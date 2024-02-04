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Украина получает серийный GLSDB

Украина получает серийный беспилотный боевой аппарат GLSDB (GreyLand Systems DroneBox)
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В данный момент США не могут предоставить новую поддержку киевскому режиму, но не откажутся от ранее запланированных поставок. Недавно появилась информация, что скоро на Украину прибудут долгожданные управляемые боеприпасы GLSDB. Предложение о поставках такого оружия было сделано в конце 2022 года и уже получило одобрение, но доставка была отложена. Теперь сообщают, что все проблемы решены, и первая партия боеприпасов уже отправлена на Украину.

Обещания и ожидания

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В конце ноября 2022 года впервые упомянулись управляемые боеприпасы GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) в связи с украинским кризисом. Тогда американское издание Reuters сообщило о предложении компании Boeing передать такое оружие киевскому режиму через Пентагон. Предполагалось, что поставки этого оружия помогут украинским войскам увеличить боевую мощь и изменить обстановку на фронте.

Но на тот момент серийного производства GLSDB еще не было. Boeing обещала начать его как можно скорее, однако для этого требовался заказ от военного ведомства. Если бы заказ был получен во время, первая партия оружия могла бы быть доставлена на Украину до весны 2023 года. Чтобы избежать увеличения цен и нарушения сроков, было предложено использовать новый метод организации производства.

Позднее американские СМИ неоднократно сообщали, что предложение о поставке GLSDB было одобрено, и в настоящее время решаются организационные вопросы. В начале февраля 2023 года эта информация получила косвенное подтверждение. Пентагон утвердил следующую партию военной помощи для Украины, включая некоторые дальнобойные боеприпасы для РСЗО HIMARS. Их конкретный тип не был объявлен, но данное определение намекает на возможное использование продуктов GLSDB.

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Сроки поставки дальнобойных ракет для HIMARS и объемы будущих поставок официально не разглашаются по понятным причинам. Тем не менее, по данным СМИ, Boeing только начинает налаживать производство GLSDB. Из-за этого невозможно было выпустить первую партию оружия к весне, и это событие было отложено до осени. Однако предполагалось, что оружие будет доставлено в Украину.

Однако даже эти планы не были осуществлены. В октябре-ноябре американские СМИ сообщали о возможном пересмотре ранее объявленного графика производства и поставок. Следовательно, доставка первой партии GLSDB теперь ожидалась не ранее декабря. Впоследствии стало известно, что будут проведены дополнительные испытания, из-за чего доставка серийного оружия будет отложена на январь.

Наконец, 27 января 2024 года издание Politico объявило, что все подготовительные работы были успешно завершены. Первая партия боеприпасов GLSDB должна была передана киевскому режиму уже на следующий день. Через несколько дней, 30 января, Пентагон официально подтвердил планы передачи нового оружия, но не уточнил объемы и сроки.

Согласно заявлениям официальных лиц США и сообщениям американских СМИ, оружие GLSDB только сейчас отправляется в Украину. Это первая партия такого оружия, которое ранее не поставлялось в киевский режим. Однако это сообщение противоречит другим известным данным.

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В конце марта 2023 года, всего через несколько недель после анонса о поставках "дальнобойных боеприпасов для HIMARS", Минобороны России опубликовало информацию о том, что боеприпасы GLSDB были обнаружены и перехвачены на одном из участков фронта. Десятого апреля появилась еще одна подобная новость. Затем в течение нескольких месяцев этих боеприпасов не было упоминаний, а 17 октября Минобороны сообщило об уничтожении четырех таких боеприпасов. Последний раз перехват GLSDB был упомянут в конце октября.

Если наши системы ПВО правильно обнаружили воздушные цели, то ситуация с поставками американского оружия оказывается иной. Вероятно, в феврале-марте прошлого года США передали Украине определенное количество боеприпасов GLSDB, однако это были экспериментальные или предварительные образцы. Их использование было очень ограниченным и не принесло результатов. Тем не менее, отдельные боевые действия могли бы стать своего рода проверкой и обеспечить важную информацию.

В то время компания Boeing и ее подрядчики завершали полевые испытания, готовились к массовому производству и проводили другие мероприятия. В результате этих усилий сейчас собрана и готова к отправке заграничному заказчику первая партия серийных боеприпасов GLSDB.

Согласно последним новостям, украинские вооруженные силы теперь могут активнее и регулярнее использовать зарубежные дальнобойные боеприпасы. Кроме того, начало серийного производства означает, что можно ожидать поставки новых партий оружия. Это может стать поводом для очередной "победы", вызвать радость и гордость у киевского режима. Насколько оправданной будет такая реакция – вопрос, на который ответить сложно.

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Новое оружие

GLSDB - это новый тип дальнобойных и точных боеприпасов, который разрабатывается для использования в американских реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Проект GLSDB начался в середине 2010-х годов по заказу Пентагона и выполняется совместно компаниями Boeing из США и Saab из Швеции. За последние годы боеприпас успешно прошел испытания и готовится к началу массового производства.

GLSDB сформирован из GBU-39/B SDB авиабомбы с системой управления и твердотопливного двигателя от ракеты М26. Эта комбинация создает боеприпас, который практически идентичен по размерам и весу другим ракетам для РСЗО/HIMARS и может быть запущен с тех же установок, не требуя дополнительной настройки.

Боеприпас запускается из ракетной установки с использованием реактивного двигателя, набирает скорость и взлетает на необходимую высоту. После того, как двигатель истощается, он отсоединяется, оставляя только "боевую ступень" в виде бомбы GBU-39/B, которая направляется к цели, планируя в воздухе.

Бомба GBU-39/B имеет аэродинамическую форму, длиной 3,9 м и диаметром 240 мм. Она оснащена складывающимся крылом и хвостовым оперением. Ее вес составляет 270 кг, с 93 кг взрывчатого вещества. Для наведения на цель используется спутниковая и инерциальная навигация, в которую заранее заносятся координаты.

Точные характеристики дальности и точности боеприпаса GLSDB пока неизвестны, но известно, что он способен преодолевать большие расстояния по сравнению с другими ракетами для M270 и M142. Предположительно, бомба GBU-39/B, запущенная с земли, может преодолевать расстояние не менее 90-100 км, а если она запущена с воздуха, то дальность может достигать 150 км. Также сообщается, что бомба способна маневрировать в воздухе, включая выполнение разворотов, но это влияет на дальность полета.

Пентагон утверждает, что боеприпас GLSDB обладает множеством преимуществ, которые улучшат боевые возможности обычных РСЗО. В частности, это большая дальность стрельбы и высокая точность поражения целей. Не менее важно то, что "боевая ступень" практически незаметна и сложно или даже невозможно перехватить современными ПВО. Еще одним плюсом является то, что для создания этого боеприпаса используются готовые компоненты, которые уже находятся на складах и находятся в вооружении.

Наконец, США решились отправить на Украину новые ракеты GLSDB, которые могут быть наведены на цель. Подготовка к этому заняла много времени и усилий. Изначально поставки оружия были обещаны еще в ноябре 2022 года, однако они начались только в январе 2024 года – через 14 месяцев. Украинскому правительству пришлось проявить терпение в ожидании американской поддержки.

Однако ситуация далека от идеальной. Украинские военные планируют применить эти ракеты, но российская система ПВО может помешать им в этом. Возможно, что некоторые ракеты попадут в цель, но это будет недостаточно по сравнению с ожиданиями. Еще одна проблема заключается в том, что Украина получит только то количество ракет, которое было обозначено в предыдущей помощи. Неизвестно, будут ли организованы новые поставки, так как в США отсутствуют средства и планы на это.

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В результате украинское правительство получило современное зарубежное оружие, обладающее точной меткостью, но это не решает все его проблемы. Недостаточное количество ракет, неопределенность относительно дальнейших поставок и неудовлетворительная эффективность работы оружия остаются актуальными проблемами.

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