24 февраля 1915 года огромный аппарат медленно парил в небе над германскими линиями в Польше. Летательный аппарат плавно пролетел над железнодорожной станцией Вилленберг в Восточной Пруссии и сбросил десятки бомб. Эшелон, полный боеприпасов, в это время разгружался на станции. Бомбы начали сыпаться и взрываться на земле, вызывая панику среди немцев, которые не видели ранее такого яростного огня. После сброса 250-килограммовой бомбардировки, воздушный аппарат совершил вираж и ушел за горизонт в сторону русских позиций.

Бомбардировка Вилленберга была абсолютной неожиданностью для германского командования. Произошедшее казалось чем-то невероятным, поскольку ближайший русский аэродром находился более чем в двухстах километрах оттуда, и обратно тоже столько же. Ни один из тогдашних известных самолетов не мог совершить такое. Однако наш тяжелый бомбардировщик "Илья Муромец" оказался способен преодолеть даже большее расстояние, сбросить десятки тонн бомб на вражеские позиции и благополучно вернуться домой.

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18 марта 1915 года наш бомбардировщик "Илья Муромец" пролетел над Восточной Пруссией на расстояние 400 километров, а экипаж сделал крайне важные фотоснимки вражеских позиций и бронетехники, которые имели огромное значение для фронта.

В начале XX века авиация переживала своё расцвет. Пилоты становились объектами восхищения и воспевались за их смелость и отвагу. Множество молодых людей мечтали о карьере в авиации, рассматривая полёт как возможность покорить небеса, словно птицы. Но полёт на ранних самолётах был опасной затеей, воздушные аппараты были крайне ненадёжными: они могли распадаться в воздухе или разбиваться при посадке, ставя под угрозу жизни пилотов. Взлёты становились своего рода игрой в русскую рулетку, где каждый новый полёт был настоящим испытанием для пилотов, неизвестно, удастся ли им благополучно приземлиться. Каждый полёт сопровождался риском и приближался к подвигу. В обществе начала XX века авиаторы считались объектами гордости.

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В 1911 году Игорь Сикорский, российский изобретатель, начинает заниматься разработкой и испытанием самолётов, принимая участие в показательных полётах. 27 марта 1912 года Сикорский дважды установил мировой рекорд скорости, достигнув скорости 111 километров в час на своём самолёте собственной конструкции.

Ранее Сикорский пришел к гениальной идее: установить несколько двигателей на самолёт, что позволит ему преодолевать более длинные расстояния и в случае отказа одного двигателя, продолжить полёт, используя другие моторы. Изобретение это, по его мнению, спасет множество пилотов.

В 1912 году Сикорского позвали работать на одно из важнейших производственных предприятий в России - завод "Руссо-Балт" в Санкт-Петербурге, где он был назначен главным авиационным конструктором с задачей разработки русских военных самолетов.

В 1913 году был разработан проект первого российского сверхтяжелого самолета. Размах крыльев нового гиганта составлял более 27 метров, длина самолета - 21 метр, а вес превышал 3 тонны. Грузоподъемность составляла более одной тонны. Никто не верил, что такая громадина сможет вообще взлететь. Это казалось невероятным, почти фантастическим. Однако, в начале XX века, в век индустриализации, фантастика становилась реальностью. Новый самолет был назван "Гранд", что переводится как "большой".

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27 апреля 1913 года состоялся первый в мире полет сверхтяжелого самолета "Гранд", который взлетел при скорости 80 километров в час на высоте 150 метров. Конструктор самолета, Сикорский, лично управлял им во время этого исторического полета. После посадки самолета восторженные зрители аккуратно вынесли Сикорского из кабины, неся его на руках по всему аэродрому.

Сам же Сикорский был недоволен результатами полёта. Он заметил ряд недостатков и признал, что работа еще только началась.

Сикорский принялся за тщательные улучшения своего любимого аэроплана. Он заменил два двигателя на четыре, расположив их в одном ряду. Эта конфигурация оказалась идеальной и стала классической для многомоторных самолётов. Аэроплан получил новое название - "Русский витязь".

В августе 1913 года "Русскому витязю" удалось продержаться в воздухе целых один час пятьдесят четыре минуты, установив тем самым новый мировой рекорд.

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В сентябре 1913 года произошел необычный инцидент. Когда "Русский витязь" стоял на земле, один из двигателей отвалился и упал прямо на крыло аэроплана. Было ли это случайностью? В любом случае, первый русский сверхтяжелый самолет был неоднократно поврежден и ушел из строя навсегда. Сикорский решил не восстанавливать поврежденный самолет, а построить новую машину, еще лучше предыдущей, учитывая все улучшения, модификации и новые разработки.

Самолет Сикорского имел размах крыльев более 30 метров, длину 22 метра и вес более 4 тонн. Обозначенный как "Илья Муромец", этот самолет был первым в своем роде сверхтяжелым дальнемагистральным самолетом и стал легендой российского авиастроения. Поднимаясь в воздухе, этот русский гигант удивил своими возможностями - он достиг высоты более 4000 метров, что было необычайно для эпохи начала XX века. Максимальная высота полета этого героического самолета составляла 5 200 метров.

Пилоты не могли подняться выше из-за трудностей с дыханием на таких высотах из-за недостатка кислорода, но самолет смог поднять в воздух 1290 килограммов полезного веса. Конструкторы и пилоты были восхищены этим достижением. Сикорский видел потенциал "Ильи Муромца" в качестве дальнемагистрального пассажирского самолета, но вскоре самолет был приспособлен для бомбардировочных миссий во время войны.

В июне 1914 года самолет "Илья Муромец" продемонстрировал свою ведущую позицию, пролетев в воздухе 2 122 километра от Петербурга до Киева и обратно. Это произошло менее чем за три месяца до начала Первой мировой войны.

Так разразилась Первая мировая война, и решено было переделать "Илью Муромца" в бомбардировщик, а также пошли заказы на производство новых самолетов. Однако из Санкт-Петербурга пришла неожиданная директива о прекращении производства "Муромцев". Комиссия решила, что производство бомбардировщиков "Илья Муромец" слишком затратно, а сам самолет был признан ненадежным. Глава завода "Руссо-Балт" лично отправился в Ставку Верховного главнокомандования, чтобы встретиться с царем. Монарх выслушал предложения главы завода и утвердил создание "Эскадры воздушных кораблей". Главу завода, Шидловского, государь назначил командиром эскадры.

Было решено структурировать Эскадру воздушных кораблей из 12 самолетов "Илья Муромец", которые будут разделены на 4 звена по 3 самолета в каждом. Впервые в мире на эти гигантские самолеты начали устанавливать фотоаппараты нашего производства, способные делать до 50 автоматических фотоснимков. Пролетая на значительной высоте, российские гиганты фотографировали позиции противника и документировали результаты бомбардировок. Это сыграло значительную роль в поражении врага.

Удивительно для того времени, но "Илья Муромец" мог нести на борту до пятисот, а позже даже восьмисот килограммов бомб и сбрасывать этот груз на вражеские территории. Кроме того, сброс мог осуществляться как по одной бомбе, так и массированным ударом. Неудивительно, что появление русского "богатыря в небе" внушало немцам страх.

За 1915 год "Илья Муромец" совершил более ста боевых вылетов, и все они закончились успехом. Представьте только, какой непоправимый урон был нанесен врагу. Двадцать тонн бомб было сброшено на позиции противника, на вражеские укрепленные сооружения, технику, аэродромы и железнодорожные станции.

Кстати, попытки сбить наш героический "Илья Муромец" были приговорены к неудаче. Немцы безуспешно использовали зенитное орудие и разведывательные операции, чтобы попытаться обнаружить маршруты полёта машины. Вражеские истребители не могли подойти близко к нашему гиганту - на борту "Ильи Муромца" было установлено целых 8 крупнокалиберных пулеметов, готовых уничтожить любого, кто приближался на расстояние выстрела.

"Илья Муромец" возвышался в небесах как неприступная крепость, недосягаемая для врага. За время войны экипажи "Муромцев" сумели сбить 13 германских аэропланов, несмотря на то, что "Илья Муромец" был бомбардировщиком, а не истребителем. Единственный "Илья Муромец", который погиб в неравном воздушном бою, проиграл четверым германским истребителям.

За время войны сорок бомбардировщиков "Муромец" совершили свыше четырехсот боевых вылетов, сбросив на врага более 50 тонн бомб, что оказало неоценимый вклад в общую победу России.

Почет и благодарность нашим героям-летчикам и авиаконструкторам. Отдельное внимание спасибо нашим друзьям. Например, выдающимся пилотом и мотористом на борту "Ильи Муромца" был Марсель Пля, родом из Полинезии.

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Все части дальней авиации отмечают свой профессиональный праздник 23 декабря, в память об открытии в 1914 году легендарной русской "Эскадры воздушных кораблей".