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Первая российская подводная лодка - Дельфин

Статья, посвященная истории и значению первой российской подводной лодки с названием "Дельфин".
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В 1903 году был создан и включен в состав военно-морского флота первый российский подводный аппарат. Он был известен под названиями “Эсминец №150” или “Дельфин”. С самого начала его эксплуатации возникли сложности, но их преодоление позволило получить необходимый опыт для дальнейшего развития подводного флота.

Эскадренный миноносец № 113

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В конце 1900 г. русское военное морское ведомство приняло решение о создании собственного подводного судна. С этой целью была создана специальная комиссия в составе И. Г. Бубнова, И. С. Горюнова, М. Н. Беклемишева, которым было поручено изучить опыт других стран и разработать проект своей подводной лодки. Работа должна была быть завершена к весне 1901 г.

Создаваемому подводному кораблю было присвоено название “Эсминец № 113”, и его строительство осуществлялось в условиях секретности. За предоставленное время комиссия разработала и обсудила внешний вид корабля и приобрела все необходимое.

В мае комиссия представила почти завершенный проект Морскому техническому комитету, который одобрил его. В начале июня (старого стиля) было дано разрешение на строительство реального подводного эсминца.

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№ 150 на испытаниях

Сразу после получения распоряжения о начале строительства начались подготовительные мероприятия. И. Г. Бубнов занял пост главного инженера проекта. На Балтийском заводе было осуществлено техническое проектирование и сборка корпуса. Поставки металлических деталей и изделий производились Путиловским и Обуховским заводами. Электропитание обеспечивалось Францией, а бензиновый силовой агрегат - Германией. В июле месяце на специализированном стапеле был заложен корабль “No 113”.

М. Н. Беклемишев отвечал за электрические и иные системы и отправился в США для изучения опыта создания подводных лодок в Голландии. Там он осмотрел одну из строящихся лодок и даже участвовал в испытаниях других, включая погружение под воду. После своего возвращения он заявил, что наш проект ничем не уступает иностранным образцам.

В феврале 1902 г. был сформирован первый экипаж создаваемой подводной лодки. Были отобраны десять добровольцев, обладавших необходимыми знаниями и навыками. Вскоре “эсминец” был включен в списки военно-морского флота под новым номером “150”.

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Однако строительство все еще не было завершено. Отсутствовали некоторые важные компоненты, такие как надводный силовой агрегат производства Daimler. Ожидание его прибытия было долгим, поскольку он не прошел испытание с первой попытки. Он прибыл лишь в апреле 1903 г. В связи с этим было принято решение проверить работоспособность субмарины только с использованием электрических систем.

В мае 1903 г. на воду была спущена подводная лодка, оборудованная только электрическими двигателями, и начата подготовка к ее испытаниям на ходу. В начале июня, под руководством капитана второго ранга М. Н. Беклемишева, лодка впервые отошла от заводской пристани и достигла скорости в 5 узлов с помощью электрических моторов. Было также проведено первое тестовое погружение, во время которого из-за недостаточного опыта лодка ударилась о морское дно.

По завершении первых ходовых испытаний было принято решение о замене винта и увеличении горизонтальных рулей. Также требовалось провести ремонт после столкновения с дном. К этому моменту в Петербурге появился двигатель Daimler и был установлен на свое место. Подготовка к полноценным испытаниям заняла до начала августа.

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Вскоре испытания были возобновлены. В целом, подводная лодка успешно их прошла, однако возникли основания для внесения дополнительных усовершенствований. Выход в море, отладка и проверка функционирования продолжались до середины октября, когда “Эсминец номер 150” был включен в состав Балтийского флота. Однако ввод в эксплуатацию отложили на несколько месяцев ввиду наступления зимнего периода. Подводная лодка была поднята на сушу и помещена на территории Балтийского судостроительного завода. В течение этой зимы продолжалась работа по совершенствованию конструкции.

Технический вид

Первая российская подводная лодка “No113 / No150”, обладала довольно скромными размерами, обусловленными стремлением к упрощению конструкции. Ее длина составляла около 20 метров, а максимальная ширина 3.7 метра. Водоизмещение в надводном положении составляло 113 тонн. Изначально вес судна равнялся 125 тоннам, но впоследствии увеличился до 135.

Субмарина обладала одним корпусом, имевшим удлиненную цилиндрическую форму. Корпус был изготовлен из стали, толщиной 8 миллиметров, и усилен с помощью поперечных и продольных элементов. Корабельный корпус был способен выдерживать давление на глубине до 50 метров и обладал высокой прочностью. Его верхняя часть представляла собой рубку в виде цилиндра, оборудованную иллюминаторами и люком, используемым для входа внутрь.

Внутреннее пространство корпуса занимали три балластных цистерны и две цистерны для корректировки плавучести, а также шесть воздушных баллонов под давлением. Основной балласт представлял собой камни, которые выбрасывались по мере необходимости. Воздух из баллонов подавался внутрь корпуса для создания давления. Это позволяло субмарине погружаться с открытым люком, который закрывался непосредственно перед погружением.

В центре корпуса располагался бензиновый двигатель производства Daimler мощностью 300 лошадиных сил, предназначенный для эксплуатации на поверхности. Следом за ним находился электромотор фирмы Sauternes-Garlet мощностью 120 лошадиных сил, который мог использоваться и как генератор. Оба двигателя приводили в движение один вал с винтом через специальный редуктор. На валу находились специальные муфты, позволявшие переключать режимы работы моторов. Перед бензиновым мотором располагалась батарея, состоящая из 64 ячеек, обладающая емкостью 3600 ампер-часов.

При всплытии подлодка использовала бензиновый мотор и могла подзаряжать свои аккумуляторы. Это позволяло ей двигаться со скоростью до 9 узлов (16,6 км/ч). Аккумуляторную батарею можно было подзарядить и от работающего вхолостую бензинового мотора. Под водой подлодка перемещалась с помощью аккумуляторов и электромотора. Это обеспечивало ей скорость до 6 узлов (11,1 км/ч). При движении со скоростью 5 узлов (9,3 км/ч) подлодка могла оставаться под водой до четырех дней и пройти до 60 морских миль (около 111 км).

На борту подводной лодки были размещены два наружных торпедных аппарата системы Джевецкого. Один из торпедных аппаратов располагался на борту палубы. Арсенал подлодки включал в себя две торпеды калибра 381 миллиметр, модели Уайтхед, выпущенные в 1898 году, которые могли быть выпущены вперед по ходу движения подлодки. Торпеды могли двигаться на расстояние до восьми кабельтовых (около 1,5 км).

Экипаж “Эсминца номер 150” состоял из десяти человек: капитан, его помощник, два инженера, два навигатора и четыре торпедиста. Подводная лодка обладала скромными габаритами и была не очень удобна для проживания, однако внутри нее были предусмотрены места для отдыха членов экипажа, включая диваны для офицерского состава. На борту подлодки имелся запас питьевой воды, а также набор электрических устройств, предназначенных для приготовления пищи из консервов.

Подводная лодка вошла в строй

Весной 1904 года «Эсминец No150», дождавшись потепления, был спущен на воду, начав свою службу. В конце того же мая субмарине было присвоено имя «Дельфин». На протяжении нескольких недель экипаж готовил судно к морским испытаниям, заново отрабатывая необходимые навыки и знакомясь с оборудованием.

К сожалению, вскоре случилась первая трагедия. В середине июня команда проводила испытание погружения у причала Балтийского завода. Лодка приняла на борт 37 членов экипажа, среди которых были и военные моряки. Однако, несмотря на это, командир подводной лодки, лейтенант А.Н.Черкасов, не заметил перегрузки и не успел отдать приказ о закрытии люка рубки. В результате вода хлынула в корпус и затопила судно. Погибло 25 человек, в том числе и командир.

“Дельфин” после ремонта и модернизации был вновь готов к выполнению боевых задач. Его первым военным заданием стало участие в сражениях против Японии в ноябре 1904 года. Для того чтобы прибыть на новое место дислокации во Владивосток, субмарине понадобилось несколько месяцев. Оказавшись в составе Сибирской флотилии, подлодка начала патрулирование бухты Преображения совместно с другими судами. Во время выполнения этого задания она не вступала в боевые столкновения с противником и не использовала свое вооружение.

Вскоре, в начале мая 1905 года, во время ремонтных работ на подводной лодке вспыхнул пожар, вызванный воспламенением бензиновых паров. Несмотря на работу системы вентиляции, огонь распространился, и в результате взрыва «Дельфин» затонул, унеся жизнь одного из членов команды. Попытки поднять субмарину и спасти ее оказались неудачными из-за последующих взрывов и хлопков, что затянуло процесс восстановления. Боеспособность «Дельфина» была восстановлена только в конце 1905 года, уже после окончания русско-японской войны. В последующие годы субмарина продолжала службу в мирное время. Ее экипаж, возглавляемый разными командирами, регулярно проводил тренировки в море. За это время серьезных аварий и жертв не было, однако в декабре 1914 произошел еще один взрыв, на этот раз вызванный возгоранием газов при зарядке батареи. Субмарину вновь удалось отремонтировать и вернуть в строй.

Первая российская субмарина “Дельфин” была переведена на Северный фронт в 1916 г. Ее новым местом базирования стал порт Александровск (ныне Полярный, Мурманская область). Чтобы добраться туда, лодке пришлось преодолеть немалый путь по железной дороге и водным пространствам, после чего она прошла подготовку к выполнению служебных задач. Несколько месяцев “Дельфин” вместе с другими подлодками защищал берега Кольского полуострова.

В 1917 г. было принято решение о списании “Дельфина”. За время службы лодка претерпела ряд аварий, ее оборудование износилось, и проведение ремонта и модернизации уже не имело смысла ввиду появления новых и более совершенных подлодок. “Дельфин” разобрали, оставив пустой корпус на суше. В 1920 г. его сдали на утилизацию.

Ценный опыт

“Дельфин” стал первым российским проектом подводной лодки, полностью разработанным и построенным в стране. Успешное завершение проекта позволило создать субмарину, прошедшую все этапы испытаний и принятую на вооружение ВМФ. Участие в военных действиях хоть и не принесло ей встреч с противником, но все же стало значимым этапом в истории.

Однако на пути к успеху было немало трудностей. Недостаток опыта и низкий уровень развития технологий и техники делали процесс создания лодки сложным и рискованным. Системы корабля и его компоненты не всегда функционировали безупречно, а служба в военно-морском флоте зачастую была сопряжена с рисками аварий и даже гибелью людей.

Несмотря на все трудности, “Дельфин” продемонстрировал способность российских специалистов создавать и строить технику, способную конкурировать с зарубежными аналогами. Эта субмарина положила начало длинной и успешной истории развития и создания российского подводного флота, продолжающейся и по сей день. Значение эсминца № 113 / № 150 для мировой истории невозможно переоценить.

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