Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

"Илья Муромец"- человек и самолет Первой Мировой

Новейшее изобретение, которое сеяло панику среди немецких подразделений во время Первой мировой войны - тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец". Этот мощный самолет, был не превзойден в своем классе и вызывал страх у противника своей высокой маневренностью и большой боеспособностью.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

24 февраля 1915 года огромный аппарат медленно парил в небе над  германскими линиями в Польше. Летательный аппарат плавно пролетел над  железнодорожной станцией Вилленберг в Восточной Пруссии и сбросил  десятки бомб. Эшелон, полный боеприпасов, в это время разгружался на  станции. Бомбы начали сыпаться и взрываться на земле, вызывая панику  среди немцев, которые не видели ранее такого яростного огня. После  сброса 250-килограммовой бомбардировки, воздушный аппарат совершил вираж  и ушел за горизонт в сторону русских позиций.

Бомбардировка Вилленберга была абсолютной неожиданностью для германского  командования. Произошедшее казалось чем-то невероятным, поскольку  ближайший русский аэродром находился более чем в двухстах километрах  оттуда, и обратно тоже столько же. Ни один из тогдашних известных  самолетов не мог совершить такое. Однако наш тяжелый бомбардировщик  "Илья Муромец" оказался способен преодолеть даже большее расстояние,  сбросить десятки тонн бомб на вражеские позиции и благополучно вернуться  домой.

реклама



18 марта 1915 года наш бомбардировщик "Илья Муромец" пролетел над  Восточной Пруссией на расстояние 400 километров, а экипаж сделал крайне  важные фотоснимки вражеских позиций и бронетехники, которые имели  огромное значение для фронта.

В начале XX века авиация переживала своё расцвет. Пилоты становились  объектами восхищения и воспевались за их смелость и отвагу. Множество  молодых людей мечтали о карьере в авиации, рассматривая полёт как  возможность покорить небеса, словно птицы. Но полёт на ранних самолётах  был опасной затеей, воздушные аппараты были крайне ненадёжными: они  могли распадаться в воздухе или разбиваться при посадке, ставя под  угрозу жизни пилотов. Взлёты становились своего рода игрой в русскую  рулетку, где каждый новый полёт был настоящим испытанием для пилотов,  неизвестно, удастся ли им благополучно приземлиться. Каждый полёт  сопровождался риском и приближался к подвигу. В обществе начала XX века  авиаторы считались объектами гордости.

реклама



В 1911 году Игорь Сикорский, российский изобретатель, начинает  заниматься разработкой и испытанием самолётов, принимая участие в  показательных полётах. 27 марта 1912 года Сикорский дважды установил  мировой рекорд скорости, достигнув скорости 111 километров в час на  своём самолёте собственной конструкции.

Ранее Сикорский пришел к гениальной идее: установить несколько  двигателей на самолёт, что позволит ему преодолевать более длинные  расстояния и в случае отказа одного двигателя, продолжить полёт,  используя другие моторы. Изобретение это, по его мнению, спасет  множество пилотов.

В 1912 году Сикорского позвали работать на одно из важнейших  производственных предприятий в России - завод "Руссо-Балт" в  Санкт-Петербурге, где он был назначен главным авиационным конструктором с  задачей разработки русских военных самолетов.

В 1913 году был разработан проект первого российского сверхтяжелого  самолета. Размах крыльев нового гиганта составлял более 27 метров, длина  самолета - 21 метр, а вес превышал 3 тонны. Грузоподъемность составляла  более одной тонны. Никто не верил, что такая громадина сможет вообще  взлететь. Это казалось невероятным, почти фантастическим. Однако, в  начале XX века, в век индустриализации, фантастика становилась  реальностью. Новый самолет был назван "Гранд", что переводится как  "большой".

реклама



27 апреля 1913 года состоялся первый в мире полет сверхтяжелого самолета  "Гранд", который взлетел при скорости 80 километров в час на высоте 150  метров. Конструктор самолета, Сикорский, лично управлял им во время  этого исторического полета. После посадки самолета восторженные зрители  аккуратно вынесли Сикорского из кабины, неся его на руках по всему  аэродрому.

Сам же Сикорский был недоволен результатами полёта. Он заметил ряд недостатков и признал, что работа еще только началась.

Сикорский принялся за тщательные улучшения своего любимого аэроплана. Он  заменил два двигателя на четыре, расположив их в одном ряду. Эта  конфигурация оказалась идеальной и стала классической для многомоторных  самолётов. Аэроплан получил новое название - "Русский витязь".

В августе 1913 года "Русскому витязю" удалось продержаться в воздухе  целых один час пятьдесят четыре минуты, установив тем самым новый  мировой рекорд.

реклама



В сентябре 1913 года произошел необычный инцидент. Когда "Русский  витязь" стоял на земле, один из двигателей отвалился и упал прямо на  крыло аэроплана. Было ли это случайностью? В любом случае, первый  русский сверхтяжелый самолет был неоднократно поврежден и ушел из строя  навсегда. Сикорский решил не восстанавливать поврежденный самолет, а  построить новую машину, еще лучше предыдущей, учитывая все улучшения,  модификации и новые разработки.

Самолет Сикорского имел размах крыльев более 30 метров, длину 22 метра и  вес более 4 тонн. Обозначенный как "Илья Муромец", этот самолет был  первым в своем роде сверхтяжелым дальнемагистральным самолетом и стал  легендой российского авиастроения. Поднимаясь в воздухе, этот русский  гигант удивил своими возможностями - он достиг высоты более 4000 метров,  что было необычайно для эпохи начала XX века. Максимальная высота  полета этого героического самолета составляла 5 200 метров.

Пилоты не могли подняться выше из-за трудностей с дыханием на таких  высотах из-за недостатка кислорода, но самолет смог поднять в воздух  1290 килограммов полезного веса. Конструкторы и пилоты были восхищены  этим достижением. Сикорский видел потенциал "Ильи Муромца" в качестве  дальнемагистрального пассажирского самолета, но вскоре самолет был  приспособлен для бомбардировочных миссий во время войны.

В июне 1914 года самолет "Илья Муромец" продемонстрировал свою ведущую  позицию, пролетев в воздухе 2 122 километра от Петербурга до Киева и  обратно. Это произошло менее чем за три месяца до начала Первой мировой  войны.

Так разразилась Первая мировая война, и решено было переделать "Илью  Муромца" в бомбардировщик, а также пошли заказы на производство новых  самолетов. Однако из Санкт-Петербурга пришла неожиданная директива о  прекращении производства "Муромцев". Комиссия решила, что производство  бомбардировщиков "Илья Муромец" слишком затратно, а сам самолет был  признан ненадежным. Глава завода "Руссо-Балт" лично отправился в Ставку  Верховного главнокомандования, чтобы встретиться с царем. Монарх  выслушал предложения главы завода и утвердил создание "Эскадры воздушных  кораблей". Главу завода, Шидловского, государь назначил командиром  эскадры.

Было решено структурировать Эскадру воздушных кораблей из 12 самолетов  "Илья Муромец", которые будут разделены на 4 звена по 3 самолета в  каждом. Впервые в мире на эти гигантские самолеты начали устанавливать  фотоаппараты нашего производства, способные делать до 50 автоматических  фотоснимков. Пролетая на значительной высоте, российские гиганты  фотографировали позиции противника и документировали результаты  бомбардировок. Это сыграло значительную роль в поражении врага.

Удивительно для того времени, но "Илья Муромец" мог нести на борту до  пятисот, а позже даже восьмисот килограммов бомб и сбрасывать этот груз  на вражеские территории. Кроме того, сброс мог осуществляться как по  одной бомбе, так и массированным ударом. Неудивительно, что появление  русского "богатыря в небе" внушало немцам страх.

За 1915 год "Илья Муромец" совершил более ста боевых вылетов, и все они  закончились успехом. Представьте только, какой непоправимый урон был  нанесен врагу. Двадцать тонн бомб было сброшено на позиции противника,  на вражеские укрепленные сооружения, технику, аэродромы и  железнодорожные станции.

Кстати, попытки сбить наш героический "Илья Муромец" были приговорены к  неудаче. Немцы безуспешно использовали зенитное орудие и  разведывательные операции, чтобы попытаться обнаружить маршруты полёта  машины. Вражеские истребители не могли подойти близко к нашему гиганту -  на борту "Ильи Муромца" было установлено целых 8 крупнокалиберных  пулеметов, готовых уничтожить любого, кто приближался на расстояние  выстрела.

"Илья Муромец" возвышался в небесах как неприступная крепость,  недосягаемая для врага. За время войны экипажи "Муромцев" сумели сбить  13 германских аэропланов, несмотря на то, что "Илья Муромец" был  бомбардировщиком, а не истребителем. Единственный "Илья Муромец",  который погиб в неравном воздушном бою, проиграл четверым германским  истребителям.

За время войны сорок бомбардировщиков "Муромец" совершили свыше  четырехсот боевых вылетов, сбросив на врага более 50 тонн бомб, что  оказало неоценимый вклад в общую победу России.

Почет и благодарность нашим героям-летчикам и авиаконструкторам.  Отдельное внимание спасибо нашим друзьям. Например, выдающимся пилотом и  мотористом на борту "Ильи Муромца" был Марсель Пля, родом из Полинезии.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Все части дальней авиации отмечают свой профессиональный праздник 23  декабря, в память об открытии в 1914 году легендарной русской "Эскадры  воздушных кораблей".

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия военный ссср самолет overclockers.ru вторая мировая война вов военный арсенал первая мировая война военный аэродром
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
3
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
20
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
8
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
21
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasian Times: российские самолёты Су-34, вооружённые бомбами с УМПК, вызывают панику в рядах ВСУ
8
Украина создала аналог российской «Герани» – AQ 400 Scythe с дальностью 750 км и нагрузкой до 70 кг
25
Ученые не могут объяснить, как ИИ справился с решенной математической задачей
10
Завершено строительство самого длинного тоннеля Забайкальской железной дороги
2
В Саратове действующий профессор придумал как практически "до нуля" снизить плату за отопление
10
Чтобы научиться общаться с инопланетянами, ученые поговорили с китом
2
The New York Times: Это выкуп от гибели - тебя больше никто не тронет
+
В украинской армии раскритиковали французские САУ CAESAR
1
Военные комиссариаты начнут устанавливать блокпосты для проверки вербовки военнообязанных
13
MSI сделала версию видеокарты GeForce RTX 4060 в дизайне своей фирменной серии Cyclone
1
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
25
Приложение Google Контакты может указать местонахождение друзей и членов семьи
+
"Северный обход Твери"- автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом достроят в 2024 году
1
Россия поставила новый рекорд экспорта СПГ в "отказавшуюся от российского газа Европу"
7
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
4
С iOS 17.2 Flipper Zero не может блокировать работу iPhone по Bluetooth
+
Первое испытание полутвердотельного аккумулятора емкостью 150 кВт*ч на электромобилей NIO ET7
3
Илон Маск рассказал об инопланетной жизни и ее поисках
2
Эстония приобрела самоходные артиллерийские установки K9 «Гром»
8
Депутат Крашенинников предложил смягчить ряд статей Уголовного кодекса
2

Популярные статьи

Как увеличить срок службы свинцово-кислотного аккумулятора и как он работает - просто о сложном
17
Странный галактический мегакластер намекает на то, что с нашей Вселенной что-то не так
6
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
27
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam
13
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
16
Легендарная трилогия "Mass Effect": воспоминание о былом в преддверии будущего
11
Украинский транзит газа после 2024 года - быть или не быть
26
Как качественно и эффективно уничтожать технику НАТО - пособие
14
Какие игры мы ждем в 2024 году
9
В 1992 году Sony объединила дискету с компакт-диском: мини-диск должен был заменить кассеты
8

Сейчас обсуждают

Radioman
05:38
Видимо в Риге стояли и немного авария произошла. Думаю если ударить-дернуть за свободный край видеокарты то можно получить что-то подобное. Либо это списанные карты по типу тех что "беззубые".
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
Sairud Gamer
05:36
Мораль: Если у вас куча свободных дел и вам нехрен делать, то схема для вас
Сколько я заработал на большой зимней распродаже в Steam
Radioman
05:35
Текстолит это клееные слои стекловолокна - ваш Кэп!
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
Игорь Гурьянов
05:15
Текстоли это не стекловолокно это совсем разная осноаа печатной платы, эбонит, текстоли и стекловолокно это материалы диэлектрики применяемые в разных сферах печатных плат.
NorthridgeFix показал 19 сломанных видеокарт GeForce RTX 4090 от одного клиента
Евгений Шрайнер
04:59
Прочный и твердый автор считает эти свойства одним и тем же?)
Теперь алмаз имеет достойного конкурента по прочности
Dmitriy81
04:40
Я сам свою страницу на смартфоне смотреть не могу
Тестирование процессора core i5-12400 vs 1660 ddr5 в играх и в игровых бенчмарках
Михаил Климов
04:36
Много лет использовал Андройд и разделял большинство из перечисленных пунктов, год назад, очередной аппарат поломался и я решил дать конкурентам шанс. До того момента, пользовался только МакБуком и пл...
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
nukemall
04:08
Цепляешь геймпад и никаких значков, если геймпад раздвижной то телефон превращается в нечто вроде Nintendo Switch
Эмулятор PS2 для ПК PCSX2 поддерживает уже более 99% игр и движется к новому стабильному релизу
Всеволод Папшев
04:01
пипец. компания на середняках может заработать гораздо бльше чем на флагманах. тоже мне аналитика.
AMD готовит технологический прорыв – чиплетная Radeon RX 9900 ХТХ бросит вызов NVIDIA
Тимон Комбинезон
03:54
Вывод такой: покупайте зеоны)))))
9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем