMD A8-5600K для тестирования топовой башни - это, мягко говоря, странное решение. Как он (радиатор) инеем не покрылся на тестировании, а то ведь мог и заржаветь от влаги.
Тест процессорного кулера be quiet! Dark Rock Pro 4: без компромиссов
Levap V.
23:38
Изошлись желчью некоторые комментаторы. А я ставлю лайк. Человек простым понятным языком описал своё очарование от вполне работоспособной системы. Ну чего вы в самом деле, такие злые?
Manjaro - альтернатива Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем